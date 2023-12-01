قَثطَرةُ الشِّريان الرئوي

كما يمكن استخدام قَثطَرة الشريان الرئوي أيضًا لقياس الضغط في حجرات القلب اليمنى، ولتقدير الضغط في حجرات القلب اليسرى، ومعرفة كمِّية الدَّم التي يضخها القلب في الدقيقة (النِّتاج القلبي)، ومقاومة تدفق الدَّم في الشرايين التي تحمل الدَّم من القلب (المقاومة المُحيطيَّة)، وحجم الدم.

الشريانُ الرئوي هو الشريان الذي يحمل الدَّم من الجانب الأيمن من القلب إلى الرئتين.في قَثطَرة الشريان الرئوي، يجري تمرير قثطار من خلال الأذين والبطين الأيمن إلى داخل الشريان الرئوي.يُعد هذا الإجراء من حينٍ لآخر وسيلة مفيدة لقياس وظيفة القلب عمومًا، لدى الأشخاص المصابين بأمراض حرجة، وخاصَّة عندما يَجرِي إعطاء السوائل عن طريق الوريد.ويشتمل هؤلاء الأشخاص على الذين يعانون من اضطرابات شَديدة في القلب أو الرئة (مثل فشل القلب، أو النوبة القلبية، أو نظم القلب غير الطبيعي، أو الانصمام الرئوي، عندما تكون هذه الاضطرابات مصحوبةً بمُضَاعَفات)، وأولئك الذين خضعوا للتوِّ لعملية جراحية في القلب، وأولئك المصابين بصدمة، وأولئك الذين يعانون من حروق شديدة.

كما تُجرَى قَثطَرة الشريان الرئوي أيضًا لقياس الضغط في حجرات القلب اليمنى، ولتقدير الضغط في حجرات القلب اليسرى، ومعرفة كمِّية الدَّم التي يضخها القلب في الدقيقة (النِّتاج القلبي)، ومقاومة تدفق الدَّم في الشرايين التي تحمل الدَّم من القلب (المقاومة المُحيطيَّة)، وحجم الدم.يمكن أن يوفر هذا الإجراء معلوماتٍ مفيدة حول لماذا قد يكون ضغط دم الشخص منخفضًا (مثل: اندِحَاس القلب)، أو للمساعدة على تحديد سبب وجود صعوبة في التنفس (مثل الفشل القلبي أو ارتفاع ضغط الدَّم الرئوي pulmonary hypertension).

قد يسبِّب هذا الإجراءُ المُضَاعَفات، لكنَّها نادرة عادةً.وهي تشتمل على تشكُّل جيب هوائي بين طبقات الأغشية التي تغطِّي الرئتين (استرواح الصدر)، ونُظُم القلب غير الطبيعية (عدم انتظام ضربات القلب)، والعدوى، والضرر أو التخثر في الشريان الرئوي، والإصابة الشريانية أو الوريديَّة.

قَثطَرة الشِّريان الرئوي نموذج ثلاثيّ الأبعاد