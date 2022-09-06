القلب الرياضي، قلب الرياضي

يشير قلبُ الرياضي Athlete's heart إلى التغيُّرات الطبيعية التي يخضع لها القلب في الأشخاص الذين يقومون بالتمارين الرياضية العنيفَة بانتظام (على سبيل المثال، الجري السريع أو ركوب الدرَّاجة)، وفي أولئك الذين يقومون بتمارين التدريب المكثَّفة على الوزن (رفع الأثقال) أيضًا.

في الشخص ذي القلب الرياضي:

يكون القلبُ أكبر.

وتكون جدرانُ القلب أكثر سمكًا.

وتكون حجراتُ القلب أكبرَ إلى حدٍّ ما.

وهذه الزيادةُ في الحجم وسماكة الجدران تسمح للقلب بضخِّ كمياتٍ كبيرة من الدَّم مع كلِّ ضربة قلبيَّة.ويسمح الحجمُ الأكبر من الدَّم، مع كل ضربة من ضربات القلب، للقلب بالنبضان بشكلٍ أبطأ، ممَّا يؤدِّي إلى نبض أقوى وأبطأ (ويمكن أن يُشعَر بذلك في المعصم وأماكن أخرى في الجسم)، وإلى نفخة في القلب أحيَانًا.ولكنَّ هذه النفخات، التي تمثِّل أصواتًا نوعيَّة ناجمة عن تدفُّق الدَّم من خلال صِمامات القلب.وعلى الرغم من أنّ نفخات القلب يمكن أن تكون أيضًا علامة على أحد اضطرابات صِمامات القلب، إلا أن بعض النفخات تكون طبيعية تمامًا في قلب الرياضي وليست خَطِرة.وقد تكون ضرباتُ القلب لدى الشخص ذي القلب الرياضي غير منتظمَة خلال الراحة، ولكن تصبح منتظمة عندَ ممارسة التَّمارين الرياضية.أمَّا ضغطُ الدَّم فيكون نفسَه تقريبًا في أيِّ شخص آخر سَليم.تكون التغيّراتُ القلبية عند النساء أقل من تلك التي تحدث عند الرجال من نفس العمر، وحجم الجسم، ومستوى التدريب.

تشبه التغيُّراتُ القلبيَّة التي تحدث في قلب الرياضي تلك التي يمكن أن تحدثَ في بعض اضطرابات القلب؛فعلى سَبيل المثال، يمكن للقلب أن يتضخَّم في اعتلال عضلة القلب الضخامي hypertrophic cardiomyopathy وفشل القلب.وقد تحدث النفخاتُ في اضطرابات صمامات القلب، كما يمكن أن يشيرَ النبض غير المنتظم إلى اضطراب في نظم القلب.والاختلافاتُ الرئيسية بين القلب الرياضي والقلب غير الطبيعي هي أنَّه في قلب الرياضي:

يعمل القلب والصِّمامات بشكلٍ طبيعي.

ليس لدى الشخص خطرٌ مرتفع للنوبة القلبية أو اضطرابات القلب الأخرى.

الشخص ليس له أية أعراض.ويشتبه الأطباء عادة في القلب الرياضي في أثناء فحصٍ روتيني، أو عندما يَجرِي تقييمُ الشخص لأعراضٍ أخرى غير ذات صلة.

تشخيص قلب الرياضي تخطيط كهربيَّة القلب Electrocardiography لا يحتاج معظمُ الرياضيين إلى اختبارات مكثَّفة، ولكن الأطباءَ يقُومون بتخطيط كهربيَّة القلب عادة، لأنَّه من المهمّ التأكد من أن الشخص ليس لديه اضطرابٌ في القلب؛فمجموعةٌ متنوِّعة من التغيُّرات الكهربائية في القلب قابلة للكشف على مخطَّط كهربيَّة القلب ECG.وتعدُّ هذه التغيُّراتُ غيرَ طبيعية في الشخص غير الرياضي، ولكنها طبيعيَّة تمامًا في الرياضيين. إذا كان الشخصُ لديه ألم في الصدر أو أعراض أخرى لاضطرابٍ في القلب، هناك حاجة إلى إجراء اختبارات أكثرَ شمولاً، مثل تخطيط صدى القلب واختبارات الإجهاد، وإجراء تصوير القلب بالرنين المغناطيسي من حين لآخر.فهذه الاختبارات تقيِّم بنيةَ القلب ووظيفته.