إنّ التورم الذي يحدث في جميع أنحاء الجسم له أسباب مختلفة عن التورم الذي يقتصر على طرفٍ واحد أو جزء من طرف.

إن الأسباب الأكثر شُيُوعًا للتورُّم واسع النطاق هي:

تسبِّب هذه الاضطرابات كلها احتباسَ السوائل، وهو سبب التورُّم.

وهناك سببٌ آخر للتورم في السَّاقين، وهو تجمع أو ركود الدَّم فيهما.يكون لدى كثير من الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة أو من هم في منتصف العمر أو كبار السن عادةً مقدار صغير من التورُّم في نهاية اليوم بسبب تجمع أو ركود الدم.ويختفي هذا التورم عادةً عند الصباح.كما يمكن للدم أن يتجمَّع في الساقين أيضًا إذا توسّعت الصمامات في الأوردة أو تلفت (القصور الوريدي المزمن)، مثلما قد يحدث لدى الأشخاص الذين سبق أن أُصيبوا بجلطات دموية في السَّاقين.وولا يختفي التورُّم عادةً لدى هؤلاء الأشخاص بين عشية وضحاها.

ويكون لدى العديد من النساء عادةً بعض التورُّم خلال المراحل الأخيرة من الحمل.ولكنَّ النساءَ الذين لديهنَّ تورم كبير، خاصةً إذا كان التورم يشمل اليدين والوجه أيضًا ويرافقه ارتفاع في ضغط الدم، قد يكنَّ مصاباتٍ بمُقدمات الانسمام الحملي، والذي يمكن أن يكون خطيرًا.

إن الأسبابَ الأكثر شُيُوعًا للتورُّم الذي يقتصر على طرف واحد أو جزء من طرف هي ما يلي:

تجلط الدَّم في وريد عميق في أحد الأطراف (خثار الأوردة العميقة)

عَدوى الجلد (التهاب النسيج الخلوي)

تزيد العديد من الاضطرابات من خطر حدوث الجلطات الدموية في الأوردة.وتحدث هذه الجلطات في معظم الأحيان في أحد أوردة الساقين، ولكن في بعض الأحيان تحدث في أحد أوردة الذراع.ويمكن أن تكون جلطات الدَّم في الوريد خطرة إذا انفصلت الجلطة، وانتقلت إلى الرئتين، وسدَّت أحد الشرايين هناك (يسمى الانصمام الرئوي).

ويسبِّب التهاب النسيج الخلوي تورمًا في الجلد على جزء فقط من الطرف عادةً .وفي حالاتٍ أقلّ بكثير، يمكن أن تسبب العدوى الموجودة في عمق الجلد أو في العضلات تورمَ الطرف كله.

أمَّا انسداد أحد الأوعية اللمفية (مثلما يحدث في الوذمة اللمفية) فهو سبب أقل شُيُوعًا.تساعد الأوعيَةُ اللِّمفيَّة، التي توجد في جميع أنحاء الجسم، على تصريف السوائل من الأنسجة.إذا كان ورمٌ ما يضغط على الأوعيَة اللِّمفيَّة أو عندما يُجرَى جراحة لإزالة بعض الأَوعِيَة اللِّمفية أو العقد (على سبيل المثال، عندما يتم إزالة العُقَد اللِّمفيَّة من الإبط لدى النساء المصابات بسرطان الثدي)، يمكن أن يتورم الطرف.يمكن لبعض الطفيليَّات في كثير من البلدان الاستوائية أن تسدَّ الأَوعِيَة اللِّمفية، وأن تسبب التورُّم (داء الفيلاريات اللمفية lymphatic filariasis).

وفي بعض الأحيان، يسبب رد فعل تحسُّسي تورمًا حول مناطق مثل الفم (الوذمة الوعائية).كما يمكن للوذمة الوعائية أيضًا أن تكون اضطرابًا وراثيًا يظهر ويختفي التورُّم فيه على فترات غير منتظمة.