قرحات الشفة، والتهاب الشفة، وتغيرات أخرى

يمكن للشفتين أن تتعرضا لتبدلات مرضية في الحجم أو اللون أو الملمس.قد تشير بعض هذه التغييرات إلى وجود مشكلة مرضية.أما التغيرات الأخرى فتكون غير ضارة.ومع التقدم في العمر قد تتراجع ثخانة الشفاه.

توجد أسباب متنوعة للإصابة بقرحات الشفة.قد تكون قرحة الشفة ذات الحواف الصلبة شكلًا من أشكال سرطان الجلد (انظر: أنواع سرطان الفم؛ وانظر أيضًا الشفاه والأضرار الناجمة عن التعرض الشمس)).يمكن للقرحات أن تتطور كأعراض لحالات طبية أخرى، مثل الحمامى متعددة الأشكال، أو عدوى فيروس الهربس الفموي البسيط الناكس (قرحات الزكام)، أو الزهري.

قد تحدث بقع على الشفاه.يمكن للبقع السوداء البنيوية المتناثرة المتعددة والصغيرة أن تكون علامة على مرض وراثي يسمى مُتلازمة بيوتز-جيغيرز، والتي تتميز بناميات لحمية في المعدة والأمعاء.وفي حالات نادرة يمكن أن تتطور على شفاه المدخنين بقع بنية غير سرطانية، وذلك في مكان وضع السجائر.يكون النمش والمناطق البنية غير منتظمة الشكل (البقع الميلانية) شائعة حول الشفاه، وقد تدوم لسنوات عديدة.ولا تشكل هذه العلامات مصدراً للقلق.

داء كاواساكي، هو مرض مجهول السبب يحدث عادة عند الرضع والأطفال بعمر 8 سنوات أو أقل، ويمكن أن يسبب جفافاً وتشققاً في الشفاه واحمراراً في بطانة الفم.

تتضمن التغيرات الشائعة الأخرى في الشفة:

قرحة البرد الصورة ARGENTUM/SCIENCE PHOTO LIBRARY