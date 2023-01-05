الإحصار الأذيني البطيني هو تأخير في توصيل التيار الكهربائي في أثناء مروره عبر نظام التوصيل الأذيني البطيني.
(انظر أيضًا لمحة عامة عن النظم القلبي غير الطبيعي ولمحة عامة عن إحصار القلب).
ينشأ التيار الكهربائي الذي يتحكم في انقباض عضلة القلب في العقدة الجيبية الأذينية، ثم ينساب عبر الحجرتين العلويتين للقلب (الأذينين)، ثم ينتقل إلى الحجرتين السفليتين للقلب (البطينين) من خلال ما يشبه صندوق التوصيلات الكهربائية الذي يُسمى العقدة الأذينية البطينية AV node.تتوضع العقدة الأذينية البطينية في الجزء السفلي من الجدار الفاصل بين الأذينين بالقرب من البطينين وتؤمن الاتصال الكهربائي الوحيد بين الأذينين والبطينين.في حين يكون الأذينان معزولان عن البطينين بواسطة أنسجة غير موصلة للكهرباء في سائر المواقع الأخرى.تؤخر العقدة الأذينية البطينية انتقال التيار الكهربائي بحيث يمكن للأُذَينَتَين أن تتقلصا بشكل كامل، ويمكن للبطينين ملء أكبر قدر ممكن من الدَّم قبل أن تنتقل الإشارة الكهربائية إليهما كي يتقلصا.
أسباب الإحصار الأذيني البطيني
تكون معظم أنواع الإحصار الأذيني البطيني أكثر شُيُوعًا لدى كبار السن.الأسباب الأكثر شيوعًا هي:
النسيج الليفي الذي يتشكل في نظام التوصيل القلبي
تشتمل الأسبابُ الأخرى على :
فرط نشاط العصب المبهم الذي يُبطىء توصيل ضربة القلب من خلال العقدة الأذينية البطينية.
هناك حالات قليلة من الإحصار الأذيني البطيني التي تنجم عن الأدوية، وخاصة تلك التي تبطئ توصيل النبضات الكهربائية من خلال العقدة الأذينية البطينية (مثل حاصرات بيتا، وديلتيازيم diltiazem، وفيراباميل verapamil، وديجوكسين digoxin، وأميودارون amiodarone)،أو داء القلب الروماتيزمي، أو الساركويد الذي يؤثِّر في القلب.
تصنيف الإحصار الأذيني البطيني
يُصنف الإحصار الأذيني البطيني على النحو التالي
الدرجة الأولى: تأخر التوصيل الكهربائي إلى البطينين
الدرجة الثانية: إحصار متقطع في التوصيل الكهربائي
الدرجة الثالثة (الكامل): إحصار كامل في التوصيل الكهربائي
الإحصار الأذيني البطيني من الدرجة الأولى
في الدرجة الأولى من الإحصار الأذيني البطيني، تصل كل دفعة كهربائية من الأذينين إلى البطينين، ولكن تتأخر كل دفعة بمقدار جزء من الثانية في أثناء انتقالها عبر العقدة الأذينية البطينية.يكون الإحصار الأذيني البطيني من الدرجة الأولى شائعًا بين الرياضيين المحترفين، والمراهقين، والشباب الصغار، والأشخاص الذين يكون لديهم فرط في نشاط العصب المبهم.من النادر أن يتسبَّبَ هذا الاضطراب بظهور أعراض ولا يحتاج إلى معالجة.
تخطيط كهربية القلب: قراءة الأمواج
يُمثل تخطيط كهربية القلب (ECG) التيار الكهربائي الذي يتحرك عبر القلب في أثناء ضرباته.تنقسم حركة التيار الكهربائي إلى أجزاء، ويُعطى كل جزء تسمية أبجدية في تخطيط كهربية القلب.
تبدأ كل ضربة قلبية بنبضة أو إشارة من الناظمة القلبية (العقدة الجيبية الأذينية أو العقدة الجيبية).تُحفز هذه الإشارةُ الحجرتين العُلويَّتين للقلب (الأذينين).تُشير الموجة P إلى تنشيط الأذينين.
بعد ذلك، يتدفق التيار الكهربائي وصولًا إلى الحجرتين السفليتين من القلب (البطينين).يمثّل QRS المُركّب الدالّ على تنشيط البطينين في تخطيط كهربية القلب.
بعد ذلك، ينبغي أن تحدث تغييرات كهربائية في البطينين استعدادًا لضربة القلب التالية.يُسمَّى هذا النشاط الكهربائي بموجة الاستعادة، والتي تُمثلها الموجة T.
من الممكن تمييز أنواع عديدة من الاضطرابات من خلال قراءة تخطيط كهربية القلب.ويشمل ذلك النوبة القلبية السابقة (احتشاء عضلة القلب)، واضطراب نظم القلب، وعدم كفاية إمدادات الدَّم والأكسجين للقلب (نقص التروية)، وزيادة سماكة (أو تضخُّم) الجدران العضلية للقلب.
ويمكن أن تشير بعضُ الشذوذات التي تظهر في تخطيط كهربية القلب أيضًا إلى الانتفاخات (أُمَّهات الدَّم) التي تظهر في المناطق الأضعف من جدران القلب.قد تنجم أُمَّهات الدَّم عن نوبةٍ قلبية.إذا كان إيقاع نبضات القلب غير طبيعي (سريع جدًّا، أو بطيء جدًّا، أو غير منتظم)، فقد يشير تخطيط كهربية القلب إلى نقطة بداية حدوث الإيقاع غير الطبيعي.تُساعد هذه المعلومات الطبيب على البدء بتحري السبب.
الإحصار الأذيني البطيني من الدرجة الأولى
في الدرجة الأولى من الإحصار الأذيني البطيني، يتباطأ التوصيل بين الأذين (P) والبطين(QRS) دون تخطّي نبضات.
الإحصار الأذيني البطيني من الدرجة الثانية
في الدرجة الثانية من الإحصار الأذيني البطيني، تصل بعض النبضات الكهربائية فقط إلى البطينين.قد ينبض القلب ببطء، أوبشكل غير منتظم، أو يحدث كلا الأمرين.
يوجد نوعان من الإحصار الأذيني البطيني من الدرجة الثانية، وهما النوع الأول والنوع الثاني.قد يكون النوع الأول موجودًا عند الشباب والرياضيين، ولكن النوع الثاني يشير دائمًا إلى وجود أمراض قلبية.يمكن أحيانًا للإحصارالأذيني البطيني أن يتفاقم من الدرجة الثانية إلى الدرجة الثالثة.
الإحصار الأذيني البطيني من الدرجة الثالثة
في الإحصار الأذيني البطيني من الدرجة الثالثة، لا تصل نبضات من الأذينين إلى البطينين، ويَجرِي التحكم في معدل الانقباضات والإيقاعات البطينية من قبل العقدة الأذينية البطينية، أو حزمة هيس، أو البطينين نفسهما.تكون هذه الناظمات القلبية البديلة أبطأ من الناظمة القلبية الاعتيادية (العقدة الجيبية أو الجيبية الأذينية) وغالبًا ما تكون غير منتظمة وغير موثوقة.وهكذا ينبض البطينين ببطء شديد - أي أقل من 50 نبضة في الدقيقة وأحيَانًا يصل المعدل إلى 30 نبضة في الدقيقة الواحدة.يُعد الإحصار الأذيني البطيني من الدرجة الثالثة اضطرابًا خطيرًا غير طبيعي في النظم القلبي (اضطراب النظم القلبي) يمكن أن يؤثِّر في قدرة القلب على ضخ الدم.إنّ التعب، والدوخة، والإغماء هي أمور شائعة.تكون الأعراض أقل شدة عندما ينبض البطينان بمعدل أسرع من 40 ضربة في الدقيقة.
الإحصار الأذيني البطيني من الدرجة الثالثة
في الدرجة الثالثة من الإحصار الأذيني البطيني، ينبض الأذينان (p) بشكل مستقل عن البطينين (QRS).
تشخيص الإحصار الأذيني البطيني
تخطيط كهربية القلب
يُستخدم تخطيط كهربية القلب (ECG) لتحري الإحصار الأذيني البطيني.تُنتج كل درجة من الإحصار نمطًا معينًا.
علاج الإحصار الأذيني البطيني
زرع ناظمة قلبية اصطناعية في بعض الأحيان
لا يتطلب الإحصار الأذيني البطيني من الدرجة الأولى عمومًا أية معالجة.
يحتاج بعض الأشخاص المصابين بالإحصار الأذيني البطيني من الدرجة الثانية لزرع ناظمة قلبية اصطناعية.يحتاج جميع الأشخاص المصابين بالإحصار الأذيني البطيني من الدرجة الثالثة تقريبًا لزرع ناظمة قلبية اصطناعية.
ويمكن استخدام ناظمة قلبية مؤقَّتة في حالات الطوارئ إلى أن يمكن زرع ناظمة أخرى دائمة.يحتاج معظم الأشخاص إلى ناظمة قلبية اصطناعية (انظر الشكل الحفاظ على ضربات القلب: الناظمات القلبية الاصطناعية) لبقية حياتهم، على الرغم من أن إيقاع القلب قد يعود إلى وضعه الطبيعي إذا تم علاج سبب الإحصار الأذيني البطيني - على سبيل المثال، بعد إيقاف الدواء الذي تسبب في حدوث الإحصار الأذيني البطيني أو بعد التعافي من نوبة قلبية.
للمزيد من المعلومات
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جمعية القلب الأمريكية: اضطراب النظم القلبي: معلومات لمساعدة الأشخاص على فهم مخاطر اضطراب النظم القلبي بالإضافة إلى معلومات حول التشخيص والمعالجة