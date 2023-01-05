تسرع القلب البطيني من نوع تورسادس دي بوانت (Torsades de pointes ventricular tachycardia) هو نوع معين من عدم انتظام دقات القلب البطيني يحدث لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطراب معين في النشاط الكهربائي في القلب يسمى فاصل QT الطويل.

يُشير الفاصل الزمني QT إلى الوقت بين حدثين على مخطط كهربية القلب (ECG)—من بداية الموجة Q إلى نهاية الموجة T.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن اضطراب النظم القلبي وتسرع القلب البطيني).

تخطيط كهربية القلب: قراءة الأمواج

يمكن لأي شذوذ يطيل فترة QT أن يزيد من احتمال حدوث نظم قلبي خطير يسمى تسرع القلب البطيني من نوع تورسادس دي بوانت.يُولَد بعضُ الأشخاص ولديهم شذوذ جيني يُسبِّبُ فاصلًا زمنيًا طويلًا لـ QT (يُسمَّى مُتلازمة QT الطويل).بينما يحدث فاصل QT الطويل لدى أشخاص آخرين بسبب انخفاض المستويات المصلية من البوتاسيوم (فرط بوتاسيوم الدم)، أو التباطؤ الكبير في النظم القلبي، أو بسبب تناول دواء معين.كثيرًا ما تسبب الأدوية المُستخدمة في علاج اضطراب النظم القلبي فاصل QT الطويل، كما يمكن لبعض مضادَّات الاكتئاب وبعض الأدوية المُضادَّة للفيروسات ومُضادَ للفطريَّات أن تسبب ذلك أيضًا.

تسرع القلب البطيني هو إيقاع قلبي ينشأ في البطينين (الحجرتين السفليتين من القلب) ويؤدي إلى تسرع معدل ضربات القلب.قد يعاني الأشخاص المصابون بفاصل QT الطويل من شكل خاص من تسرع القلب البطيني يُسمى تسرع القلب البطيني من نوع تورسادس دي بوانت (اختصارًا تورسادس).يكون لتورسادس مظهرًا مميَّزًا على تخطيط كهربية القلب (ECG)، وغالبًا ما يتحول إلى رجفان بطيني، حيث يتوقف القلب عن النبض، مما يؤدي إلى الوفاة الفورية.

كما يمكن لممارسة الرياضة أن تُحفز تسرع القلب البطيني في بعض الأحيان (انظر الموت القلبي المفاجئ عند الرياضيين).وتشمل العوامل الأخرى التي تزيد من خطر تورسادس أن يكون الشخص أنثى، والشيخوخة، وقصور الغُدَّة الدرقية، والاضطرابات الدماغية مثل السكتة الدماغية، وأنواع معينة من أمراض القلب مثل النوبة القلبية أو التهاب القلب (التهاب عضلة القلب).

أعراض تسرع القلب البطيني من نوع تورسادس دي بوانت قد يعاني الأشخاص الذين يعانون من تسرع القلب البطيني من نوع تورسادس دي بوانت من الخفقان (الشعور بنبضات القلب) ويشعرون بالدوخة أو الإغماء.عادةً ما يتوقَّف تسرع القلب البطيني من نوع تورسادس دي بوانت من تلقاء نفسه، ولكنَّه يتكرَّر في كثير من الأحيان.يمكن للرجفان البطيني أن يسبب السكتة القلبية والإغماء المفاجئ.

تشخيص تسرع القلب البطيني من نوع تورسادس دي بوانت تخطيط كهربية القلب تخطيط كهربية القلب (ECG) للكشف عن تورسادس. إذا شخص الأطباء تورسادس عند شخص، فسوف يسألونه عن وجود قصة في العائلة لإصابة أحد أو وفاته بشكل مفاجئ بسبب مشكلة قلبية.وقد يخضع هؤلاء الأشخاص بعد ذلك لاختبارات وراثية لمُتلازمة QT الخِلقية الطويلة، وينبغي تقييم أفراد عائلاتهم المقربين.

علاج تسرع القلب البطيني من نوع تورسادس دي بوانت استعادة النظم الطبيعي للقلب عن طريق تطبيق صدمة كهربائية (إزالة الرَّجَفان defibrillation)

الوقاية من حدوث المزيد من النوبات من الضروري استخدام مُزيلُ الرَّجَفان إذا تطورت الحالة إلى رجفان بطيني عند الشخص.قد يقوم الأطباء أحيانًا بوصف سلفات المغنيزيوم. في حال كان السبب هو تناول دواء معين، فينبغي التوقف عن تناول هذا الدواء. قد يحتاج المريض لأن يحدّ من نشاطه البدني لمنع تكرار الرجفان البطيني.قد يحتاج المريض أيضًا إلى تناول حاصرات بيتا (انظر جدول بعض الأدوية المُستخدمة في علاج اضطرابات النظم القلبي)، أو زرع ناظمة قلبية اصطناعية، أو زراعة مُزيل الرجفان المُقوّم لنظم القلب.