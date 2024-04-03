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الكتل الورمية على اللسان

حسبBernard J. Hennessy, DDS, Texas A&M University, College of Dentistry
تمت مراجعته رمضان 1445

    يمكن للقروح أو البثرات على اللسان أن تنجم عن

    قد يتضخم جانب اللسان قليلاً ليملأ المساحة التي خلفتها الأسنان المفقودة.عادةً ما يكون ذلك غير ضار.على الرغم من أن الكتل الصغيرة على جانبي اللسان عادة ما تكون غير ضارة، إلا أنه يجب فحص التورم الذي يظهر على جانب واحد فقط للتحقق ما إذا كان سرطانًا أم لا.

    كما يمكن للمناطق الحمراء أو البيضاء مجهولة السبب، أو القروح، أو الكتل (وخاصة القاسية منها) التي تظهر على اللسان، وخاصة إذا كانت غير مؤلمة، أن تكون من علامات الإصابة بالسرطان، مما يستوجب فحصها عند الطبيب أو طبيب الأسنان.تظهر معظم السرطانات الفموية على جانبي اللسان أو في قاع الفم.من غير الوارد ظهور سرطان على الجزء العلوي من اللسان، إلا في حالة السرطان الذي يحدث بعد إصابة الزهري غير المعالجة.

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    محفوظة لشركة© 2025محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.