سرطاناتُ الكبد الأوَّليَّة

سرطاناتُ الكبد الأوَّلية هي السرطانات التي تنشأ في الكبد.وأكثرها شُيُوعًا الكارسينومة الخلويَّة الكبديَّة (الورم الكبدي).في البداية، تقتصر الأعراضُ التي يتسبَّب بها سرطان الكبد عادةً على أعراض مُبهمة (مثل نَقص الوَزن ونَقص الشَّهية والتَّعب).ونتيجة لذلك، يُوضَع التَّشخيص في وقتٍ متأخر غالبًا، ويكون المآل ضعيفًا عادةً.
(انظر أيضًا لمحة عامة عن أورام الكبد).
سرطاناتُ الكبد الأوَّلية الأخرى
سرطانات الكبد الأوَّلية الأخرى غير شائعة أو نادرة.ومن الضروري فحص خزعة لوضع التشخيص.يكون مآل معظم الأشخاص المصابين بهذه السرطانات ضعيفًا.ويمكن استئصال السرطان قبل انتشاره في بعض الأحيان.فقد تُتيح إمكانية استئصاله فرصةً لأن يعيش الأشخاص عددٍ إضافيٍّ من السنين.
كارسينومة الأقنية الصفراويَّة
يكون نموُّ هذا السرطان بطيئًا نسبيًّا، وهو يبدأ في بطانة الأقنية الصفراويَّة داخل الكبد وخارجه؛ففي الصين، تُسهم العدوى بالديدان المثقوبة الكبديَّة liver flukes (طفيلي) في حدوث هذا السرطان.يكون الأشخاصُ المصابون بالتهاب الأقنية الصفراويَّة المُصلِّب الأوَّلي مُعرَّضين لخطر الاصابة كارسينومة الأَقنِيَةِ الصَّفراوِيَّة.
تكون أعراضُ السرطان مُبهمةً غالبًا ولكنَّها قد تنطوي على حدوث تدهورٍ مفاجئ في صحَّة الشخص العامة ووجود كتلةٍ في الجزء العلوي الأيمن من البطن وحدوث اليرقان (تبدُّل لون الجلد وبياض العينين إلى الأصفر) وحدوث نقصٍ في الوزن والشعور بانزعاجٍ في البطن.
قد يكون عدد محدود من الأشخاص الذين يعانون من كارسينومات الأقنية الصفراوية الصغيرة والمعزولة مرشّحين لزرع الكبد.
الكارسينومة الصُفاحيَّة الليفيَّة Fibrolamellar carcinoma
يُعدُّ هذا النوع من الكارسينومة الخلويَّة الكبديَّة نادر الحدوث.وهو يُصيب الشباب بشكلٍ نسبيٍّ عادةً.كما أنَّه لا ينجم عن تشمُّع الكبد الموجود مسبقًا أو عن التهابات الكبد B أو C وليست له عوامل خطر معروفة أخرى.
تكون حالة الأشخاص المصابين بالكارسينومة الصُّفاحيَّة الليفيَّة أفضل من حالة الأشخاص المصابين بأنواع أخرى من الكارسينومة الخلويَّة الكبديَّة عادةً.يعيش الكثيرون سنواتٍ عديدة بعد استئصال هذا السرطان.
الورمُ الأرومي الكبدي Hepatoblastoma
يُعدُّ هذا السرطان من الحالات النادرة وهو أحد أنواع سرطانات الكبد الأوَّليَّة الأكثر شُيُوعًا عند الرُّضَّع.وهو يُصيبُ في بعض الأحيان الأطفال الأكبر سنًّا ويمكن أن يُنتجَ هرمونات (تسمَّى مُوجِّهات الغدد التناسليَّة) التي تؤدي إلى حدوث بلوغ مُبكِّر.ولم يجرِِ تحديدُ سبب حدوث الورم.
قد يحدث تدهورٌ عامٌّ في الصحَّة، ويمكن الشعور بالكتلة في الجزء العلوي الأيمن من البطن.
السَّاركومَةُ الوعائيَّة Angiosarcoma
ينشأ هذا السرطان النادر في أوعية الكبد الدَّمويَّة.قد تنجم السَّاركومَة الوعائيَّة عن التَّعرُّض لفينيل الكلورايد في مكان العمل، كما يحدث في تصنيع كلوريد البولي فينيل (PVC) أو عن التعرُّض للزرنيخ؛إلَّا أنَّ سببَ حدوثها عند معظم الأشخاص مازال مجهولًا.
تشخيص سرطانات الكبد الأوَّلية الأخرى
الفحص السَّريري
اختبارات الدَّم والتصوير
خزعة الكبد في بعض الأحيان
يشتبه الأطبَّاءُ في وجود ورم أرومي كَبِدي عادةً عندما يشعرون بوجود كتلة كبيرة في الجزء العلوي الأيمن من بطن الرضيع مع تدهور صحَّته.قد تساعد نتائجُ الاختبارات الدَّمويَّة في قياس مستويات البروتين الجنيني ألفا واختبارات التصوير الأطباءَ على وضع التَّشخيص.تزداد عادةً مستويات ألفا-فيتوبروتين -وهو بروتين تنتجه خلايا الكبد غير النَّاضجة عند الأجنَّة- عند وجود إصابة بسرطان الكبد.
يجري وضع تشخيص كارسينومة الأقنية الصفراويَّة في الكبد والكارسينومة الصُفاحيَّة الليفيَّة والورم الأرومي الكبدي والسَّاركومَة الوعائيَّة من خلال خزعة الكبد (استئصال عَيِّنَة من أنسجة الكبد باستعمال إبرة لفحصها تحت المجهر).
يُوضَع تشخيص كارسينومة الأقنية الصفراويَّة في الأقنية الصفراويَّة خارج الكبد عادةً باستعمال تقنيَّات أشعَّة سينيَّة خاصَّة (مثل التصوير بالرنين المغناطيسي أو تصوير البنكرياس والقنوات الصفراويَّة التنظيري بالطريق الراجع أو تصوير القنوات الصفراوية عبر الكبد عن طريق الجلد) أو الجراحة.لوحِظ انتقالُ السرطان إلى العقد اللَّمفيَّة القريبة عند اكتشافه، وذلك في ثلثي الأشخاص المصابين بهذا النوع من السرطان.
علاج سرطانات الكبد الأوَّلية الأخرى
الاستئصال الجراحي للسرطان
يكون تأثير معالجة هذه السرطانات ضعيفًا عادةً، حيث يتوفَّى معظم الأشخاص بعد عدَّة أشهر من اكتشاف السرطان؛إلَّا أنَّ اكتشاف السرطان في وقتٍ مُبكِّرٍ نسبيًّا يُمكِّنُ من استئصاله جراحيًّا ويُوفِّر أملًا للبقاء على قيد الحياة لفترة طويلة.
للمزيدِ من المعلومات
يمكن للمصادر التالية باللغة الإنجليزية أن تكون مفيدة.يُرجى ملاحظة أن دليل MSD غير مسؤول عن محتوى هذه المصادر.
American Cancer Society: يُوفِّرُ معلومات شاملة عن سرطان الكبد، بما في ذلك أعراضه، وتشخيصه، وتحديد المرحلة، ومعدلات النجاة.
American Liver Foundation: تستضيف برامج التثقيف المجتمعي التي تعطي لمحة عامة عن جميع جوانب أمراض الكبد والتعافي.كما توفر الوصول إلى مجموعات الدعم، ومعلومات للعثور على طبيب، وفرص المشاركة في التجارب السريرية.