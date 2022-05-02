غالبًا ما ينجُم الانزعاج في اللسان، الذي يتضمن الألم والشعور بالحرقة، عن

التخريش بأنوع محددة من الأطعمة، وخاصة الحمضية (مثل الأناناس)

التخريش ببعض المُكَوِّنات الداخلة في تركيب معاجين الأسنان، أو الغسول الفموية، أو الحلوى، أو اللبان (العلكة)

بعض الأدوية

السلاق (المبيّضات البيض)، هو عدوى شائعة يحدث فيها فرط نمو للفطريات بما يشكل غشاوة رقيقة على سطح اللسان

إصابة اللسان أو قرحات اللسان

الدَّاءُ البَطنِيّ Celiac disease

يمكن أن ينجم الألم الشديد في اللسان أو في كامل الفم عن مُتلازمة الفم الحارق.

كثيراً ما يتطلب الأمر دراسة مفصلة للحالة مع جميع الجوانب المحيطة بها لمعرفة الأَسبَاب المحتملة للإصابة.يُعالج ألم اللسان غير الناجم عن العدوى بعلاج أسبابه.فعلى سبيل المثال، يمكن للشخص استخدام نوع تجاري مختلف من معاجين الأسنان (وخاصة الأنواع التي لا تحتوي على صوديوم لوريل سلفات[SLS])، والتوقف عن تناول الأطعمة المخرشة/الحمضية/الحارة، ومعالجة الأسنان الحادة أو المكسورة عند طبيب الأسنان .كما قد تساعد الغرغرة بالمياه المالحة الدافئة على تسكين آلام اللسان.يمكن مُعالَجَة السلاق باستخدام دواء مُضادَ للفطريَّات، مثل النيستاتين أو الفلوكونازول.