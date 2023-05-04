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الأورامُ الوعائيَّة في الكبد

حسبDanielle Tholey, MD, Sidney Kimmel Medical College at Thomas Jefferson University
تمت مراجعته شوّال 1444

الورم الوعائي هو ورم كبدي غير سرطاني يتكوَّن من كتلة من الأوعية الدَّموية المَعيبة أو الشاذّة.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن أورام الكبد).

توجد أورامٌ وعائيَّة صغيرة لا تتسبَّب في ظهور أعراض عند حَوالى 1-5% من البالغين في الولايات المتَّحدة.لا تُكتَشف هذه الأورام عادةً إلاَّ عند إجراء مخطَّط الصدى أو التصوير المقطعي المُحوسَب أو التصوير بالرنين المغناطيسي لأسباب أخرى (انظر اختبارات تصوير الكبد والمرارة).ولا تحتاج مثل هذه الأورام إلى معالجة.

يُعدُّ حدوث الأورام الوعائيَّة التي تتسبَّب في ظهور أعراض من الحالات الشديدة النُّدرة.تزداد فرصة ظهور الأعراض عندما تكون الأورام الوعائيَّة أكبر من حَوالى 1½ إنش (4 سم).قد تتسبَّب هذه الأورامُ في ألمٍ في البطن وتطبُّل، وبنسبةٍ أقل، نَقص الشَّهية والغثيان والشعور بالألم أو بالامتلاء بعد تناول وجبة صغيرة.

تزول الأورام الوعائيَّة من تلقاء نفسها عادةً عند الرُّضَّع.إلَّا أنَّ حجم الأورام الوعائية يكون كبيرًا في بعض الأحيان ويُسبِّبُ حدوث مشاكل، مثل تجلُّط دم مُنتشر وفشل القلب.تحتاج هذه الأورامُ إلى معالجةٍ يمكن أن تنطوي على استعمال أدويةٍ (مثل الستيرويدات القشريَّة) والقيام بإجراء لمنع تغذية الأورام الوعائيَّة بالدَّم (يسمى إصمام الشرياني الكبدي الانتقائي) واستعمال الجراحة في بعض الأحيان لاستئصال الورم الدموي وزرع الكبد في حالاتٍ نادرة.

للمَزيد من المعلومات

يمكن للمصدر التالي باللغة الإنجليزية أن يكون مفيدًا.يُرجى ملاحظة أن دليل MSD غير مسؤول عن محتوى هذا المصدر.

  1. American Liver Foundation: تستضيف برامج التثقيف المجتمعي التي تعطي لمحة عامة عن جميع جوانب أمراض الكبد والتعافي.كما توفر أيضًا مجموعات الدعم، ومعلومات عن العثور على طبيب، وفرص المشاركة في التجارب السريرية.

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محفوظة لشركة© 2024محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.