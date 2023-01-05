متلازمات فواصل QT الطويلة

يُولَد بعضُ الأشخاص مصابين بشذوذ جيني يُسبِّبُ فاصلًا زمنيًا طويلًا لـ QT (يُسمى مُتلازمة QT الطويلة).تُعد هذه الاضطرابات الوراثية أحد أشكال الاضطرابات القلبية التي تُسمى الاعتلال القنوي.

عند أشخاص آخرين، لا يكون فاصل QT الطويل حالة وراثية وإنما ينجمع عن اضطرابات أخرى مثل انخفاض المستويات المصلية للبوتاسيوم (نقص بوتاسيوم الدم)، أو التباطؤ الكبير في النظم القلبي، أو بسبب تناول دواء معين.كثيرًا ما تسبب الأدوية المُستخدمة في علاج اضطراب النظم القلبي الإصابة بفاصل QT الطويل، كما يمكن لبعض مضادَّات الاكتئاب وبعض الأدوية المُضادَّة للفيروسات ومُضادَ للفطريَّات أن تسبب ذلك أيضًا.

تُصنَّف متلازمات فاصل QT الطويل استنادًا إلى الجين المحدَّد الذي حدثت الطفرة فيه.جرى التعرُّف إلى أكثر من 15 شكلًا من مُتلازمة QT الطويلة.تكون العديد من هذه الحالات موروثة عن طريق نمط صبغي جسدي سائد، حيث يكون لدى الشخص المصاب بالاضطراب فرصة 50٪ لنقله إلى كل طفل لديه.ولكن، يمكن العثور على شذوذ جيني مُحدَّد في 50-75٪ فقط من الأشخاص.يتباين احتمال العثور على شذوذ بحسب أعراض الشخص ونتائج تخطيط كهربية القلب (ECG).