قلس ثلاثي الشرفات tricuspid regurgitation هو تسرب الدَّم إلى الوراء من خلال الصمام ثلاثي الشرفات في كل مرة يتقلص فيها البطين الأيمن.

ينجم قلس ثلاثي الشرفات عن الاضطرابات التي تؤدي إلى ضخامة البطين الأيمن.

تكون الأَعرَاض غامضة، مثل الضعف والتعب.

يمكن للطبيب وَضع التَّشخيص بناءً على نتائج الفَحص السَّريري، واستخدام تخطيط صدى القلب للتأكد من التَّشخيص.

من الضروري علاج الحالة المستبطنة.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن اضطرابات صمامات القلب ومقطع الفيديو القلب).

يقع الصمام ثلاثي الشرفات في الفتحة بين الأذين الأيمن والبطين الأيمن.ينفتح صمام ثلاثي الشرفات للسماح للدم بالتدفق من الأذين الأيمن وملء البطين الأيمن وينغلق لمنع الدم من العودة مجددًا نحو الأذين الأيمن مع تقلص البطين الأيمن لضخ الدَّم إلى الرئتين.عندما لا ينغلق صمام ثلاثي الشرفات بشكل كامل، يتسرب بعض الدَّم إلى الخلف باتجاه الأذين الأيمن، ويُسمّى ذلك بالقلس.(انظر أيضًا مقطع الفيديو القلس الصمامي).

ويؤدي تسرب الدَّم إلى الأذين الأيمن إلى زيادة حجم الدَّم هناك وبالتالي ضخ كميات أقل من الدَّم عن طريق القلب إلى أنحاء الجسم.ونتيجة لذلك، يتضخم الأذين الأيمن، ويزداد ضغط الدَّم ضمنه وضمن الأوردة الكبيرة التي ترد إليه.يمكن لجميع هذه التغيرات أن تساهم أحيانًا في أعراض الفشل القلبي.قد يتورم الكبد و/أو الساقين بسبب هذا الضغط المتزايد.

غالبا ما يَخفق الأذين المتضخم للغاية بسرعة وبنمط إيقاع غير منتظم (وهو اضطراب يُسمى الرجفان الأذيني)، والذي ينتج عنه تراجع كفاءة القلب في ضخ الدم، لأن حركة الأذين تكون ارتجافية أكثر من كونها عملية ضخ للدم.وبالتالي، لا يتدفق الدَّم من خلال الأذين بشكل سريع، ويمكن أن تتشكل خثرات دموية داخله.إذا تحللت إحدى الخثرات وأصبحت صمّة فسوف يَجرِي ضخها خارج القلب وقد تسد أحد الشرايين، مما قد يسبب السكتة الدماغية أو غير ذلك من الأضرار.

أسباب قلس ثلاثي الشرفات خلافا لغيرها من اضطرابات الصمامات القلبية، عادةً ما يحدث قلس ثلاثي الشرفات في الصمام الطبيعي الذي تأثر باضطرابات القلب الأخرى.السبب الأكثر شُيُوعًا لقلس ثلاثي الشرفات هو تضخم البطين الأيمن وزيادة المقاومة لتدفق الدَّم من البطين الأيمن إلى الرئتين.قد تزداد هذه المقاومة بسبب اضطرابات رئوية شديدة طويلة الأمد، مثل النفاخ الرئوي أو ارتفاع ضغط الدَّم الرئوي

اضطرابات تُصيب الجانب الأيسر من القلب مثل الفشل القلبي.

(تضيق الرئوي) في حالات نادرة وللتعويض عن تراجع التدفق الدموي، يتضخم البطين الأيمن، ويتمطط الصمام ثلاثي الشرفات مما يُسبب القلس. نذكر من الأَسبَاب الأخرى الأقل شُيُوعًا كلاً من عدوى صمامات القلب (التهاب الشغاف العدوائي) التي تنجم غالبًا عن تعاطي المخدرات عن طريق الوريد، والعيوب الخلقية للصمام ثلاثي الشرفات، والإصابة الرضية، والحمى الروماتيزمية، وضعف أنسجة الصمام المترالي (تنكس الورم المخاطي).

أعراض قلس ثلاثي الشرفات لا يُسبب قلس الصمام ثلاثي الشرف عادة أية أعراض إلا إحساسًا بالنبض في الرقبة في بعض الأحيان بسبب ارتفاع الضغط داخل الأذين الأيمن، وحس انِزعَاج في الجزء العلوي الأيمن من البطن بسبب تضخم الكبد.ويمكن في حالات نادرة أن يشكو الشخص من تراكم السوائل في الجسم (وذمة) وخاصة في الساقين.

تشخيص قلس ثلاثي الشرفات تخطيط صدى القلب يعتمدُ التَّشخيصُ على تاريخ الشخص الطبي ونتائج الفَحص السَّريري.قد يتمكن الطبيب بواسطة السماعة الطبية من سماع أصوات نفخات مميزة (أصوات غير طبيعية في القلب يمكن للطبيب سماعها باستخدام السماعة الطبية).، تكون ناجمة عن تسرب الدَّم إلى الوراء من خلال الصمام ثلاثي الشرفات، إلا أن تلك النفخات تميل إلى الاختفاء مع تفاقم القلس. في كثير من الأحيان يُجرى تخطيط القلب الكهربائي (ECG) وتصوير الصدر بالأشعة السينية.قد تُجرى اختبارات أخرى (مثل التصوير بالرنين المغناطيسي أو القثطرة القلبية)، وذلك اعتمادًا على شدة قلس ثلاثي الشرفات الذي يُلاحظ عند تخطيط صدى القلب. يساعد تخطيط صدى القلب على رسم صورة للصمام المصاب وإظهار كمية الدم المتدفقة عبره، بحيث يمكن تحديد شدة القلس.

علاج قلس ثلاثي الشرفات علاج الاضطراب الكامن

إصلاح أو استبدال الصمام في بعض الأحيان لا تتطلب الحالات الخفيفة من قلس ثلاثي الشرفات علاجًا أو سوى القليل أو من العلاج.ولكن غالبًا ما يكون من الضروري علاج الاضطراب الكامن، مثل النفاخ الرئوي، أو ارتفاع ضغط الدَّم الرئوي، أو تضيق الصمام الرئوي، أو التشوهات في الجانب الأيسر من القلب.كما يكون من الضروري أيضًا مُعالَجَة الرجفان الأذيني وفشل القلب. نادرًا ما تُستطب جراحة إصلاح أو استبدال الصمام ثلاثي الشرفات، إلا إذا كان القلس شديدًا أو استدعت الحالة إجراء جراحة على صمام قلبي آخر (مثل استبدال الصمام المترالي).يمكن أن تنطوي الجراحة على إجراء خياطة بشكل حلقة لتقليل حجم فتحة الصمام، أو إصلاح الصمام، أو استبداله بصمام اصطناعي.

مآل قلس ثلاثي الشرفات على الرغم من أنَّ الأشخاص قد يتحمَّلون ارتجاع الصمام ثلاثي الشرفات لسنوات عديدة، إلا أن المآل يكون ضعيفًا عندما يكون ارتجاع الصمام ثلاثي الشرفات شديدًا.في نهاية المطاف، يسبب الدم الإضافي في البطين فشل القلب.لا توجد طريقة جيدة للكشف عن فشل القلب في وقت مبكر، لذلك قد لا يُجرى إصلاح الصمام أو استبداله في وقت مبكر بما فيه الكفاية لمنع الضرر الدائم.تنطوي الجراحة نفسها على مخاطر كبيرة، لذلك فإن المآل الإجمالي يكون سيئًا.