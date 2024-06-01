الورم المخاطي هو ورم قلبي أساسي غير سرطاني، وعادة ما يكون غير منتظم في الشكل وهلامي القوام.

قد يشعر المريض بضيق في التنفُّس أو وهن، أو قد يعاني من حمى أو نَقص الوَزن.

يؤكد الأطباء التَّشخيص باستخدام تخطيط صدى القلب.

تُعد الجراحة ضرورية لاستئصال الورم المخاطي.

تشير الإحصائيات إلى أن 40 إلى 60% الأورام القلبية الأولية هي أورام مخاطية.تحدث معظم الأورام المخاطية في الأذين الأيسر، وهي حجرة القلب التي تتلقى الدم الغني بالأكسجين من الرئتين.عادةً ما تحدث الأورام المخاطية عند النساء، وخاصةً اللواتي تتراوح أعمارهن بين 40 و 60 عامًا.

يمكن لبعض الأنواع غير الشائعة من الأورام المخاطية أن تنتشر وراثيًا في العائلات.تتطور هذه الأورام المخاطية الوراثيَّة عادة عند الأشخاص في منتصف العشرينات، ويمكن أن تحدث في واحد أو أكثر من أي من حجرات القلب (تكون جزءًا من مُتلازمة كارني، وهي مجموعة من الأورام غير السرطانية المتنوعة)

كيف يمكن للورم المخاطي أن يمنع تدفق الدَّم في القلب

غالبًا ما تنشأ الأورام المخاطية في الأذين الأيسر من سويقة وتتأرجح بحرية مع تدفق الدم، مثل رقاص الساعة.ومع تأرجح الورم، قد يتحرك باتجاه الصمام المترالي المجاور، الذي ينفتح من الأذين الأيسر باتجاه البطين الأيسر.يمكن لهذه الحركة المتأرجحة أن تؤدي إلى وصل وفصل الصمام مرارًا وتكرارًا، بحيث يتوقف تدفق الدَّم ويعود بشكل متقطع.

أعراض الأورام المخاطية قد يعاني الأشخاص المصابون بورم مخاطي في الأذين الأيسر من ضيق في التنفُّس أو إغماء.عندما يقف الشخص، فإن قوة الجاذبية تسحب الورم المخاطي باتجاه فتحة الصمام المترالي، مما يحول دون تدفق الدَّم عن طريق القلب.يؤدي هذا الانسداد إلى انخفاض عابر في ضغط الدَّم بسبب تدني كمية الدَّم التي تُضخ من القلب.أما الاستلقاء فيؤدي عادة إلى إبعاد الورم المخاطي عن الصمام القلبي، وبالتالي تحسن الأَعرَاض. يمكن للأعراض الأخرى للورم القلبي أن تشمل الحُمَّى

نقص الوَزن

ألم المَفاصِل

مُتلازمة رينود (تصبح أصابع القدمين واليدين باردة ومؤلمة عندما تتعرض للبرد) مضاعفات الورم المخاطي قد تنفصل أجزاء من الورم المخاطي أو الخثرات الدَّموية التي تشكلت على سطح الورم المخاطي (تصبح صمات)، وتنتقل من خلال مجرى الدَّم إلى أعضاء أخرى، حيث قد تسد الشرايين هناك.تعتمد الأَعرَاض الناتجة على الشريان الذي تعرض للانسداد.على سبيل المثال، قد يسبب انسداد أحد الشريان الدماغية بصُمّة ناجمة عن ورم مخاطي في الأذين الأيسر الإصابة بالسكتة الدماغية، وقد يسبب انسداد أحد الشريان الرئوية بصُمّة ناجمة عن ورم مخاطي في الأذين الأيمن حدوث الألم والسعال المدمى.تكون الصمات هي المُضَاعَفات الأكثر شُيُوعًا جراء الأورام المخاطية. وتشمل المُضَاعَفات الأخرى بعض الاضطرابات الدموية.قد يؤدي انخفاض تعداد كريات الدَّم (فقر الدم) إلى التعب، والشحوب، أو كليهما.أما انخفاض تعداد الصُّفَيحات الدَّمويَّة فقد يُسبب مشاكل في تخثر الدم وقد يعاني الأشخاص من بقع حمراء، أو أرجوانية، أو بنية (حَبَرات petechiae) أو كدمات على الجلد.

تشخيص الأورام المخاطية تقييم الطبيب

التصوير قد يشتبه الطبيب بإصابة الشخص بورم مخاطي بناءً على الأعراض التي يشكو منها.قد يسمع الطبيب أصوات نفخات قلبية بواسطة السماعة الطبية، وهو ما قد ينجم عن تدفق الدَّم غير الطبيعي.قد يمنع الورم المخاطي تدفق الدم من القلب أو إليه. وبما أن العديد من أَعرَاض الورم المخاطي قد تنجم عن اضطرابات أخرى، فقد يكون من الضروري إجراء اختبارات متعددة قبل وَضع التَّشخيص النهائي. قد تُظهر الاختبارات الدموية ارتفاعًا في تعداد الكريات البيض (مما يشير إلى وجود التهاب في الجسم)، وفقرًا في الدم، وتراجعًا في عدد الصُّفَيحات الدَّمويَّة .ولكن لا يمكن لأي من هذه الاختبارات أن يعطي نتيجة حاسمة. يؤكد الأطباء التَّشخيص باستخدام تصوير القلب بالأمواج فوق الصوتية.تتضمن اختبارات التصوير الأخرى كلًا من التصوير المقطعي المحوسب (CT) والتصوير بالرنين المغناطيسي (MRI)، وقد تكون ضرورية أحيانًا.