انخِفاض ضغط الدَّم بعد الأكل

انخفاضُ ضغط الدَّم بعد الأكل هو انخفاض مفرط في ضغط الدَّم يحدث بعد تناول وجبة الطعام.

وقد تحدث الدوخة وخفَّة الرأس والسقوط.

يقيس الأطباءُ ضغط الدَّم قبلَ وبعد تناول الوجبة، لتشخيص انخفاض ضغط الدَّم بعد الأكل.

وقد يفيد تناولُ وجبات صغيرة ومنخفضة الكربوهيدرات في كثير من الأحيان في ذلك.

يحدث انخفاض ضغط الدَّم بعد الأكل في ما يصل إلى ثلث كبار السن، ولكن لا يحدث لدى الشباب أبدًا تقريبًا.ومن المرجح أن يحدثَ لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدَّم أو الاضطرابات التي تُضعف مراكز الدماغ التي تتحكَّم في الجهاز العصبي اللاإرادي أو المستقلّ (الذي ينظم عمليات الجسم الداخلية).ومن أمثلة هذه الاضطرابات مَرض الشلل الرعاش (داء باركنسون) والضمور الجهازي المتعدِّد وداء السكري.

تتطلَّب الأمعاء كميةً كبيرة من الدَّم للهضم.وعندما يتدفق الدَّم إلى الأمعاء بعدَ وجبة الطعام، يزداد معدَّل ضربات القلب وتتضيَّق الأوعية الدموية في أجزاء أخرى من الجسم للمساعدة في الحفاظ على ضغط الدم؛لكنَّ هذه الآليَّات قد تكون غير كافية لدى بعض كبار السنّ؛حيث يتدفق الدَّم عادة إلى الأمعاء، ولكن لا يزداد معدل ضربات القلب بشكل كافٍ ولا تتضيِّق الأوعية الدموية بما فيه الكفاية للحفاظ على ضغط الدم.ونتيجةً لذلك، ينخفض ضغط الدم.

وانخفاضُ ضغط الدَّم بعد الأكل يمكن أن يسبِّب الدوخة، والغشي، والسقوط.إذا كان الشخصُ الأكبر سنًا يواجه هذه الأَعرَاض بعد تناول الطعام، يقيس الأطباء ضغط الدَّم قبل وبعد الوجبات لتحديد ما إذا كان انخفاضُ ضغط الدَّم بعد الأكل هو السَبب.