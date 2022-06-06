مُضَاعَفاتُ مُتلازمة الشريان التاجي الحادَّة

يمكن أن يحدثَ اِلتِهَابُ التأمور (التهاب الكيس ذو الطبقتين المُغلِّف للقلب) في اليوم الأول أو الثاني بعد حدوث النوبة القلبية أو خلال الفترة التي تتراوح بين عشرة أيام إلى شهرين بعد ذلك.من الشائع حدوثُ اِلتِهَاب غِلاف القَلب عند الأشخاص الذين لم يخضعوا لفتح الشريان المسدود من خلال التدخل التاجي عبر الجلد (PCI) أو التطعيم بمجازة الشريان التاجي (CABG).ومن النَّادر أن يلاحظَ المرضى الأعراض المُبكِّرة لاِلتِهَاب غِلاف القَلب، لأنَّ أعراض نوبتهم القلبية تكون أكثرَ وضوحًا؛إلَّا أنَّه يصدرُ عن اِلتِهَابِ غِلاف القَلب صوتٌ مُنتظمٌ احتكاكي يمكن سماعه في بعض الأحيان عبر سمَّاعة الطبيب بعدَ يومين إلى ثلاثة أيام من حدوث النوبة القلبيَّة.يؤدي الالتهابُ في بعض الأحيان إلى تجمع كمية صغيرة من السَّائِل في الحيِّز بين طبقتين من غلاف القلب (الانصِباب التأمُورِيّ pericardial effusion).

تحدث مُتلازمةُ دريسلر (متلامة ما بعد احتشاء عضلة القلب) خلال فترة تتراوح بين عشرة أيام إلى شهرين من حدوث النوبة القلبيَّة.تتسبَّبُ هذه المُتلازمة في حدوث الحمى والانصباب التأموري (سوائل إضافية في الحيِّز المحيط بالقلب) والتهاب الأغشية المُغلِّفة للرئتين والانصباب الجنبي pleural effusion (سائل زائد في الحيِّز بين طبقتَي غشاء الجنب) وآلام المَفاصِل.يعتمد التَّشخيص على الأَعرَاض التي تسبِّبُها وعلى وقت حدوثها.

يُعطى المرضى الذين يُصابون بالتهاب التامور عادةً أحد مضادَّات الالتهاب غير الستيرويديَّة.ويكون الكُولشيسين سريعَ التأثير غالبًا.يمكن أن تُعاود المُتلازمة رغم المعالجة.قد يكون من الضروري استعمالُ أحد الستيرويدات القشريَّة أو أحد مضادَّات الالتهاب غير الستيرويديَّة الأخرى لفترة قصيرة إذا كانت متلازمة ما بعد احتشاء عضلة القلب شديدة.