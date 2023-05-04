سرطاناتُ الكبد الأوَّليَّة

يكون نموُّ هذا السرطان بطيئًا نسبيًّا، وهو يبدأ في بطانة الأقنية الصفراويَّة داخل الكبد وخارجه؛ففي الصين، تُسهم العدوى بالديدان المثقوبة الكبديَّة liver flukes (طفيلي) في حدوث هذا السرطان.يكون الأشخاصُ المصابون بالتهاب الأقنية الصفراويَّة المُصلِّب الأوَّلي مُعرَّضين لخطر الاصابة كارسينومة الأَقنِيَةِ الصَّفراوِيَّة.

تكون أعراضُ السرطان مُبهمةً غالبًا ولكنَّها قد تنطوي على حدوث تدهورٍ مفاجئ في صحَّة الشخص العامة ووجود كتلةٍ في الجزء العلوي الأيمن من البطن وحدوث اليرقان (تبدُّل لون الجلد وبياض العينين إلى الأصفر) وحدوث نقصٍ في الوزن والشعور بانزعاجٍ في البطن.

قد يكون عدد محدود من الأشخاص الذين يعانون من كارسينومات الأقنية الصفراوية الصغيرة والمعزولة مرشّحين لزرع الكبد.