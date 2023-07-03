الالتِهابُ الوعائي الخثاري الانسدادي

تظهر أعراضُ نقص جريان الدَّم إلى الذراعين أو الساقين تدريجيًّا.وتَشتمل هذه الأَعرَاضُ على ما يلي:

الشعور بالبرودة

الاخدرار

إحساس بالنَّخز أو بالحرقة

شعور بالألم

تبدأ هذه الأحاسيسُ غير الطبيعية عند أطراف الأصابع أو القدمين، وتتقدم باتجاه الساقين أو الذراعين.يكون الضررُ الذي يلحق بالساقين أكبرَ من الضرر الذي يُصيب الذراعين غالبًا.ويمكن أن يشعرَ المرضى بأحاسيس غير طبيعية قبل أن يلاحظ الطبيب أيَّة تغيراتٍ في الجلد تشير إلى عدم كفاية إمدادات الدَّم (نَقص التَّروِيَة) أو الغنغرينة.قد تحدث إصابةٌ بمُتلازمة رينو وشعور بانزعاج في العضلات عند الإجهاد (العَرَج المُتَقَطِّع).تحدث تشنجاتٌ في عضلات الربلة أو القدمين إذا أُصيبت الساقان، وفي اليدين أو الساعدين إذا أُصيب الذراعان.

ومع تفاقم المرض، تصبح التشنُّجاتُ أكثرَ إيلامًا، وتستمرُّ فترة أطول.وفي مرحلة متأخِّرة من المرض، قد تظهر قرحاتٌ جلديَّة أو تحدث غنغرينة أو كلاهما، وذلك في إصبعٍ أو أكثر من أصابع القدم أو أصابع اليد عادة.يشعر المريضُ بالبرودة في القدم أو اليد وقد يتحوَّل لونهما إلى الأزرق، وقد يعود ذلك إلى تراجع جريان الدَّم بشكلٍ كبير.

كما يُعاني بعض الأشخاص المصابين بالالتهاب الوعائي الخثاري الانسدادي من نوبات التهابٍ في الأوردة (التهاب الوريد الهاجِر)، حيث تُصيب الأوردة السطحية عادةً.