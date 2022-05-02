مُتلازمة الفم الحارق هي شعور ألم في الفم، عادةً ما يشمل اللسان، عند أشخاصٍ لا توجد لديهم أية قروح واضحة أو تشوهات في أفواههم.

قد تُمثل مُتلازمة الفم الحارق عدداً من الحالات مختلفة الأَسبَاب، إلا أنها تشترك في نفس العَرَض.

يمكن لإحساس الحرقة أو الوخز أو الخدر أن يؤثر في الفم بأكمله أو في اللسان فقط، وقد يكون متواصلاً أو متقطعاً.

يستند الأطباء في تشخيص مُتلازمة الفم الحارق إلى الأعراض التي يشكو منها الشخص وغياب الأسباب الأخرى الأكثر شيوعًا للانزعاج في اللسان.

تُعالج أي أسباب مستبطنة.

من شأن الحفاظ على رطوبة الفم أن تساعد على تخفيف شدة الحالة.

أكثر ما تُشاهد مُتلازمة الفم الحارق عند النساء اللواتي تجاوزن سن انقطاع الطمث.

تختلف مُتلازمة الفم الحارق عن شعور الانزعاج المؤقت الذي قد يشعر به الشخص بعد تناول أطعمة مهيجة أو حمضية.

أعراض متلازمة الفم الحارق يمكن لإحساس الحرقة، أو الوخز، أو الخدر أن يؤثر في كامل الفم (وخاصة اللسان والشفتين وسقف الفم) أو مجرد اللسان.يمكن لإحساس الألم أن يكون متواصلاً أو متقطعاً، وقد ينفاقم تدريجيا على مدار اليوم، وقد يتحسن عند تناول الطعام أو الشراب.تنطوي الأَعرَاضُ الأخرى على: جفاف الفم (الذي يترافق مع زيادة العطش)

تبدل حاسة التذوق وتشمل العواقب المحتملة للألم حدوث تبدل في عادات الطعام، وحدة الطباع، والاكتئاب، وتجنب مقابلة الآخرين.

تشخيص متلازمة الفم الحارق تقييم الطبيب

اختبارات لتحديد الأسباب المحتملة يقوم الطبيب العام أو طبيب الأسنان بمراجعة التاريخ الطبي للشخص وتحري عاداته الغذائية وفحص التجويف الفموي.لوضع التَّشخيص، ينبغي أن يحدث الألم عادةً لمدة ساعتين يوميًا أو أكثر، ولفترة تزيد عن ثلاثة أشهر.قد يقوم الطبيب بإجراء اختبارات دموية أو اختبارات أخرى لتحري اضطرابات أخرى يُحتمل أن تسبِّب الحرقة في الفم.على سبيل المثال، قد يقوم أيضًا باختبار تدفق اللعاب في الفم، لمعرفة ما إذا كان الشخص يعاني من جفاف الفم.غالبًا ما يكون من الصعب تشخيص مُتلازمة الفم الحارق، لأن أنسجة الفم قد تبدو طبيعية أيضًا في الحالات الخفيفة أو المبكرة من آلام الفم الناجمة عن اضطرابات محددة.

علاج متلازمة الفم الحارق تدابير للحفاظ على رطوبة الفم وتسكين الألم

مضادَّات اكتئاب أو مضادات قلق في بعض الأحيان إذا عثر الطبيب على سبب لألم الفم، فسوف يقوم بعلاجه. هناك عدة إجراءات تساعد على الحد من الأعراضقد يكون من المفيد استخدام السوائل المعيضة عن اللعاب، أو شرائح الثلج، أو شرب الماء بصورة متكررة، أو مضغ العلكة (الخالية من السكر) من أجل تحریض اللعاب والحفاظ علی رطوبة الفم.كما يمكن في بعض الأحيان استخدام مضادَّات الاكتئاب، مثل نورتريبتيلين، أو الأدوية المُضادَّة للقلق، مثل كلونازيبام مفيداً للتغيرات العاطفية التي قد تحدث أيضًا، ولكن هذه الأدوية قد تفاقم أعراض الألم من خلال التسبب في جفاف الفم.كما قد يكون من المفيد استعمال كريم كابسايسين capsaicin وغابابنتين gabapentin ومكملات الفيتامين (B و C).كما قد يفيد أيضًا العلاج السُّلُوكي المعرفي عندما تفشل المعالجات الأخرىوقد تختفي الأعراض من تلقاء نفسها في بعض الحالات، إلا أنها قد تعود لاحقاً.