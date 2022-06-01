تنجم الوذمة اللمفية الأولية عن وجود عدد قليل من الأوعية الدموية اللمفية التي لا يمكنها التعامل مع كامل السائل اللمفي.تحدث هذه المشكلة في الساقين في جميع الحالات تقريبًا.ويمكن في حالات نادرة أن تحدث في الذراعين.

يمكن لعدة اضطرابات وراثية أن تُسبب الوذمة اللمفية الأولية.تتباين هذه الاضطرابات بحسب العمر الذي يصبح فيه التورم واضحًا.

يمكن في حالات نادرة أن يكون التورم واضحًا عند الولادة، إلا أن الأوعية اللمفية عادةً ما تستطيع التعامل مع الكميات الضئيلة من السائل اللمفي المُنتَجة عند الأطفال الرضع.وفي حالات أكثر شيوعًا، يظهر التورم في مراحل متأخرة من الحياة، مع ازدياد كمية السائل اللمفي وعدم قدرة الأوعية اللمفية على التعامل معه.

يبدأ التورم بشكل تدريجي في إحدى الساقين أو كليهما.قد تكون العلامة الأولى للوذمة اللمفية هي انتفاخ القدم، مما يُشعِر المريض بضيق حذائه في نهاية اليوم.قد يُسبب الحذاء تحزز جلد القدم.(قد يشكو الكثير من الأشخاص الذين لا يعانون من وذمة لمفية من تورم بعد الوقوف لفترة طويلة. وقد تظهر تحززات حول الكاحلين بعد ارتداء جوارب قصيرة تصل إلى مستوى الكاحل، إلا أن هذه التحززات تكون أقل مما هي عليه عند المصابين بالوذمة اللمفية، كما إن المنطقة المحيطة لا تكون منتفخة).

في المراحل المبكرة من الوذمة اللمفية الأولية، يزول التورم عندما يقوم المريض برفع ساقه.يتفاقم هذا الاضطراب مع مرور الوقت.يصبح التورم أكثر وضوحًا ولا يختفي بشكل كامل، حتى بعد الراحة طوال الليل.