الأورامُ الوعائيَّة في الكبد

الورم الوعائي هو ورم كبدي غير سرطاني يتكوَّن من كتلة من الأوعية الدَّموية المَعيبة أو الشاذّة.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن أورام الكبد).

توجد أورامٌ وعائيَّة صغيرة لا تتسبَّب في ظهور أعراض عند حَوالى 1-5% من البالغين في الولايات المتَّحدة.لا تُكتَشف هذه الأورام عادةً إلاَّ عند إجراء مخطَّط الصدى أو التصوير المقطعي المُحوسَب أو التصوير بالرنين المغناطيسي لأسباب أخرى (انظر اختبارات تصوير الكبد والمرارة).ولا تحتاج مثل هذه الأورام إلى معالجة.

يُعدُّ حدوث الأورام الوعائيَّة التي تتسبَّب في ظهور أعراض من الحالات الشديدة النُّدرة.تزداد فرصة ظهور الأعراض عندما تكون الأورام الوعائيَّة أكبر من حَوالى 1½ إنش (4 سم).قد تتسبَّب هذه الأورامُ في ألمٍ في البطن وتطبُّل، وبنسبةٍ أقل، نَقص الشَّهية والغثيان والشعور بالألم أو بالامتلاء بعد تناول وجبة صغيرة.

تزول الأورام الوعائيَّة من تلقاء نفسها عادةً عند الرُّضَّع.إلَّا أنَّ حجم الأورام الوعائية يكون كبيرًا في بعض الأحيان ويُسبِّبُ حدوث مشاكل، مثل تجلُّط دم مُنتشر وفشل القلب.تحتاج هذه الأورامُ إلى معالجةٍ يمكن أن تنطوي على استعمال أدويةٍ (مثل الستيرويدات القشريَّة) والقيام بإجراء لمنع تغذية الأورام الوعائيَّة بالدَّم (يسمى إصمام الشرياني الكبدي الانتقائي) واستعمال الجراحة في بعض الأحيان لاستئصال الورم الدموي وزرع الكبد في حالاتٍ نادرة.