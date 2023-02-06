النخور السنية

هناك العديد من عوامل الخطر للإصابة بالنخور السنية:

اللويحة البكتيرية

التراكمات القلحية

العيوب الشكلية في سطوح الأسنان

الإفراط في تناول الأطعمة السكّرية أو الحامضة

تدني مستويات الفلور في الأسنان

تدني تدفق اللعاب (على سبيل المثال، بسبب الأدوية، أو المُعالجة الشعاعيَّة للسرطان، أو الاضطرابات الجهازية التي تُسبب خللًا في وظيفة الغدد اللعابية)

العَوامِل الجينية

اللويحة البكتيرية هي طبقة رقيقة مكونة من البكتيريا واللعاب والفضلات الغذائية والخلايا المتموتة، تتراكم بصورة مستمرة على سطوح الأسنان.

ينجم القلح السني عن تصلب اللويحة البكتيرية.قد يكون القلح أبيض اللون، ولكنه في كثير من الأحيان يكون أصفر اللون ويتشكل عند أعناق الأسنان.

ولكي يحدث النخر السني، لا بد أن يكون السن في البداية عُرضةً للإصابة، وأن تتراكم على سطحه البكتيريا المنتجة للحمض، وأن تتوفر عناصر مغذية للبكتريا (مثل السكر) لكي تتغذى عليها وتتكاثر وتطرح الحمض.والأسنان المعرضة للإصابة بالنخر هي الأسنان التي تحتوي على كميات قليلة من الفلورايد ضمن طبقة الميناء، أو الأسنان التي يتضمن تشريحها على حفر أو ميازيب أو شقوق واضحة تتجمع اللويحة البكتيرية فيها بسولة دون أن تصل إليها أشعار فرشاة الأسنان.يسمح سوء العناية الفموية للويحة البكتيرية والقلح السني بالتراكم على سطوح الأسنان، مما يُسرع من عملية تسوسها.وعلى الرغم من أن الفم يحتوي على كميات كبيرة وأنواع عديدة من البكتيريا، إلا أن أنواعاً معينة فقط (المولدة للحمض) هي التي تُسبب النخر السني.والبكتريا الأكثر شُيُوعًا التي تُسبب النخر السني هي العقدية الطافرة.

تأتي العناصر التي تحتاجها البكتريا المسببة للنخر السني من النظام الغذائي للشخص.فعلى سبيل المثال، عندما يُوضع الطفل الرضيع على السرير مع زجاجة من الحليب أو العصير في فمه، فإن أسنانه تبقى على تماس مستمر مع محتويات الزجاجة، مما يزيد من احتمال حدوث النخر السني.كما إن زيادة كمية السكر في النظام الغذائي تساعد على توفير الطَّعَام للبكتيريا.

تزيد الأحماض الموجودة في النظام الغذائي من تسوس الأسنان.(على سبيل المثال، تزيد المشروبات الغازية، والمشروبات الرياضية، ومشروبات الطاقة، وجميعها ذات طبيعة حمضية عادة، من تسوس الأسنان).

كما يؤدي تراجع إفراز اللعاب بسبب الأدوية أو الحالات المرضية (مثل مُتلازمة شوغرن) إلى زيادة خطر تسوس الأسنان.ومن جهةٍ أخرى، فإن العديد من كبار السن يتناولون أدويةً تقلل من إفراز اللعاب، مما يزيد من خطر النخور السنية لديهم.

وتوجد لدى بعض الأشخاص أنواع بكتيرية خاصة تُسبب النخر السني بشكل أكبر من غيرها.يمكن لهذه البكتريا أن تنتقل من أحد الوالدين إلى الطفل عن طريق التقبيل أو مشاركة أدوات الطعام.قد تتكاثر البكتريا في فم الطفل بعد بزوغ أسنانه الأولى وأن تتسبب بعد ذلك بنخور سنية.ولذلك، فإن انتشار النخور السنية في بعض العائلات ليس عائداً بالضرورة إلى سوء العناية بصحة الفم أو اتباع عادات الغذاء السيئة.يمكن لهذه البكتيريا (نادرًا) أن تنتشر أيضًا من خلال التواصل الاجتماعي مع الأشخاص خارج نطاق العائلة.

يمكن للانحسار اللثوي أن يفاقم من خطر النخور السنية، لأنه يكشف جذور الأسنان ويجعلها عرضةً للوسط الفموي، وهي غير محمية بطبقة خارجية من الميناء.وبذلك يمكن للبكتيريا أن تصل إلى الطبقات الداخلية من الأسنان بسهولة أكبر.كما يجعل الانحسار اللثوي وتدني تدفق اللعب الأشخاص المسنّين أكثر عرضة للإصابة بنخور الجذور.