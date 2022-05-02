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ألم اللسان

حسبBernard J. Hennessy, DDS, Texas A&M University, College of Dentistry
تمت مراجعته شوّال 1443

    غالبًا ما ينجُم الانزعاج في اللسان، الذي يتضمن الألم والشعور بالحرقة، عن

    يمكن أن ينجم الألم الشديد في اللسان أو في كامل الفم عن مُتلازمة الفم الحارق.

    كثيراً ما يتطلب الأمر دراسة مفصلة للحالة مع جميع الجوانب المحيطة بها لمعرفة الأَسبَاب المحتملة للإصابة.يُعالج ألم اللسان غير الناجم عن العدوى بعلاج أسبابه.فعلى سبيل المثال، يمكن للشخص استخدام نوع تجاري مختلف من معاجين الأسنان (وخاصة الأنواع التي لا تحتوي على صوديوم لوريل سلفات[SLS])، والتوقف عن تناول الأطعمة المخرشة/الحمضية/الحارة، ومعالجة الأسنان الحادة أو المكسورة عند طبيب الأسنان .كما قد تساعد الغرغرة بالمياه المالحة الدافئة على تسكين آلام اللسان.يمكن مُعالَجَة السلاق باستخدام دواء مُضادَ للفطريَّات، مثل النيستاتين أو الفلوكونازول.

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    محفوظة لشركة© 2024محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.