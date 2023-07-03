الالتِهاب الوعائي الخثاري الانسدادي thromboangiitis obliterans هو التهاب وانسداد لاحق في الشرايين الصغيرة والمتوسطة الحجم في الساقين أو الذراعين.
يُصيبُ الالتِهابُ الوعائي الخثاري الانسدادي المدخنينَ عادةً.
والأعراضُ هي تلك الناجمة عن نقص جريان الدَّم إلى أحد الأطراف: البرودة أو الاخدرار أو النَّخز أو الإحساس بالحرقة.
يستخدم تَخطيطُ الصَّدَى غالبًا للتَّحرِّي عن نقص جريان الدَّم في الطَّرَف المصاب.
ويُعدُّ إيقاف التدخين الجزءَ الأهم في المعالجة.
كما قد يَحتاج المرضى إلى استعمال الأدوية.
الالتِهاب الوعائي الخثاري الانسدادي هو نوعٌ نادرٌ من الداء الشرياني المُحِيطِي الانسدادي، يُصيب المدخنين عادةً، لاسيما الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 20-40 سنة.كان الاعتقاد بأنَّ الإصابة بالالتِهاب الوعائي الخثاري الانسدادي مقتصرةٌ على الرجال، ولكنه أصبح شائعًا بشكل متزايد بين المُدخِّنات من النساء؛
ما زالت العلاقة بين تدخين السجائر والإصابة بالالتِهاب الوعائي الخثاري الانسدادي غير مفهومة جيِّدًا، وكذلك سبب الإصابة بهذا المرض.تنطوي إحدى النظريّات على أنَّ التدخين يُحفِّز الالتهاب وتضيّق (تقلُّص) الشرايين؛إلَّا أنَّ الإصابة بهذا المرض تقتصر على عددٍ قليلٍ من المدخنين.يمكن أن يكونَ بعضُ الأشخاص أكثرَ عرضةً من غيرهم لأسبابٍ غير معروفة حتى الآن.ورغم ذلك، يتفاقم خطرُ الإصابة بالالتِهاب الوعائي الخثاري الانسدادي حتمًا عند الأشخاص الذين يستمرُّون في التدخين، ويصل إلى مرحلة يصل فيها الأمر إلى البتر عادةً.وفي المقابل، من النَّادر أن توجد ضرورةٌ إلى البتر إذا أقلع الأشخاص المصابون بالالتِهاب الوعائي الخثاري الانسدادي عن التدخين.
أعراض الالتهاب الوعائي الخثاري الانسدادي
تظهر أعراضُ نقص جريان الدَّم إلى الذراعين أو الساقين تدريجيًّا.وتَشتمل هذه الأَعرَاضُ على ما يلي:
الشعور بالبرودة
الاخدرار
إحساس بالنَّخز أو بالحرقة
شعور بالألم
تبدأ هذه الأحاسيسُ غير الطبيعية عند أطراف الأصابع أو القدمين، وتتقدم باتجاه الساقين أو الذراعين.يكون الضررُ الذي يلحق بالساقين أكبرَ من الضرر الذي يُصيب الذراعين غالبًا.ويمكن أن يشعرَ المرضى بأحاسيس غير طبيعية قبل أن يلاحظ الطبيب أيَّة تغيراتٍ في الجلد تشير إلى عدم كفاية إمدادات الدَّم (نَقص التَّروِيَة) أو الغنغرينة.قد تحدث إصابةٌ بمُتلازمة رينو وشعور بانزعاج في العضلات عند الإجهاد (العَرَج المُتَقَطِّع).تحدث تشنجاتٌ في عضلات الربلة أو القدمين إذا أُصيبت الساقان، وفي اليدين أو الساعدين إذا أُصيب الذراعان.
ومع تفاقم المرض، تصبح التشنُّجاتُ أكثرَ إيلامًا، وتستمرُّ فترة أطول.وفي مرحلة متأخِّرة من المرض، قد تظهر قرحاتٌ جلديَّة أو تحدث غنغرينة أو كلاهما، وذلك في إصبعٍ أو أكثر من أصابع القدم أو أصابع اليد عادة.يشعر المريضُ بالبرودة في القدم أو اليد وقد يتحوَّل لونهما إلى الأزرق، وقد يعود ذلك إلى تراجع جريان الدَّم بشكلٍ كبير.
كما يُعاني بعض الأشخاص المصابين بالالتهاب الوعائي الخثاري الانسدادي من نوبات التهابٍ في الأوردة (التهاب الوريد الهاجِر)، حيث تُصيب الأوردة السطحية عادةً.
تشخيص الالتِهابُ الوعائي الخثاري الانسدادي
تَقييم الطبيب للأعراض
تصوير الأوعية الدموية
يشتبه الأطباءُ في وجود إصابةٍ بالالتهاب الوعائي الخُثاري الانسدادي عادةً وفقًا للأَعرَاض، ونتائج الفَحص السَّريري.يكون النبضُ ضعيفًا أو غائبًا عندَ معظم الأشخاص في واحدٍ أو أكثر من شرايين القدمين أو المعصمين.وفي كثير من الأحيان، تصبح اليدان أو القدمان أو أصابع اليدين أو القدمين المصابة شاحبةً عند رفعها فوق مستوى القلب، وتعود حمراءَ عند خفضها.يكشف تَخطيطُ الصَّدَى وجودَ انخفاضٍ كبير في ضغط الدَّم وفي جريانه في القدمين وأصابع القدمين واليدين وأصابع اليدين المصابة.تُجرى اختباراتُ الدَّم وتصوير الدَّم لاستبعاد الأَسبَاب الأخرى لانخفاض جريان الدَّم (مثل التهاب الأوعية أو التهاب الأوعية الدموية وجلطات الدَّم من القلب).
يمكن لتَصوير الأَوعِيَة أن يكشف وجود أنواعٍ مُعيَّنة من التضيُّق، وبذلك يمكن أن يُساعد على تأكيد التَّشخيص.
يكون من الضروري في بعض الأحيان أخذُ خزعة (استئصال عَيِّنَة من نسيج للفحص تحت المجهر) من الشريان المصاب أو الإحالة إلى اختصاصي لتأكيد تشخيص الالتهاب الوعائي الخثاري الانسدادي.
علاج الالتِهاب الوعائي الخثاري الانسدادي
الإقلاع عن التدخين
استعمال أدوية أو الخضوع إلى جراحة في بعض الأحيان
يُعدُّ الإقلاع الفوري عن التدخين أمرًا ضروريًا، وإلَّا فإنَّ الأعراضَ سوف تتفاقم باستمرار؛ثمَّ قد يصبح من الضروري اللجوءُ إلى البَتر.
ينبغي تجنُّبُ التعرض إلى البرد الذي يُسبِّب تضيُّق الأوعية الدَّمويَّة، كما ينبغي تجنُّبُ استعمال بعض الأدوية.
يكون تجنّبُ بعض العقاقير والأدوية مفيدًا أيضًا.تنطوي العقاقير والأدويةُ التي يجب تجنّبها على تلك التي تُسبِّبُ تضَيِّق الأوعية الدَّمويَّة (مثل الإيفيدرين أو السودوإيفيدرين أو الفينيلفرين، والتي تدخل في تركيب بعض أدوية احتقان الجيوب ومُعالجَات الزكام)، والكوكايين والأمفيتامينات، وتلك التي تزيد من ميل الدَّم للتجلط (مثل الإِسترُوجين في أقراص منع الحمل أو المعالجة المُعيضة بالهرمونات).
تُعدُّ الوقايةُ من حدوث إصابةٍ في الساق أو الذراع المصابة أمرًا ضروريًّا.كما يجب أن يحرصَ المرضى على تجنُّب الحروق والإصابات النَّاجمة عن البرد أو الجراحة البسيطة (مثل تشذيب فرط التقرُّن).وينبغي مُعالَجَةُ مسامير الجلد وحالات فرط التَّقرُّن من قِبَل اختصاصي الأقدام.يمكن لانتعال الأحذية المناسبة جيِّدًا والواسعة عند أصابع القدم أن يساعدَ على الوقاية من حدوث إصابةٍ في الأقدام.
وقد يساعد استعمالُ الأدويةٍ الموسعة للأوعية الدموية، مثل إيلوبروست على تعافي القرحات والحد من الألم عند الأشخاص الذين أقلعوا عن التدخين وما زالت معاناتهم مستمرَّة من انسداد الشرايين.يمكن تجربة استعمال أدوية أخرى مثل البنتوكسيفيلين وحاصرات قنوات الكالسيوم للمساعدة على فتح الأوعية الدَّمويَّة، ولكنَّ فعاليَّتها قد لا تكون كبيرة.
ويمكن القيامُ بجراحةٍ لقطع أعصابٍ قريبة مُعيَّنة (وهو إجراء يسمى قَطعُ الوُدِّيّ sympathectomy) ومنع تضيّق الأوعية الدَّمويَّة.ومن النَّادر القيامُ بهذه الإجراءات، لأنَّها تؤدِّي إلى تحسين جريان الدَّم بشكلٍ مؤقَّت عادةً.
للمَزيد من المَعلومات
يمكن للمصادر التالية باللغة الإنجليزية أن تكون مفيدة.يُرجى ملاحظة أن دليل MSD غير مسؤول عن محتوى هذه المصادر.
مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها: التدخين وداء بورغر: معلومات عامة حول الالتِهابُ الوعائي الخثاري الانسدادي، بما في ذلك الأعراض والعلاج ونصائح للمساعدة على الإقلاع عن التدخين
علاجات وعائية: داء بورغر: معلومات عامة عن الأَعرَاض، وعوامل الخطر، وتشخيص، وعلاج الالتهاب الوعائي الخثاري الانسدادي