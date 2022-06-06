مُضَاعَفاتُ مُتلازمة الشريان التاجي الحادَّة

تحتاج عضلةُ القلب إلى تغذية مستمرة بالدَّم الغني بالأكسجين.تنقل الشرايين التاجية التي تتفرع عن الشريان الأبهر، بعدَ خروجه مباشرةً من القلب، هذا الدَّم.تحدث مُتلازمةُ الشريان التاجي الحادة عند انسداد الشريان التاجي بشكلٍ مفاجئ، ممَّا يؤدي إلى حدوث انخفاضٍ كبيرٍ أو انقطاع في إمدادات الدَّم إلى منطقة من عضلة القلب.ويطلق على نقص إمدادات الدَّم إلى أيِّ نسيج تسمية نقص التروية (الإقفار) ischemia.تموت أنسجةُ القلب إذا حدث تراجعٌ كبيرٌ أو قطع للتغذية الدَّمويَّة لأكثر من بضع دقائق.وتُعرَّف النوبة القلبية التي يُطلَق عليها أيضًا تسمية احتشاء عضلة القلب (MI) بأنَّها موت أنسجة القلب بسبب نقص التروية.(انظر أيضًا لمحة عامة عن دَاء الشِّريَان التاجي).
تختلف مُضَاعَفاتُ مُتَلازِمَات الشريان التاجي الحادة باختلاف مقدار ما تضرَّر من العضلة القلبية، ويعدّ لك نتيجة مباشرة لشدَّة انسداد الشريان التاجي وفترته وموضعه.وإذا أدَّى الانسداد إلى إلحاق الضرر بجزءٍ كبيرٍ من عضلة القلب، فإنَّه لن يضخَّ بشكلٍ فعَّال.وإذا كان الانسداد يمنع جريان الدَّم إلى الجملة الكهربائية للقلب، فقد يتأثر نظم القلب.
مَشاكلُ الضَّخ
يموت جزءٌ من عضلة القلب عند حدوث نوبة قلبية.على عكس العضلات، لا تتقلَّص الأنسجة الميتة والأنسجة المُتندِّبة التي تحلّ محلها في النهاية.ويتمدَّد النسيجُ المُتندِّبُ أو ينتفخ في بعض الأحيان عندما ينقبض ما بقي من القلب.وبذلك، ينقص حجمُ العضل الذي يقوم بضخِّ الدَّم.وإذا ماتت كمية كافية من العضل، فإنَّ قدرة القلب على الضَّخ قد تنخفض بحيث يعجز عن تلبية حاجة الجسم من الدَّم والأكسجين.ويحدث فشل القلب أو انخفاض ضغط الدَّم أو الصدمة.إذا تضرَّر أو مات أكثر من نصف النسيج القلبي، فإنَّه لا يعمل عادة، ومن المرجَّح حدوث عجز شديد أو الوفاة.
يمكن للأدوية مثل حاصرات بيتا، لاسيَّما مُثبِّطات الإنزيم المُحوِّل للأنجيوتنسين (ACE)، أن تَحُدَّ من توسُّع المناطق غير الطَّبيعيَّة من خلال خفض عبء العمل والإجهاد على القلب (انظر الجدول الأدوية المستعملة في علاج داء الشريان التاجي).وبذلك، تساعد هذه الأدويةُ القلبَ على الحفاظ على شكله ووظائفه بشكلٍ طبيعيٍّ أكثر.
قد يتضخَّم القلبُ المُتضرر بشكلٍ جزئيٍّ لتعويض النقص في القدرة على الضخ(إلى حد ما يخفق القلب الأكبر بقوةٍ مجهدة).يزيد تضخُّم القلب من فرصة حدوث اضطرابٍ في نَظم القلب.
مَشاكلُ النَّظم
تحدث حالاتُ عدم انتظام ضربات القلب عند أكثر من 90٪ من الأشخاص الذين أصيبوا بنوبةٍ قلبيَّة.يمكن أن تحدثَ اضطرابات النَّظم نتيجة تسبُّب النوبة القلبيَّة في إلحاق الضَّرر بجزءٍ من النظام الكهربائي للقلب.وتظهر في بعض الأحيان مشكلةٌ في جزء القلب الذي يُحفِّزَ النبض، لذلك قد يكون مُعدَّل ضربات القلب شديدَ البُطء (بطء القلب).ويمكن لمشاكل أخرى أن تتسبَّبَ في تسرع أو عدم انتظام نبض القلب (مثل الرجفان الأذيني).ففي بعض الأحيان لا تنتقل إشارة النبض من أحد أجزاء القلب إلى جزءٍ آخر، ممَّا قد يُبطِئ ضربات القلب أو يُوقِفها (كتلة القلب).
بالإضافة إلى أنَّه قد تكون مناطقٌ من عضلة القلب، التي تعاني من ضَعفٍ في جريان الدَّم دون أن تموت، شديدةَ التَّهيُّج.يمكن لهذا التهيّج أن يُسبِّبَ مشاكل في نظم القلب، مثل تَسَرُّعِ القَلبِ البُطَينِيّ ventricular tachycardia أو الرَّجَفان البطيني ventricular fibrillation.تتداخل مشاكلُ النَّظم هذه بشكل كبير مع قدرة ضخ القلب، وقد تتسبَّبُ في توقف القلب عن الخفقان (توقُّف القلب cardiac arrest).وقد تؤدِّي إلى فقد الوعي أو الوفاة.تكون اضطراباتُ النَّظم هذه من المشاكل الخاصة عند الأشخاص الذين يُعانون من عدم توازن في المواد الكيميائية في الدَّم، مثل انخفاض مستوى البوتاسيوم.
اِلتِهَابُ التأمور (غلاف القلب) Pericarditis
يمكن أن يحدثَ اِلتِهَابُ التأمور (التهاب الكيس ذو الطبقتين المُغلِّف للقلب) في اليوم الأول أو الثاني بعد حدوث النوبة القلبية أو خلال الفترة التي تتراوح بين عشرة أيام إلى شهرين بعد ذلك.من الشائع حدوثُ اِلتِهَاب غِلاف القَلب عند الأشخاص الذين لم يخضعوا لفتح الشريان المسدود من خلال التدخل التاجي عبر الجلد (PCI) أو التطعيم بمجازة الشريان التاجي (CABG).ومن النَّادر أن يلاحظَ المرضى الأعراض المُبكِّرة لاِلتِهَاب غِلاف القَلب، لأنَّ أعراض نوبتهم القلبية تكون أكثرَ وضوحًا؛إلَّا أنَّه يصدرُ عن اِلتِهَابِ غِلاف القَلب صوتٌ مُنتظمٌ احتكاكي يمكن سماعه في بعض الأحيان عبر سمَّاعة الطبيب بعدَ يومين إلى ثلاثة أيام من حدوث النوبة القلبيَّة.يؤدي الالتهابُ في بعض الأحيان إلى تجمع كمية صغيرة من السَّائِل في الحيِّز بين طبقتين من غلاف القلب (الانصِباب التأمُورِيّ pericardial effusion).
تحدث مُتلازمةُ دريسلر (متلامة ما بعد احتشاء عضلة القلب) خلال فترة تتراوح بين عشرة أيام إلى شهرين من حدوث النوبة القلبيَّة.تتسبَّبُ هذه المُتلازمة في حدوث الحمى والانصباب التأموري (سوائل إضافية في الحيِّز المحيط بالقلب) والتهاب الأغشية المُغلِّفة للرئتين والانصباب الجنبي pleural effusion (سائل زائد في الحيِّز بين طبقتَي غشاء الجنب) وآلام المَفاصِل.يعتمد التَّشخيص على الأَعرَاض التي تسبِّبُها وعلى وقت حدوثها.
يُعطى المرضى الذين يُصابون بالتهاب التامور عادةً أحد مضادَّات الالتهاب غير الستيرويديَّة.ويكون الكُولشيسين سريعَ التأثير غالبًا.يمكن أن تُعاود المُتلازمة رغم المعالجة.قد يكون من الضروري استعمالُ أحد الستيرويدات القشريَّة أو أحد مضادَّات الالتهاب غير الستيرويديَّة الأخرى لفترة قصيرة إذا كانت متلازمة ما بعد احتشاء عضلة القلب شديدة.
تَمزُّقُ عضلة القلب
تتمزَّق عضلةُ القلب في حالاتٍ نادرةٍ تحت ضغط عمل الضخ، لأنَّ عضلة القلب المُتضرِّرة تكون ضعيفة.يحدث التمزق عادةً بعد 1-10 أيام من النوبة القلبيَّة، ويكون أكثرَ شيوعًا بين النساء.يكون الجدارُ الذي يفصل بين البطينين (الحاجز) وجدار القلب الخارجي والعضلات التي تفتح وتغلق الصِّمام المترالي أكثرَ عُرضةً للتَّمزُّق بشكل خاص في أثناء أو بعد حدوث النَّوبة القلبيَّة.
يؤدي تمزقُ الحاجز إلى تحويل الكثير من الدَّم إلى الرئتين، ممَّا يَتسبَّب في تجمُّع السوائل (وذمة رئوية).يمكن إصلاحُ تمزق الحاجز جراحيًّا في بعض الأحيان.
يؤدي تمزّقُ الجدار الخارجي دائمًا تقريبًا إلى حدوث وفاة سريعة.ومن النادر أن يكونَ لدى الأطباء الوقت الكافي لإجراء الجراحة، ونادرًا ما تنجح الجراحة عند إجرائها.
إذا تمزقت عضلاتُ الصمام المترالي، يتوقَّف عمل الصمام - وتكون النتيجة حدوث فشل في القلب مفاجئ وشديد .ويمكن للأطباء إصلاح الضرر جراحيًّا في بعض الأحيان.
أُمُّ الدَّمِِ البُطَينِيَّة Ventricular aneurysm
يمكن أن تُشكِّلَ العضلاتُ المُتضررة بروزًا رقيقًا (أُمُّ الدَّمِ) على جدار البُطين.قد يشتبه الأطباء في وجود أُمُّ الدَّمِ استنادًا إلى النتائج غير الطبيعية لتخطيط كهربية القلب (ECG)، ولكن يُجرى تخطيط صدى القلب للتأكُّد.يمكن أن تُسبِّبَ أُمَّهاتُ الدَّم هذه عوارض من اضطراب نَظم القلب، وقد تُنقصُ قدرة القلب على ضخ الدَّم.ونتيجةً لجريان الدَّم ببطءٍ أكبر عبر أمَّهات الدَّم، فقد تتشكَّل جلطاتٍ دمويَّة في حُجرات القلب.يمكن استئصالُ أُمُّ الدَّم جراحيًّا عندَ حدوث فشل القلب أو اضطراب في نظم القلب.
الجَّلطاتُ الدَّمويَّة
تاريخيًّا، تتشكَّل جلطاتٍ داخل القلب عند حوالى 20٪ من الأشخاص الذين أصيبوا بنوبة قلبية، فوق منطقة عضلة القلب الميتة.ولكن، أصبح من غير الشائع تكوُّنُ جلطاتٍ دمويَّة في الآونة الأخيرة.تنفصل أجزاءٌ من الجلطات وتنتقل عبر مجرى الدَّم، وتتوضَّع في أوعية دموية أصغر في أنحاء الجسم عند حوالى 10٪ من هؤلاء الأشخاص.قد تمنع إمداداتُ الدَّم من الوصول إلى جزءٍ من الدماغ (ممَّا يَتسبَّب في حدوث السكتة الدماغية) أو إلى أعضاءٍ أخرى.
يمكن أن يُجرى تخطيط صدى القلب للتَّحرِّي عن الجلطات المُتشكِّلة في القلب، أو لمعرفة ما إذا كانت لدى الشخص عوامل تزيد من احتمال تشكُّل الجلطات؛فقد لا تنبض منطقة البطين الأيسر كما ينبغي على سبيل المثال.
يصف الأطباءُ مضادَّات التخثُّر (تسمى أحيانًا مُميِّعات الدَّم blood thinners) غالبًا، مثل الهيبارين heparin والوارفارين warfarin، للأشخاص الذين لديهم جلطات.يتمُّ استعمال الهيبارين عن طريق الوريد في المستشفى لمدة يومين على الأقل؛ثم يُستَعمل الوارفارين عن طريق الفم لفترة تتراوح بين 3-6 أشهر.كما يؤخذ الأسبرين إلى أجلٍ غيرَ مُسمَّى.
مَشاكل أخرى
تنطوي المُضَاعَفاتُ الأخرى بعدَ النوبة القلبية على حدوث تسرُّب من الصِّمام المترالي (قَلَس الصِّمام المترالي mitral valve regurgitation).
ومن الشائع حدوثُ العصبية والاكتئاب بعد التَّعرُّض لنوبة قلبيَّة.يمكن أن يكونَ الاكتئاب بعد النوبة القلبية خَطِيرًا، وقد يستمر.