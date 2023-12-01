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مقدِّمة في تشخيص اضطرابات القلب والأوعية الدموية

حسبThomas Cascino, MD, MSc, Michigan Medicine, University of Michigan;
Michael J. Shea, MD, Michigan Medicine at the University of Michigan
تمت مراجعته جمادى الأولى 1445

    تشير معلوماتُ التاريخ الطبي والفحص السريري وحدها أحيانًا إلى أنَّ الشخصَ لديه اضطراب في القلب أو الأوعية الدموية.ولكن، هناك حاجة في كثير من الأحيان لإجراءات تشخيصية خاصَّة لتأكيد التَّشخيص، وتحديد مدى وشدة المرض، والمساعدة على وضع خطَّة العلاج.

    يُمكن أن تكونَ إجراءاتُ التَّشخيص

    • غَيرُ باضِعَة Noninvasive

    • أو باضعة بالحدِّ الأدنى

    لا تتطلَّب الاختبارات غَيرُ الباضِعَة إجراءَ شقٍّ أو الوخز بالإبرة عدا سحب الدَّم أو وضع قثطار وريدي قصير معياري في أحد الأوردة في الذراع أحيانًا.وتشتمل هذه الاختبارات على:

    يُستَعمل التنظير التألُّقي Fluoroscopy (وهو إجراء يستخدم الأشعَّة السِّينية المستمرَّة) بشكلٍ نادر.وغالبًا ما تجرى اختباراتُ الدَّم لقياس مستويات السكَّر (لاختبار مرض السكري)، والكوليسترول، ومواد أخرى للبحث عن اضطرابات قد تسبِّب داء القلب.

    تتطلب الاختبارات الباضعة بالحدِّ الأدنى عادةً استعمالَ قثطار مرن طويل، يَجرِي إدخاله في أحد الأوعية الدموية في المعصم أو الرقبة أو الفخذ، ويُدفع في الوعاء الدموي نحوَ القلب.وتشتمل هذه الاختبارات على:

    إنّ معظم هذه الإجراءات تحمل مخاطر صغيرة جدًّا، ولكن تزداد المخاطرُ مع تعقيد الإجراء، وشدَّة اضطراب القلب، وشدة أي حالة طبية أخرى لدى الشخص.

    يمكن في بعض الأحيان إعطاء المعالجات في أثناء بعض الاختبارات التشخيصية محدودة البضع.على سبيل المثال، يمكن القيام بالمداخلة التاجية عن طريق الجلد للأشخاص الذين يعانون من دَاء الشِّريَان التاجي في أثناء القثطرة القلبية كما يمكن إجراء الاجتثاث بالترددات الراديوية لدى الأشخاص الذين يعانون من إيقاعات قلبية شاذة في أثناء الاختبارات الفيزيولوجية الكهربية.

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    محفوظة لشركة© 2024محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.