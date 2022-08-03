ألم الأطَراف

قد يُؤثر الألم على كل أو جزء من الساق أو الذراع.الألم في المفاصل تتم مناقشته في موضعٍ آخر.

قد يكون ألم الأطراف ثابتة أو يحدث بشكل غير منتظم.الألم قد يحدث بسبب الحركة أو قد يكون لا علاقة له بالحركة.أعراض أخرى، مثل الدفء، الاحمرار، التنميل، ويمكن أيضًا أن يحدث اعتمادًا على سبب ألم الطرف.

أسباب ألم الأطراف تُعد الإصابات والإفراط في الاستخدام السببان الأكثر شُيُوعًا للألم في الأطراف، وعادةً ما يعرف الأشخاص متى تكون هذه الأحداث هي السبب في الألم.تُغطي هذه المناقشة ألم الأطراف غير المرتبطة بالإصابة أو الإجهاد.معظم الاضطرابات التي تسبب مثل هذه الآلام في الأطراف، تؤثر في الساقين أكثر من الذراعين.هُناك العديد من الأسباب. الأسبابالاكثر انتشارًا هي: تجلّط الدَّم في الوريد العميق (خثار الأوردة العميقة)

عَدوى بكتيرية في الجلد (التهاب النسيج الخلوي)

الضّغط على جذر العصب الشوكي التهاب النسيج الخلوي الناجم عن عدوى بكتيرية الصورة © Springer Science+Business Media الأسبابغير الشائعة ولكنها خطيرة التي تتطلب التقييم الفوري والعلاج تشمل: الانسداد مفاجئ في شريان في الطرف (انسداد الشرايين الحاد)

العدوى العميقة للأنسجة الرخوة

النوبة القلبية (ألم الذراع فقط) وتشمل الأسبابالأخرى وهي أقل شيوعا أورام العظام، والتهابات العظام (التهاب العظم والنقي)، ومشاكل الأعصاب مثل الضغط على الأعصاب أو انتكاس في الأعصاب (مثل تلك الناجمة عن داء السكري أو تعاطي الكحول على المدى الطويل).

تقييم ألم الأطراف من المهم بشكل خاص التأكد من أن الشخص ليس لديه انسداد مفاجئ في الشريان لأن الطرف يمكن أن تحدث الغنغرينة إذا لم يكن هناك تدفق الدَّم لأكثر من بضع ساعات.يمكن للمَعلومات التالية أن تساعد الأشخاص على تحديد مدى الحاجة لزيارة الطبيب واستشارته، وتوقع ما الذي سيحصل في أثناء عملية الفحص والتقييم. العَلامَاتُ التحذيريَّة لدى الأشخاص الصمابين بألم في أطرافهم، وبعض الأَعرَاض والخصائص هي مدعاة للقلق.وتَشتمل على الألم المفاجئ الشديد

الطرف البارد عند لمسه أو الشاحب

ألم في الصدر، أوالتعرق، أوضيق في التنفُّس، أو الخفقان

علامات المَرض الشديد (على سبيل المثال، التَّخليط الذهنِي أو الحُمَّى أو الانهيار)

الطرف الذي يتورم فجأة، أو يتقرح، أو تظهر عليه البقع السوداء

عوامل الخطر لتجلط الأوردة العميقة، مثل الجراحة الأخيرة، الراحة في الفراش، أو جبيرة الساق

العجز العصبي الجديد، مثل ضعف أو تنميل الطرف المصاب متى يَنبغي زيارة الطبيب يجب على الأشخاص عند ظهور العَلامات التحذيريَّة أن يذهبوا لزيارة الطبيب على الفور.يجب على الأشخاص الذين لم تظهر عليهم أي من العلامات التحذيرية استدعاء الطبيب.سوف يقرر الطبيب مدى سرعة احتياج الشخص إلى رؤية الطبيب على أساس الأَعرَاض والعمر ووجود اضطرابات طبية أخرى. ما الذي سيقومُ به الطبيب سوف يَقوم الطبيب في البداية بتوجيه بضع أسئلة للاستفسار عن أعراض الشخص وتاريخه الطبي.ثم يقوم الطبيب بإجراء الفحص السريري.ما يجدونه خلال التاريخ الطبي والفَحص السَّريري غالبًا سوف يشير إلى سبب ألم الأطراف والاختبارات التي قد يحتاج المريض إلى القيام بها. يسأل الأطباء عمّا يلي: كم مدة ظهور ألم الطرف

ما إذا كان الألم يَحدث في أوقات معينة أو خلال أنشطة محددة

ما مدى شدة الألم

ما إذا كان الألم حادًا أو نابضًا

مكان وجود الألم

ما هي الأنشطة التي تسبب أو تُفاقم الألم

ما الذي يفعله الشخص لتخفيف الألم

ما هي الأَعرَاض الأخرى (مثل التنميل) التي تظهر مع الألم يَبحث الأطباء عن الأَعرَاض التي قد تشير إلى سبب الألم.قد تكون بعض النتائج الواضحة مفيدة جدًّا في تشخيص سَبب ألم الأطراف.على سبيل المثال، يشير ألم الظهر أو الرقبة إلى أن جذر العصب قد يتأثر، وتشير الحُمَّى إلى أن الشّخص لديه عدوى.يشير ضيق التنفُّس ومعدل ضربات القلب السريع إلى انسداد الشريان بسبب جلطة دموية انتقلت من ساق إلى الرئتين (الانسداد الرئوي).وتشير النبضات غير المنتظمة إلى أن الشخص قد يكون لديه بعض ضربات قلب غير طبيعية (الرجفان الأذيني) التي تسبب في وجود جلطة دموية لتنتقل من القلب لسد شريان في الساق. يتم فحص الطرف المؤلم في اللون، أو التورم، وأي تغيرات في الجلد أو الشعر.كما يقوم الطبيب بالتحقق من نبضات القلب، ودرجة الحرارة، والإيلام، والكريبتاتيون (إحساس طقطقة خفية يشير إلى الغاز في الأنسجة الرخوة الناجمة عن عدوى خطيرة).تتم مقارنة القوة، والإحساس، وردود الفعل بين جانب المتضررين وغير المتضررين.يتم قياس ضغط الدَّم أحيانًا في الكاحل أو المعصم من الطرف المصاب ومقارنته مع ضغط الدَّم في الذراع أو الساق غير المتضررة.إذا كان ضغط الدَّم أقل بكثير في الطرف المؤلم، فمن المرجح أن تنسد الشرايين في الطرف. الجدول بعض أسباب وملامح ألم الأطراف الجدول الاختبارات ليس هناك حاجة إلى إجراء اختبارات لجميع الأشخاص الذين يعانون من آلام في أطرافهم.ويمكن للأطباء في كثير من الأحيان تشخيص بعض أسباب آلام الأطراف، استنادًا إلى أعراض الأشخاص ونتائج الفَحص السَّريري.ولكن، لا يزال هناك حاجة إلى إجراء اختبار في بعض الحالات لتأكيد التَّشخيص.فعلى سبيل المثال ، قد يتفحَّص الأطباء المؤشر أو المنسب الكاحلي العضدي لتشخيص داء الشرايين المحيطية peripheral arterial disease. ويقاس ضغط الدَّم في الذراعين والساقين معًا.إذا كان ضغط الدَّم في الكاحل أقلَّ منه في الذراعين بمقدار معين (أقل من 90٪ من ضغط الذراع)، يكون جريان الدَّم في الساق غيرَ كافٍ،

علاج ألم الأطراف إن أفضل طريقة لعلاج آلام الأطراف هي مُعالَجَة الاضطراب الأسَاسي.ويمكن أن تساعد المسكنات مثل الاسيتامينوفين والأدوية المُضادَّة للالتهاب غير الستيرويديَّة على تخفيف الألم.وفي بعض الأحيان، تكون هُناك حاجة للمواد الأفيونية.