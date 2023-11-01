قلس المترالي Mitral Regurgitation

في بعض الأحيان إصلاح أو استبدال الصمام

إذا كان القلس المِترالي معتدلًا، فقد لا تكون هناك حاجة إلى مُعالَجَة محددة.ولكن، قد تتفاقم الحالة تدريجيًا، لذلك يجرِي تخطيط صدى القلب بشكل دوري لمعرفة ما إذا أصبحت الجراحة ضرورية.ينبغي إجراء الجراحة قبل أن تصبح عضلة القلب ضعيفة بشكل دائم.

عندما يسبب القلس الأكثر خطورة فشلًا قلبيًا عند الأشخاص الذين لا يمكن لهم الخضوع لعمل جراحي، فيُعطى هؤلاء الأشخاص بعض الأدوية لعلاج الفشل القلبي، مثل ساكوبيتريل/فالاسارتان، وسبيرونولاكتون، وكارفيدلول.يعطى المرضى الذين يعانون من الرجفان الأذيني مضادَّات التخثُّر مثل الوارفارين.

يمكن أن تنطوي العملية الجراحية على ما يلي:

إصلاح الصمام

قد تشمل الجراحة استبدال الصمام بصمام اصطناعي.

يُجرى الإصلاح التقليدي للصمام المترالي في أثناء جراحة القلب المفتوح، حيث يقوم الأطباء بإدخال حلقة تقلل من حجم فتحة الصمام.وهناك طريقة أخرى للإصلاح هي الإصلاح بطريق القثطار من الحافة إلى الحافة (transcatheter edge-to-edge repair أو اختصارًا TEER).في الإصلاح بطريق القثطار من الحافة إلى الحافة، وهي طريقة أقل بضعًا من إصلاح الصمام التاجي التقليدي، يجري إصلاح الصمام عن طريق إدخال مشبك يقلل من حجم فتحة الصمام.يجري إدخال المشبك باستخدام قثطرة تُمرر إلى القلب عبر وريد في أعلى الفخذ (الوريد الفخذي).

يُستبدل الصمام المترالي إما بصمامات ميكانيكية أو صمامات حيوية من خلال جراحة القلب المفتوح.

يساعد إصلاح أو استبدال الصمام (عن طريق جراحة القلب المفتوح التقليدية) على التخلص من القلس أو الحدّ منه بما يكفي لجعل الأَعرَاض قابلة للتحمل، ومنع الضرر للقلب.بشكل عام، يكون إصلاح الصمام بواسطة حلقة أفضل من استبداله (طالما كان ذلك ممكنًا) لأن الصمام الطبيعي أفضل من الصمام الميكانيكي أو الحيوي، ولا يحتاج الشخص إلى مُعالَجَة مضادة للتخثر مدى الحياة.لا يكون الإصلاح بطريق القثطار من الحافة إلى الحافة فعالاً مثل إصلاح أو استبدال الصمام بالطريقة التقليدية.يُوصى بالإصلاح بطريق القثطار من الحافة إلى الحافة فقط للأشخاص الذين يعانون من قلس مترالي شديد، ويكونون ضعفاء جدًا بحيث لا يقوون على جراحة القلب المفتوح.

تكون صمامات القلب الاصطناعية عرضة للعدوى الخطيرة (التهاب الشغاف العدوائي).يجب على الأشخاص الذين لديهم صمام اصطناعي تناول المضادَّات الحيوية قبل العمليات الجراحية أو المعالجات السنية أو الإجراءات الطبية (انظر جدول أمثلة عن الإجراءات التي تستدعي استخدام المضادات الحيوية الوقائية) وذلك للحد من خطر العدوى على الصمام، على الرغم من أن هذا الخطر محدود عمومًا.

قد يكون من الضروري علاج الرجفان الأذيني إذا كان موجودًا، بما في ذلك استخدام مضادَّات التخثُّر لمنع الجلطات (الخثرات) الدموية.