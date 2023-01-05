في الدرجة الثانية من الإحصار الأذيني البطيني، تصل بعض النبضات الكهربائية فقط إلى البطينين.قد ينبض القلب ببطء، أوبشكل غير منتظم، أو يحدث كلا الأمرين.

يوجد نوعان من الإحصار الأذيني البطيني من الدرجة الثانية، وهما النوع الأول والنوع الثاني.قد يكون النوع الأول موجودًا عند الشباب والرياضيين، ولكن النوع الثاني يشير دائمًا إلى وجود أمراض قلبية.يمكن أحيانًا للإحصارالأذيني البطيني أن يتفاقم من الدرجة الثانية إلى الدرجة الثالثة.