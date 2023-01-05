لمحة عامة عن اضطرابات النظم القلبي

تُعرّف اضطرابات نظم القلب arrhythmias بأنها تتابع ضربات القلب بشكل غير منتظم، أو سريع جدًا، أو بطيء جدًا، أو أنها النبضات الناجمة عن مسلك كهربائي شاذ عبر القلب.

تعد اضطرابات القلب السبب الأكثر شُيُوعًا لإيقاع القلب غير طبيعي.

في بعض الأحيان يكون الأشخاص مُدركين لإيقاعات القلب غير الطبيعية، ولكن في كثير من الأحيان يشعرون فقط بعواقبها، مثل الضعف أو الإغماء.

ويستند التَّشخيص على تَخطيطُ كَهرَبِيَّةِ القَلب (ECG).

تتضمن المعالجة استعادة إيقاع القلب الطبيعي والوقاية من حدوث المزيد من نوبات اضطراب النظم.

القلب هو جهاز عضلي يتكون من أربع حجرات مصممة للعمل بكفاءة، وبشكل موثوق، ومستمر مدى الحياة.تنقبض الجدران العضلية من كل حجرة في تسلسل منتظّم، وتضخ الدَّم كما هو مطلوب من قبل الجسم في حين تنفق أقل قدر ممكن من الطاقة خلال كل ضربة من ضربات القلب.

يجري التحكم في تَّقَبُّضِ ألياف العَضلات عن طريق تيار كهربائي يتدفق من خلال القلب بطريقة دقيقة على طول مسارات محددة وبسرعة مضبوطة.يتولد التيار الكهربائي الذي يُشغّل كل ضربة قلب في الناظمة القلبية (تُسمى العقدة الجبيبة أو العقدة الجيبية الأذينية)، والتي تتوضع في الجزء العلوي من حجرة القلب العلوية اليمنى (الأذين الأيمن).يحدد المعدل الذي تقوم فيه الناظمة القلبية بتفريغ التيار الكهربائي معدل ضربات القلب.ويتأثر هذا المعدل بالدوافع العصبية ومستويات هرمونات معينة في مجرى الدم.

جهاز التوصيل القلبي فيديو

يجري تنظيم معدل ضربات القلب تلقائيًا من قبل الجهاز العصبي اللاإرادي autonomic nervous system، الذي يتكون من أجزاء ودّية sympathetic ونظير ودية parasympathetic.يزيد الجزء الودي من معدل ضربات القلب من خلال شبكة من الأعصاب تسمى الضفيرة الودية sympathetic plexus.يقلل القسم نظير الودي من معدل ضربات القلب من خلال عصب واحد وهو العصب المبهم.

ويتأثر معدل ضربات القلب أيضًا بالهرمونات التي يحررها الجزء الودي في مجرى الدَّم:

إبنفرين (أو الأدرينالين)

نورأَبِينِفرين (النورأدرينالين)

يزيد الأدرينالين و النورإبِينِفرين من معدل ضربات القلب.يزيد هرمون الغُدَّة الدرقية الذي تحرره الغُدَّة الدرقية في مجرى الدم، من معدل ضربات القلب أيضًا.

يتراوح معدل ضربات القلب الطبيعي عادةً ما بين 60 و 100 نبضة في الدقيقة الواحدة لدى البالغين في وقت الراحة.ولكن قد تكون المعدلات الأقل من ذلك طبيعية عند الشباب والأشخاص الذين يتمتعون بلياقة جسدية عالية.يختلف معدل ضربات القلب للشخص عادةً استجابة لممارسة التمارين الرياضية، ومحفزات مثل الألم والغضب.ويُعَدّ إيقاع القلب غير طبيعي فقط عندما يكون معدل ضربات القلب سريعًا، أوبطيئًا، أو غير منتظم أو عندما تنتقل النبضات الكهربائية ضمن مسارات غير طبيعية.

المَسارات الكهربائية الطبيعية يتدفق التيار الكهربائي من العقدة الجيبية الأذينية أولًا من خلال الأذين الأيمن ثم من خلال الأذين الأيسر، مما يتسبب في انقباض عضلات هاتين الحجرتين وضخ الدم من الأذينين باتجاه حُجرتي القلب السفليتين (البطينين).ثم يصل التيار الكهربائي إلى العقدة الأذينية البطينية، المتوضعة في الجزء السفلي من الجدار بين الأذينين بالقرب من البطينين.توفر العقدة الأذينية البطينية الاتصال الكهربائي الوحيد بين الأذينين والبطينين.في حين يكون الأذينان معزولان عن البطينين بواسطة أنسجة غير موصلة للكهرباء في سائر المواقع الأخرى.تؤخر العقدة الأذينية البطينية انتقال التيار الكهربائي بحيث يمكن للأُذَينَتَين أن تتقلصا بشكل كامل، ويمكن للبطينين ملء أكبر قدر ممكن من الدَّم قبل أن تنتقل الإشارة الكهربائية إليهما كي يتقلصا. نظام التوصيل الكهربائي في القلب الصورة بعد مروره من خلال العقدة الأذينية البطينية، ينتقل التيار الكهربائي نحو الأسفل باتجاه حزمة هيس، وهي مجموعة من الألياف تنقسم إلى فرع أيسر للبطين الأيسر وفرع أيمن للبطين الأيمن.ثم ينتشر التيار الكهربائي بطريقة منظمة على سطح البطينين، من أسفل إلى أعلى، مسببًا بدء انكماش البطينين الذي يُخرج الدَّم من القلب. تعقُّب السبيل الكهربائيّ للقلب

أسباب اضطرابات النظم القلبي السبب الأكثر شُيُوعًا لاضطراب النظم القلبي هو الإصابة بمرض قلبي، وخاصة دَاء الشِّريَان التاجي، واضطرابات الصمامات القلبية، والفشل القلبي.يمكن للعديد من الأدوية، سواء كانت بوصفة طبية أو بدون وصفة طبية، بما فيها تلك المستخدمة لعلاج اضطرابات القلب، أن تؤدي إلى اضطراب النظم القلبي.تنجم بعض حالات اضطراب النظم القلبي عن تشوهات تشريحية موجودة عند الولادة (عيوب خلقية).يمكن للتغيرات في النظام الكهربائي للقلب المرتبطة بالعمر أن تجعل بعض اضطرابات النظم القلبي أكثر احتمالاً. في بعض الأحيان لا يمكن تحديد أي سبب لعَدم انتظام ضربات القلب. تسرع نظم القلب قد يتحفز تسرع النظم القلبي من تلقاء نفسه أو بممارسة الرياضة، أو الإجهاد العاطفي، أوالاستهلاك المفرط للكحول، أوالتدخين، أو استخدام الأدوية التي تحتوي على مواد منبهة، مثل أدوية الزكام وحُمَّى القش. قد يُسبب فرط نشاط الغدة الدرقية (إنتاج مستويات عالية من هرمون الغُدَّة الدرقية) تسرع ضربات القلب. تباطؤ نظم القلب قد يتحفز تباطؤ ضربات القلب bradyarrhythmias بالألم، أوالجوع، أوالتعب، أواضطرابات الجهاز الهضمي (مثل الإسهال والقيء)، أو البلع، ما قد يُنبه العصب المبهم بشكل مفرط.في حال تنبيه العصب المبهم بشكل زائد، وهو أمر نادر، فقد يؤدي ذلك إلى توقف القلب عن النبض للحظة.في معظم هذه الحالات، تميل اضطربات النظم القلبي إلى أن تتعافى من تلقاء نفسها. عند الإصابة بقصور الغُدَّة الدرقية تُنتج الغدة مستويات منخفضة من هرمون الغُدَّة الدرقية، مما قد يُسبب بطء ضربات القلب.

أعراض اضطرابات النظم القلبي قد يكون بعض الأشخاص الذين يعانون من عدم انتظام ضربات القلب على دراية بها.ولكن، يتباين الشعور بضربات القلب (الخفقان) بشكل كبير بين الأشخاص.يمكن لبعض الأشخاص أن يشعروا بضربات القلب الطبيعية، ويمكن لمعظم الأشخاص يمكن أن يشعروا بنبضات القلب عندما يستلقون على الجانب الأيسر. تتراوح عواقب اضطراب النظم القلبي بين أن تكون غير مؤذية إلى أن تكون مهددة الحياة.قد لا تكون خطورة اضطراب النظم القلبي مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بشدة الأَعرَاض التي تسببها.وقد لا تُسبب بعض حالات اضطراب النظم القلبي المُهددة للحياة أية أعراض، في حين قد يُسبب بعضها الآخر أعراضًا حادة.إنّ طبيعة وشدة اضطرابات القلب الكامنة غالبًا ما تكون أكثر أهمية من اضطراب النظم القلبي نفسه. عندما يؤثر اضطراب النظم القلبي على ضخ الدم، فقد يُسبب ضعف، أو انخفاض القدرة على ممارسة الرياضة، أو ضيق التنفُّس، أو خفة الرأس، أو الدوخة، أو الإغماء، أو الموت.يحدث الإغماء عندما يَضخ القلب الدم بشكل غير فعّال بحيث لا يمكنه الحفاظ على ضغط الدَّم المناسب.إذا استمر اضطراب النظم القلبي هذا فقد يؤدي إلى الوفاة.قد يؤدي اضطراب النظم القلبي أيضًا إلى تفاقم أعراض أمراض القلب المستبطنة، بما في ذلك ألَم الصدر وضيق التنفُّس.من الضروري علاج حالات اضطراب النظم القلبي المُسبب للأَعرَاض بشكل فوري. هل تعلم...

تشخيص اضطرابات النظم القلبي تخطيط كهربية القلب في كثير من الأحيان، يُساعد وصفُ الشخص للأعراض الأطباءَ على وضع التَّشخيص الأولي وتحديد شدة اضطراب النظم القلبي.أهم الاعتبارات هي ما إذا كان الخفقان سريعًا أو بطيئًا

منتظمًا أو غير منتظم

قصيرًا أو طويل الأمد وهناك اعتبار آخر مهم أيضًا وهو ما إذا كان اضطراب النظم القلبي يسبب أعراضًا. يحتاج الأطباء أيضًا لمعرفة ما إذا كان الخفقان يحدث عند الراحة، أو خلال نشاط شاق أو غير عادي فقط، وما إذا كان يبدأ ويتوقف فجأة أو تدريجيًا. عادة ما تكون هناك حاجة إلى إجراءات تشخيصية معينة لتحديد الطبيعة الدقيقة لاضطراب ضربات القلب وسببها. يُعد تخطيط كهربية القلب (ECG أو EKG) الإجراء التَّشخيصي الرئيسي للكشف عن اضطرابات النظم القلبي وتحديد سببها.يُقدم هذا الإجراء رسمًا بيانيًا للتيار الكهربائي الذي يُنتج كل ضربة قلب.عادةً ما يسجل تخطيط كهربية القلب إيقاع القلب لفترة قصيرة جدًّا. وبما أن اضطراب النظم القلبي غالبًا ما يكون متقطعًا، يمكن أن يُستخدم جهاز تخطيط قلب محمول (يُسمىراصد هولتر أو راصد الأحداث) لتسجيل النظم القلبي بشكل مستمر أو عندما يشعر الشخص باضطراب نظم القلب ويُشغل الجهاز.يمكن ارتداء أجهزة الرصد هذه لمدة 24 أو 48 ساعة أو لمدة تصل إلى أسبوعين، وذلك بحسب نوع الجهاز والاضطرابات التي يتحرى الطبيب عنها.يمكن لجميع أجهزة الرصد التي تستخدم لمدة طويلة أن تسجل ضربات القلب غير المنتظمة في أثناء ممارسة الشخص للأنشطة اليومية العادية.في أثناء فترة التسجيل، يقوم الشخص أيضًا بتدوين الأَعرَاض والأنشطة، وهكذا يمكن للطبيب معرفة ما إذا كانت هذه الأعراض ترتبط باضطراب النظم القلبي. وقد يزرع الأطباء في بعض الأحيان جهاز تسجيل تحت جلد الترقوة اليسرى، وذلك للتحري عن الاضطرابات الخطيرة في النظم القلبي التي تحدث بشكل نادر جدًا.يمكن ترك الجهاز في مكانه لفترات طويلة.يقوم هذا الجهاز إلكترونيًا بنقل البيانات المخزنة لنظم القلب غير الطبيعي دون ألم من خلال الجلد. عادة ما يَجرِي إدخال الأشخاص الذين يُشتبه في إصابتهم باضطراب النظم القلبي المهدد للحياة إلى المستشفى.يجري تسجيل النظم القلبي باستمرار وعرضه على شاشة التلفزيون إلى جانب السرير أو في ركن الممرضات.وبالتالي، يمكن تَحديد أية مشاكل على وجه السرعة. تتضمن إجراءات التَّشخيص الأخرى اختبار الإجهاد التمريني

قياس ضغط الدم في أثناء التمرين

تخطيط صدى القلب للكشف عن الشذوذات التشريحية

اختبار الفيزيولوجيَّة الكهربية electrophysiologic testing في أثناء الاختبار الكهربائي الفيزيولوجي، يَجرِي إدراج قَثطَرة مزودة بأقطاب صغيرة في طرفها من خلال الوريد إلى القلب.تُستخدم الأقطاب لتحفيز القلب، وتجرِي مراقبة استجابة القلب بحيث يمكن تحديد نوع اضطراب النظم القلبي والخيارات العلاجية الأفضل. تخطيط كهربية القلب: قراءة الأمواج تخطيط كهربية القلب: قراءة المو... فيديو

علاج اضطرابات النظم القلبي الأدوية المضادة لاضطراب النظم القلبي، بهدف زيادة معدل ضربات القلب عادةً

الناظمة القلبية الاصطناعية، لتصحيح معدل ضربات القلب البطيئة عادةً

إيصال صَدمة كهربائية، من أجل معدل ضربات قلب سريع عادةً

في بعض الأحيان، تخريب الأنسجة غير الطبيعية المسؤولة عن اضطراب النظم القلبي بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من اضطراب نظم قلبي مزعج ولكنه غير مؤذٍ، فإن طمأنة الشخص بأن هذا الاضطراب في النظم القلبي غير ضارٍ قد يكون كافيًا.قد يتحسن اضطراب النظم القلبي أو يتعافى تمامًا بمجرّد قيام الطبيب بتغيير الأدوية للشخص أو إعادة ضبط الجرعات.قد يساعد تجنب الكحول والكافيين (في المشروبات والأطعمة) وتجنب التدخين على الحد من الاضطراب.قد يكون من المفيد تجنب ممارسة التمارين الرياضية المُجهدة إذا كان الخفقان يحدث فقط في أثناء ممارسة الرياضة.يحتاج الشخص أحيانًا إلى التوقف عن قيادة السيارة إلى أن يتمكن الطبيب من تحديد ما إذا كان العلاج فعالاً أم لا. تفيد الأدوية المضادة لاضطرابات النظم القلبي في تَثبيط الاضطراب السريع في النظم القلبي والذي يُسبب أعراضًا شديدة أو خطيرة.لا يوجد دواء واحد يمكنه علاج جميع اضطرابات النظم القلبي لدى جميع الأشخاص.ينبغي تجربة العديد من الأدوية أحيانًا حتى الحصول على النتائج المطلوبة.ويمكن للأدوية أن تُفاقم أحيانًا من اضطراب النظم القلبي أو ربما تسببه.يسمى هذا التأثير باضطراب النظم القلبي المُحرَّض بالأدوية proarrhythmia.قد تسبب أدوية اضطرابات النظم القلب أيضًا آثارًا جانبية أخرى. الناظمات القلبية الاصطناعية هي الأجهزة الإلكترونية التي تعمل بدلاً من جهاز تنظيم ضربات القلب الذاتي، أي بدلاً من العقدة الجيبية الأذينية.يجري زرع هذه الأجهزة جراحيًا تحت الجلد، وعادةً ما تكون تحت الترقوة اليسرى أو اليمنى.وتكون متصلة بالقلب عن طريق أسلاك (اتجاهات leads) تمر عبر الأوردة.تُزرع أطراف الأسلاك في جدار واحدة أو أكثر من حُجيرات القلب.تقوم الناظمة القلبية بإرسال إشارة كهربائية تسبب تقلص عضلة القلب. يمكن للصدمة الكهربائية للقلب (تقويم النظم القلبي وإزالة الرجفان) أن تُبطئ ضربات القلب المتسرعة وتستعيد الإيقاع الطبيعي.تمنع الصدمة القلب من النبض لفترة وجيزة، وبعد ثانية أو ثانيتين، يبدأ بالنبض مرة أخرى من تلقاء نفسه.في كثير من الأحيان، يعود القلب للنبض بإيقاع طبيعي، ولكن في بعض الأحيان يعود اضطراب النظم القلبي من جديد.لا يمكن للصدمات الكهربائية إعادة تشغيل القلب الذي انعدم فيه النشاط الكهربائي بشكل كامل (توقف الانقباض asystole).يُجرى تقويم النظم القلبي وإزالة الرجفان باستخدام جهاز خارجي عادةً، ولكن قد يحصل الأشخاص المصابين بحالة شديدة من اضطراب النظم القلبي على مزيل الرجفان المقوم للنظم القابل للزرع (ICD) ليوضع بشكل دائم في أجسامهم. تنجم أنواع مُعيَّنة من اضطراب النظم القلبي عن وجود منطقة موضعية غير طبيعية في النظام الكهربائي للقلب.يمكن لتدمير هذه المنطقة أو إزالتها (الاجتثاث) في بعض الأحيان أن يعالج اضطراب النظم القلبي.

مآل اضطرابات النظم القلبي إن معظم اضطرابات النظم القلبي لا تسبب أعراضًا ولا تتداخل مع قدرة القلب على ضَخ الدم.وبالتالي، فإنها عادةً ما تشكل مخاطر ضئيلة أو معدومة، على الرغم من أنها قد تسبب قلقًا كبيرًا للشخص إذا كان يشعر بها.تكون بعض أنواع اضطرابات النظم القلبي غير مؤذية في حد ذاتها، ولكنها قد تؤدي إلى اضطرابات نظم قلبي أخرى أكثر خطورة. إن أي اضطراب نظم قلبي يضعف قدرة القلب على ضخ الدَّم بشكل مناسب يُعد حالةً خطيرةً.يعتمد مدى الخطورة جزئيًا على ما إذا كان اضطراب النظم القلبي ينشأ في العقدة الجيبية الأذينية في الأذينين، أو في العقدة الأذينية البطينية أو في البطينين.بشكل عام، تكون اضطرابات النظم القلبي التي تنشأ في البطينين أكثر خطورة من تلك التي تنشأ في الأذينين، والتي تكون بدورها أكثر خطورة من تلك التي تنشأ في العقدة الجيبية الأذينية أو العقدة الأذينية البطينية.ولكن، هُناك العديد من الاستثناءات.