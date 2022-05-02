قرحات الشفة، والتهاب الشفة، وتغيرات أخرى

يمكن للشفتين أن تتعرضا لتبدلات مرضية في الحجم أو اللون أو الملمس.قد تشير بعض هذه التغييرات إلى وجود مشكلة مرضية.أما التغيرات الأخرى فتكون غير ضارة.ومع التقدم في العمر قد تتراجع ثخانة الشفاه.
توجد أسباب متنوعة للإصابة بقرحات الشفة.قد تكون قرحة الشفة ذات الحواف الصلبة شكلًا من أشكال سرطان الجلد (انظر: أنواع سرطان الفم؛ وانظر أيضًا الشفاه والأضرار الناجمة عن التعرض الشمس)).يمكن للقرحات أن تتطور كأعراض لحالات طبية أخرى، مثل الحمامى متعددة الأشكال، أو عدوى فيروس الهربس الفموي البسيط الناكس (قرحات الزكام)، أو الزهري.
قد تحدث بقع على الشفاه.يمكن للبقع السوداء البنيوية المتناثرة المتعددة والصغيرة أن تكون علامة على مرض وراثي يسمى مُتلازمة بيوتز-جيغيرز، والتي تتميز بناميات لحمية في المعدة والأمعاء.وفي حالات نادرة يمكن أن تتطور على شفاه المدخنين بقع بنية غير سرطانية، وذلك في مكان وضع السجائر.يكون النمش والمناطق البنية غير منتظمة الشكل (البقع الميلانية) شائعة حول الشفاه، وقد تدوم لسنوات عديدة.ولا تشكل هذه العلامات مصدراً للقلق.
داء كاواساكي، هو مرض مجهول السبب يحدث عادة عند الرضع والأطفال بعمر 8 سنوات أو أقل، ويمكن أن يسبب جفافاً وتشققاً في الشفاه واحمراراً في بطانة الفم.
تتضمن التغيرات الشائعة الأخرى في الشفة:
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التهاب الشفة
عند حدوث التهاب الشفة، قد تصبح الشفتان مؤلمتان، ومتهيجتان، وحمراوان، ومتشققتان، ومتقشرتان.
في معظم الأحيان، يحدث التهيُّج والالتهاب في الشفتين وطيات الجلد في زوايا الفم (التهاب الشفة الزاوي angular cheilitis)، وذلك في الحالات التالية عادةً:
استخدام تعويضات سنية لا تحافظ على البعد العموي للوجه بشكل سليم
وجود انسحال شديد للأسنان نجم عنه نقص البعد العموي للوجه (المسافة بين الفك العلوي والفك السفلي)
الإصابة بعدوى Candida أو عدوى Staphylococcus aureus
الإصابة بعوز الفيتامين B2 أو عوز الحديد في النظام الغذائي
يكون العلاج باستبدال التعويضات الأسنان، مما يساعد على تخفيف الطيات الجلدية في زوايا الفم، أو استعادة حجم الأسنان المناسبة باستخدام تعويضات متحركة أو ثابتة أو زرعات سنية.تُعالَج حالات العدوى بالأدوية الموضعية التي تُطبق على زوايا الفم.يمكن معالجة عوز فيتامين B2 وعوز الحديد عن طريق تناول المكملات الغذائية.
تُؤثِّر أشكالٌ أخرى من التهاب الشفة في السطح الخارجي للشفتين وحدود الشفتين مع الجلد.تتضمن الأَسبَاب كلاً من العدوى، والضرر الناجم عن التعرض لأشعة الشمس، والأدوية أو المهيجات، والحساسية، وأي حالة مستبطنة.تتضمن خيارات المُعالجة كلاً من استخدام الفازلين الذي يُطبق على الشفاه وعلاج الحالات المستبطنة.