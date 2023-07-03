يُعدُّ احمِرارُ الأَطرافِ المُؤلِم erythromelalgia من المتلازمات النادرة الحدوث، حيث تتوسَّع الشرايينُ الصغيرة (الشُرَينات) في الجلد بشكل دوري، ممَّا يُسبِّبُ ألمًا حارقًا وشعورًا بحرارة في الجلد وتُحوُّل لون القدمين وأحيانًا اليدين إلى الأحمر.

احمِرارُ الأَطرافِ المُؤلِم هو شكلٌ من الدَّاء الشرياني المحيطي الوظيفي.يكون سببُ احمِرار الأَطرافِ المُؤلِم غيرَ معروفٍ عادةً.وفي مثل هذه الحالات، يميل الاضطرابُ إلى أن يبدأ عندما يكون الأشخاصُ في العشرينيَّات من العمر أو أكبر.يبدأ شكلٌ وراثيٌّ نادرٌ من احمِرار الأَطرافِ المُؤلِم عند الولادة أو خلال مرحلة الطفولة.

وفي حالاتٍ أقل شيوعًا، يرتبط الاضطرابُ باستعمال بعض الأدوية مثل نيفيديبّين (دواء يُستخدم في علاج ارتفاع ضغط الدم)، أو بروموكريبتين، (دواء يُستَخدَم في علاج داء باركنسون واضطرابات أخرى).

كما يحدث في بعض الأحيان احمِرارُ الأَطرافِ المُؤلِم عند الأشخاص المُصابين الذي لديهم

يظهر احمِرارُ الأَطرافِ المُؤلِم قبل سنتين إلى ثلاث سنوات عادةً من تشخيص اضطراب مستبطن آخر.

وتنطوي الأَعرَاضُ على الشعور بألمٍ حارقٍ في القدمين أو اليدين، والتي يُشعرُ فيها بالحرارة وتبدو حمراء اللون.تتحرَّض النَّوباتُ عادةً عندما تزيد درجات الحرارة البيئيَّة على حوالى 29 درجة مئويَّة.ويمكن أن تستمرَّ الأَعرَاض خفيفةً لسنوات، أو قد تتقدَّم وتسبِّب العجزَ بشكلٍ كامل.

يعتمد تشخيصُ احمِرار الأَطرافِ المُؤلِم على الأَعرَاض، وعلى زيادة درجة حرارة الجلد.تُجرى اختبارات عادةً، مثل تعداد خلايا الدَّم، للمساعدة على تحديد الاضطرابات المستبطنة.يمكن للاختبارات الجينية أن تُؤكِّدَ تشخيصَ احمِرار الأَطرافِ المُؤلِم الوراثي عند الشخص الذي ظهرت عنده الأَعرَاضُ في مرحلة الطفولة.يجب أن يحصلَ الأشخاصُ المصابون على استشارةٍ وراثيَّة بسبب وجود احتمال نسبته 50٪ لنقلهم هذا الاضطراب إلى أطفالهم.