النخور السنية هي مناطق متآكلة في الأسنان نتيجة انحلال السطح الخارجي الصلب للأسنان (الميناء) والذي يتقدم تدريجيًا نحو عمق السن.
(انظر أيضًا لمحة عامة عن اضطرابات ومشاكل الأسنان).
ينتج عن تجمع البكتيريا والفضلات الطعامية على سطوح الأسنان إنتاج أحماض تسبب النخر السني.
يحدث الألم عندما يصل النخر إلى لب السن أو يقترب منه.
يمكن لطبيب الأسنان الكشف عن النخور السنية عن طريق فحص الأسنان بشكل مباشر وأخذ صور بالأشعَّة السِّينية بشكل دوري.
من شأن العناية الفموية الجيدة والتفريش المنتظم للأسنان بالإضافة إلى اتباع نظام غذائي صحي أن يساعد على منع الإصابة بالنخور السنية.
كما يمكن للمعالجات الفلورية أن تساعد على إيقاف نهج النخر وشفائه في حال لم تتعدَ حدوده ميناء السن، أما النخور التي تجاوزت ميناء السن ووصلت إلى العاج فتحتاج علاجاً عند طبيب الأسنان بحفرها وتحضيرها لاستقبال ترميم يسد التجويف الناجم عن ذلك.
تُعد النخور السنية (التي تنجم عن البكتيريا) بين أكثر الحالات المرضية التي تُسبب الألم عند الإنسان، بالإضافة إلى الزكام الشائع وأمراض اللثة.وفي حال عدم علاجها بشكل مناسب من قبل طبيب الأسنان، فإنها سوف تستمر بالتقدم والزيادة في الحجم.في نهاية المطاف، قد تؤدي النخور السنية غير المعالجة إلى فقدان الأسنان.
عوامل الخطر للإصابة بالنخور السنية
هناك العديد من عوامل الخطر للإصابة بالنخور السنية:
اللويحة البكتيرية
التراكمات القلحية
العيوب الشكلية في سطوح الأسنان
الإفراط في تناول الأطعمة السكّرية أو الحامضة
تدني مستويات الفلور في الأسنان
تدني تدفق اللعاب (على سبيل المثال، بسبب الأدوية، أو المُعالجة الشعاعيَّة للسرطان، أو الاضطرابات الجهازية التي تُسبب خللًا في وظيفة الغدد اللعابية)
العَوامِل الجينية
اللويحة البكتيرية هي طبقة رقيقة مكونة من البكتيريا واللعاب والفضلات الغذائية والخلايا المتموتة، تتراكم بصورة مستمرة على سطوح الأسنان.
ينجم القلح السني عن تصلب اللويحة البكتيرية.قد يكون القلح أبيض اللون، ولكنه في كثير من الأحيان يكون أصفر اللون ويتشكل عند أعناق الأسنان.
ولكي يحدث النخر السني، لا بد أن يكون السن في البداية عُرضةً للإصابة، وأن تتراكم على سطحه البكتيريا المنتجة للحمض، وأن تتوفر عناصر مغذية للبكتريا (مثل السكر) لكي تتغذى عليها وتتكاثر وتطرح الحمض.والأسنان المعرضة للإصابة بالنخر هي الأسنان التي تحتوي على كميات قليلة من الفلورايد ضمن طبقة الميناء، أو الأسنان التي يتضمن تشريحها على حفر أو ميازيب أو شقوق واضحة تتجمع اللويحة البكتيرية فيها بسولة دون أن تصل إليها أشعار فرشاة الأسنان.يسمح سوء العناية الفموية للويحة البكتيرية والقلح السني بالتراكم على سطوح الأسنان، مما يُسرع من عملية تسوسها.وعلى الرغم من أن الفم يحتوي على كميات كبيرة وأنواع عديدة من البكتيريا، إلا أن أنواعاً معينة فقط (المولدة للحمض) هي التي تُسبب النخر السني.والبكتريا الأكثر شُيُوعًا التي تُسبب النخر السني هي العقدية الطافرة.
تأتي العناصر التي تحتاجها البكتريا المسببة للنخر السني من النظام الغذائي للشخص.فعلى سبيل المثال، عندما يُوضع الطفل الرضيع على السرير مع زجاجة من الحليب أو العصير في فمه، فإن أسنانه تبقى على تماس مستمر مع محتويات الزجاجة، مما يزيد من احتمال حدوث النخر السني.كما إن زيادة كمية السكر في النظام الغذائي تساعد على توفير الطَّعَام للبكتيريا.
تزيد الأحماض الموجودة في النظام الغذائي من تسوس الأسنان.(على سبيل المثال، تزيد المشروبات الغازية، والمشروبات الرياضية، ومشروبات الطاقة، وجميعها ذات طبيعة حمضية عادة، من تسوس الأسنان).
كما يؤدي تراجع إفراز اللعاب بسبب الأدوية أو الحالات المرضية (مثل مُتلازمة شوغرن) إلى زيادة خطر تسوس الأسنان.ومن جهةٍ أخرى، فإن العديد من كبار السن يتناولون أدويةً تقلل من إفراز اللعاب، مما يزيد من خطر النخور السنية لديهم.
وتوجد لدى بعض الأشخاص أنواع بكتيرية خاصة تُسبب النخر السني بشكل أكبر من غيرها.يمكن لهذه البكتريا أن تنتقل من أحد الوالدين إلى الطفل عن طريق التقبيل أو مشاركة أدوات الطعام.قد تتكاثر البكتريا في فم الطفل بعد بزوغ أسنانه الأولى وأن تتسبب بعد ذلك بنخور سنية.ولذلك، فإن انتشار النخور السنية في بعض العائلات ليس عائداً بالضرورة إلى سوء العناية بصحة الفم أو اتباع عادات الغذاء السيئة.يمكن لهذه البكتيريا (نادرًا) أن تنتشر أيضًا من خلال التواصل الاجتماعي مع الأشخاص خارج نطاق العائلة.
يمكن للانحسار اللثوي أن يفاقم من خطر النخور السنية، لأنه يكشف جذور الأسنان ويجعلها عرضةً للوسط الفموي، وهي غير محمية بطبقة خارجية من الميناء.وبذلك يمكن للبكتيريا أن تصل إلى الطبقات الداخلية من الأسنان بسهولة أكبر.كما يجعل الانحسار اللثوي وتدني تدفق اللعب الأشخاص المسنّين أكثر عرضة للإصابة بنخور الجذور.
أضواء على الشيخوخة: فقدان الأسنان
قبل جيلٍ واحدٍ فقط، كان معظم الأشخاص يتوقعون الدخول في سن الشيخوخة بأطقم أسنان اصطناعية أو بدون أسنان على الإطلاق.ولكن هذا الأمر تغير كثيراً خلال العقود القليلة الماضية.فعلى الرغم من أن ما يقرب من نصف الأشخاص الذين يبلغون من العمر 85 أو أكثر يفقدون معظم أسنانهم الطبيعية، إلا أن احتمال فقدان الأسنان مع التقدم في العمر في تراجع مستمر.هناك عدة أسباب لهذا التحسن في معدلات الفقد السني، منها: تحسن التغذية، وتسهيل الحصول على الرعاية السنية، وتحسن طرائق مُعالَجَة النخور السنية وأمراض النسج الداعمة.
عند فقدان الأسنان تتأثر عملية المضغ بشكل كبير، ويُصبح النطق أكثر صعوبةً.كما تطرأ تغيرات على الوجه بسبب فقدان الدعم السني للشفتين والخدين والأنف والذقن.
يمكن للأشخاص الذين فقدوا كامل أو بعض أسنانهم الاستمرار في تناول الطعام، إلا أنهم يميلون لتناول الأطعمة الطرية التي لا تتطلب مضغاً قوياً.ولكن الأطعمة الطرية غالبًا ما تكون غنية بالكربوهيدرات وفقيرة بالبروتينات والفيتامينات والمعادن.أما الأطعمة الغنية بالبروتينات والفيتامينات والمعادن، مثل اللحوم والدواجن والحبوب والفواكه والخضروات الطازجة، فغالبًا ما يكون من الصعب على هؤلاء الأشخاص مضغها.ونتيجة لذلك، قد يعاني كبار السن الذين يتناولون أطعمة طرية من سوء في التغذية.
تطور النخور السنية
الاضمحلال في المينا يتقدم ببطء.بعد اختراق الطبقة الثانية من الأسنان، ينتشر دنتين-ديكاي اللين نوعا ما، الأقل مقاومة، بسرعة أكبر ويتحرك نحو اللب، الجزء الأعمق من السن، والذي يحتوي على الأعصاب وإمدادات الدم.على الرغم من أن تجويف قد يستغرق 2 أو 3 سنوات لاختراق المينا، فإنه يمكن السفر من العاج إلى اللب - مسافة أكبر بكثير في أقل من سنة واحدة.وهكذا، فإن تسوس الجذور التي تبدأ في العاج يمكن أن تخرِّب الكثير من هيكل الأسنان في وقت قصير.
يُعد النخر السني ذو السطح الأملس النوع الأكثر قابلية للوقاية والعلاج بين النخور، كما إنه يتقدم بصورة أبطأ.في النخور ذات السطوح الملساء، تبدأ الحالة بشكل بقعة بيضاء حيث تقوم البكتيريا بحل الكالسيوم من الميناء.تبدأ النخور ذات السطوح الملساء بالتشكل بين الأسنان الدائمة في عمر يتراوح بين 20-30 سنة.
عادةً ما تبدأ نخور الوهاد والميازيب خلال سنوات المراهقة في الأسنان الدائمة، حيث تبدأ في الأخاديد الضيقة على السطوح الطاحنة والسطوح الدهليزية (الملاصقة للخد) للأسنان الخلفية.يتفاقم النخر في هذه المواقع بسرعة.يعجز الكثير من الأشخاص عن تنظيف المناطق المعرضة للنخر بشكل كافٍ، لأن الأخاديد تكون أضيق من شعيرات فرشاة الأسنان، فلا تصل إلى داخلها.
تبدأ نخر الجذور في طبقة الملاط المغطية لجذور الأسنان التي انحسرت اللثة عنها، وعادة ما تحدث عند أشخاص في منتصف العمر.غالبًا ما تنجم هذه النخور عن صعوبة تنظيف المناطق الجذرية، أو تدني إفراز اللعاب، أو اتباع نظام غذائي غني بالسكر، أو مزيج من هذه العَوامِل مجتمعة.تُعد نخور الجذور النوع الأصعب من النخور من حيث الوقاية أو العلاج.
أنواع النخور السنية
يُظهر الرسم التوضيحي على اليسار سناً خالياً من النخور.يُظهر الرسم التوضيحي على اليمين سناً مُصاباً بثلاثة أنواع من النخور.
هل تعلم...
أعراض النخور السنية
يتعلق الألم الناجم عن النخور السنية بموقع النخر على السن المصاب، ومدى عمق النخر فيه.فلا تُسبب النخور التي تقتصر على طبقة الميناء أي ألم.في حين يبدأ الألم عندما يصل النخر إلى طبقة العاج.في البداية، قد يشعر الأشخاص بالألم فقط عندما تكون الأطعمة ساخنة أو باردة أو حلوة، وتمس السن المصاب بشكل مباشر.غالبًا ما يُشيرُ هذا النوع من الألم إلى أنَّ التهاب اللب السني قابل للشفاء.فإذا جرت معالجة النخر في هذه المرحلة، سيتمكن المريض من استعادة وظيفة السن بشكل كامل، دون أية مضاعفات أو صعوبات في مضغ الأطعمة.
أما اقتراب النخر من اللب السني فقد يسبب أضراراً فيه غير قابلة للشفاء.ومن أعراض النخر المتقدم استمرار الألم في السن حتى بعد إزالة العامل المسبب له (مثل الماء البارد).وقد يشعر المريض بألم في السن بدون أي منبه (ألم سني عفوي).
Image provided by Jonathan A.Ship, DMD.
إذا تضرر اللب السني بشكل غير قابل للشفاء، وتموت على أثر ذلك، فقد يتوقف الألم السني بشكل مؤقت.ولكن بعد حين يعود الألم إلى السن بشكل مختلف، إذ يُصبح حساساً تجاه القرع أو المضغ أو حتى اللمس بالإصبع أو طرف اللسان، وذلك بسبب تطور عدوى في جذر السن (ذروة الجذر) تنتقل إلى النسج الداعمة المحيطة به.يمكن لهذه العدوى أن تُسبب تجمع القيح (خراج حول الذروة)، مما يُسبب ألمًا مستمراً يزداد بالقرع على السن أو المضغ.
تشخيص النخور السنية
الفحص المباشر من قبل طبيب الأسنان
تصوير الأسنان بالأشعَّة السِّينية في بعض الأحيان
في حال عُولج السن المنخور قبل أن يُسبب الألم فسوف يزيد ذلك من احتمال الحفاظ على اللب السني سليماً، وتوفير كمية أكبر من النسج السنية.ولتشخيص النخور السنية بشكل مبكر يحتاج الطبيب إلى فحص الأسنان بشكل مباشر، والاستفسار عن مكان الألم، واستخدام المسبر المعدني للتحري عن مكان النخر بشكل دقيق، وقد يتطلب الأمر أيضًا إجراء صورة شعاعية للسن.كما قد يستخدم بعض أطباء الأسنان أصباغاً خاصة، أو إضاءة صادرة عن ألياف بصرية، أو غير ذلك من التقنيات الحديثة التي تساعد على كشف النخور عن طريق التغيرات في الخصائص الفيزيائية للسن، مثل ناقليته للكهرباء أو طريقة انعكاس أشعة الليزر عن سطحه.
يجب إجراء فحص للأسنان كل 3 إلى 12 شهرًا، وذلك اعتمادًا على مدى قابلية الأسنان للإصابة بالنخور، وتوصيات طبيب الأسنان.لا تنطوي جميع الاختبارات على التصوير بالأشعَّة السينيَّة، ولكن تبقى الأشعَّة السينيَّة مهمَّة لتحري النُّخور (حتى تلك الموجودة تحت الترميمات) وتحديد عمق تلك النخور.من شأن تقييمُ طبيب الأسنان لأسنان الشخص أن يحدد مدى الحاجة لتكرار استخدام الأشعَّة السِّينية.(تُجرى صور الأشعة السينية بشكل أقل تواترًا لدى الأشخاص الذين يواجهون خطرًا منخفضًا للإصابة بنخور جديدة.)
هل تعلم...
علاج النخور السنية
الفلور
الترميمات السنية
المعالجة اللبية للسن، أو قلع السن
إذا توقف النخر قبل أن يتحلل سطح المينا ، فيمكن لميناء السن إصلاح نفسها (إعادة تمعدن) شريطة استخدام الشخص للفلور.يتطلب العلاج بالفلورايد استخدام معاجين أسنان حاوية على مستويات أعلى من فلورايد الصوديوم يتطلب صرفها وصفة طبية بالإضافة إلى تطبيق فلورايد الصوديوم على الأسنان في عيادة طبيب الأسنان لعدة مرات.كما يمكن أيضًا تطبيق المنتجات التي تحتوي على الكالسيوم والفوسفات على الأسنان، ولكنها أقل فعالية في إعادة تمعدن الأسنان بالمقارنة مع الفلورايد.يمكن لفلورايد الديامين الفضي (SDF) أن يوقف تفاقم النخور السنية ويعيد تمعدن الأسنان المصابة.ولكن، نظرًا إلى أنَّ فلورايد الديامين الفضي يصبغ النخور بالأسود بشكلٍ دائمٍ، فيجري تطبيقه بشكلٍ رئيسي على أسنان الأطفال.
في حال وصول النخر السني إلى العاج والتسبب بثقب حقيقي في السن، فسوف يقوم أطباء الأسنان بحفر السن في مكان النخر وإزالة جميع النسج التالفة، ومن ثم إعادة ترميم السن بحشوة مناسبة.يساعد علاج النخور السنية في مرحلة مبكرة على الحفاظ على قوة الأسنان ويُقلل من خطر إلتهاب اللب السني، الذي قد يتطلب استئصاله ومعالجة جذور الأسنان.
الحشوات السنية
تُصنّع الحشوات السنية من مواد مختلفة، ويمكن استخدامها لترميم السن من مختلف الجهات.
يُعد الأملغم الفضي (مزيج من الفضة، والزئبق، والنحاس، والقصدير، وأحيَانًا الزنك، أو البلاديوم، أو الإنديوم) من أكثر الحشوات السنية استخداماً في ترميم الأسنان الخلفية، حيث تتطلب القوى الماضغة وجود ترميم قوي، كما إن لونه الفضي يكون غير ظاهرٍ نسبيًا في هذا المكان.يُعد الأملغم الفضي مادة غير مكلفة نسبيا، وتستمر في المتوسط لحوالي 14 عامًا.ولكن، يمكن أن تستمر بعض حشوات الأملغم لأكثر من 40 عامًا إذا جَرَى تطبيقها بعناية مع توفر جميع الشروط المثالية مثل العزل الجيد باستخدام الحاجز المطاطي، واعتنى الشخص جيداً بصحة فمه.
يتراجع استخدامُ الأملغم بسبب المخاوف حول الصحة والمخاطر البيئية المرتبطة باستخدامه، كما أن الناس يجدون الراتنجات المركَّبة أكثر جاذبية من الناحية التجميليَّة.ولكن الكميات الضئيلة جدًا من الزئبق التي تتحرر من حشوات الأملغم الفضي تكون صغيرة جدًّا بحيث لا تؤثِّر في صحة المريض.لا ينصح أطباء الأسنان باستبدال حشوات الأملغم لأن الإجراء مكلف من جهة، وقد يُلحق الضرر ببنية السن، ويزيد من خطر تعرض الشخص للزئبق (بسبب حفر الحشوة وتفتت برادتها في الوسط الفموي)، ويتطلب استخدام فواصل الأملغم لمنع إطلاق محتواه من الزئبق في البيئة.عمومًا، يمكن لحشوات الأملغم الاستمرار لفترة أطول، وهي أكثر مقاومة للنخور السنية من الراتنجات المركبة.ومع ذلك، فإن المخاوف بشأن أخطاره البيئية قد تسببت بالتوجه نحو استخدام مواد طب الأسنان الأخرى غير الأملغم.
كما تعد الترميمات الذهبية (الحشوات المصبوبة الداخلية inlays والحشوات المصبوبة المغطية onlays) خياراً ممتازاً، إلا أنها تكون أكثر تكلفة.يتطلب تحضير وتثبيت الحشوات الذهبية بشكل دائم جلستان علاجيتان على الأقل.
يُستخدم الراتنج المركب (الكومبوزيت) في ترميمات الأسنان الأمامية، حيث يكون المظهر الفضي غير مناسب.كما يَجرِي استخدام هذه الحشوات التجميلية على نحو متزايد في الأسنان الخلفية.على الرغم من أنها تتمتع بميزة كونها من نفس لون الأسنان، وتسمح لطبيب الأسنان بالحفاظ على النسج السنية أكثر من ترميمات الملغم، إلا أن الراتنجات المركبة أكثر تكلفة من ترميمات الأملغم الفضي، وربما أكثر عرضة للنخور حول حوافها.وذلك لأنَّ الراتنج المركَّب يتقلَّص عندما يتصلب.كما إن المواد الراتنجية المركبة لا تدوم في الفم مثل الأملغم الفضي، وخاصة عند استخدامه على الأسنان الخلفية، والتي تتعرض للقوى الماضغة الأكثر قوة.لقد ساعد التحسُّن في صناعة الراتنجات المركبة من حدوث بعض التقلص الذي كان يحدث مع الأنواع الأقدم من المادة.
الإسمنت الزجاجي الشاردي glass inomer هو ترميم تجميلي (يحمل نفس لون السن)، يتميز بخاصية تحرير الفلور عند وضعه ضمن السن، وهي فائدة مهمة خاصةً عند الأشخاص من ذوي الخطورة العالية للإصابة بالنخور.كما يستخدم الإسمنت الزجاجي الشاردي لترميم الحفر الناجمة عن التفريش الجائر للأسنان.كما تتوفر أيضًا مواد إينومير زجاجي (اسمنت زجاجي شاردي) معدلة بالراتنج، تكون نتائجها التجميلية أفضل من الإينوميرات الزجاجية التقليدية.
المداواة اللبية للأسنان وقلع الأسنان
في حال تقدم النخر السني بحيث يقترب من اللب السني ويُسبب التهابًا فيه، فإن الطريقة الوحيدة للتخلص من الألم هي استئصال النسيج اللبي عن طريق المعالجة اللبية للسن أو قلع السن بشكل نهائي.
يُخدر السن، ويجري تركيب حاجز مطاطي حول السن لعزله عن اللعاب والبكتيريا في الفم.ثم يتم حفر ثقب من خلال سطح المضغ للأسنان الخلفية أو جانب اللسان من الأسنان الأمامية.
بعد ذلك، يجري بعد ذلك تنظيف وبرد الجدران الداخلية للأقنية الجذرية من بدايتها وحتى ذروتها.يجري بعدها استئصال النسج العصبية والأوعية الدموية في الحجرة اللبية، ومن ثم تمرير مبارد ناعمة إلى أقنية الجذور، واستئصال النسج اللبية المتبقية.بعد ذلك يجري حشي الأقنية الجذرية بمادة مرنة (الكوتا بيركا).
وفي حال الاضطرار إلى قلع السن، فمن الضروري تقييم الحالة بأسرع وقت ودراسة الخيارات التعويضية المتاحة.وفي حال عدم التعويض عن السن المقلوع، فقد تغير الأسنان المجاورة أو المقابلة من موضعها، مما يؤدي إلى حالة من سوء الإطباق.تتوفر العديد من الخيارات للتعويض الأسنان المقلوعة (انظر التعويضات السنية).
الوقاية من النخور
الاستراتيجيات الرئيسية التي تساعد على الوقاية من النخور السنية:
العناية الجيدة بالنظافة الفموية، والفحص الدوري للأسنان عند الطبيب
اتباع نظام غذائي صحي
إضافة الفلور إلى مياه الشرب، واستخدام معاجين الأسنان الحاوية على الفلور
في بعض الأحيان تطبيق الفلورايد، والمواد العلاجية السادة للوهاد والميازيب السنية، واستخدام العلاجات المضادة للبكتيريا
العناية بالنظافة الفموية
تضمن العناية الجيدة بالنظافة الفموية (والتي تتضمن تفريش الأسنان مرتين يوميًا على الأقل، مرةً قبل أو بعد تناول طعام الإفطار، ومرة قبل النوم، بالإضافة إلى استخدام الخيط السني لإزالة الفضلات بين الأسنان) الوقاية من نخور السطوح الملساء بشكل فعال.يساعد تفريش الأسنان على الوقاية من تشكل النخور السنية على السطوح الجانبية والطاحنة للسن، كما يساعد استخدام الخيط السني على تنظيف الأماكن التي لا تستطيع فرشاة الأسنان الوصول إليها.
وعلى الرغم من كفاءة وجودة فرش الأسنان الكهربائية والفرش العاملة بالأمواج فوق الصوتية، إلا أن الاستخدام الصحيح لفرش الأسنان العادية كافٍ تماماً.يستغرق تفريش الأسنان الجيد ما بين 3 إلى 4 دقائق.يُفترض تجنب استخدام كمية كبيرة من معجون الأسنان، وخاصة إذا كان المعجون يحتوي على جزيئات ساحلة (بهدف تبييض الأسنان)، فقد تؤدي إلى تآكل الأسنان (وخاصة عند تفريش الأسنان مباشرةً بعد تعرضها لمشروبات حمضية).يكون استخدام الخيط السني عن طريق تحريك الخيط بلطف بين الأسنان، ثم لفه بشكل حرف C حول أعناق الأسنان وجذورها عند نقطة التقاء اللثة بسطح السن.يساعد تحريك الخيط السني صعوداً وهبوطاً 3 مرات على إزالة اللويحة البكتيرية والفضلات الطعامية.تتوفر في الأسواق العديد من الأدوات الصغيرة (التي تشبه إلى حد ما نكاشات الأسنان) التي تكون مزودة بفرش صغيرة في نهايتها بهدف تنظيف المسافات بين السنية.يمكن أن تكون هذه الأدوات فعّالة ولكن لا يمكن استخدامها إلا في حال توفرت مسافة كافية بين الأسنان لتمريرها.تأتي هذه الأدوات بأحجام وأشكال متعددة ويمكن استخدامها بمفردها أو مع معاجين الأسنان أو الغسول الفموية.قد تكون أجهزة تنظيف المسافات بين الأسنان بالماء مفيدة عند الأشخاص الذين يواجهون صعوبة في التعامل مع الخيط السني.تُعد هذه الأنواع من الأجهزة مُكملةً، ولا تشكل بديلًا عن الخيوط السنية التقليدية.
تكون اللويحة البكتيرية في بداية تشكلها طرية جدًّا، ومن السهل إزالتها باستخدام فرشاة أسنان ناعمة واستخدام الخيط السني بمعدل مرة واحدة يومياً، وهو ما يُقلل من خطر النخر السني.ولكن حالما تبدأ اللويحة البكتيرية بالتصلب (بعد تراكمها على السن لحوالي 72 ساعة) فتصبح إزالتها عملية أكثر صعوبة.
النظام الغذائي
على الرغم من أن جميع أنواع الكربوهيدرات قد تساهم في الإصابة بالنخور السنية، إلا أن السكر يُعد دائمًا المتهم الأول في ذلك.تترك جميع السكّريات البسيطة، بما في ذلك السكر التقليدي (السكروز) وسكر العسل (الليفولوز والديكستروز)، وسكر الفواكه (الفركتوز)، وسكر الحليب (اللاكتوز)، نفس التأثير على الأسنان.كلما حدث تماس بين المادة السكّرية واللويحة البكتيرية، تبدأ بكتيريا العقدية الطافرة الموجودة ضمن اللويحة بإنتاج الحموض التي تُسبب تآكل النسج السنية.يكون عدد مرَّات تناول الشخص للسكر أكثر أهمية من كمية السكر المتناولة في كل مرة، لأنَّ ما يهم هو مقدار الوقت الذي يكون فيه السكر على تماس مع الأسنان.وهكذا، فإن احتساء مشروب غازي سكري على مدار ساعة يكون أكثر ضررًا من تناول قطعة من الحلوى في غضون 5 دقائق، على الرغم من أن الحلوى قد تحتوي على كمية أكبر من السكر.كما يواجه الأطفال الرضع الذين يستلقون على الفراش وزجاجة الحليب في أفواههم خطراً أعلى للإصابة بالنخور السنية، حتى وإن كانت الزجاجة تحتوي على الحليب فقط (الطبيعي أو الصناعي).فإذا كانت الأم بصدد تقديم زجاجة لطفلها كي يشربها قُبيل النوم، فينبغي ألا تحتوي سوى على الماء.
ينبغي على الأشخاص المعرضين للإصابة بالنخور السنية التقليل من الوجبات الخفيفة بين الوجبات الرئيسية.كما يُساعد شطف الفم بالماء بعد تناول الوجبات الخفيفة على التخلص من بعض كمية السكاكر المتبقية في الفم، ولكن تفريش الأسنان هو الأكثر فعالية في هذا الصدد.كما يُساعد استهلاك المشروبات الغازية المحلاة صناعياً بدلًا من السكر على الحدّ من خطر النخور السنية، على الرغم من تلك المياه الغازية تحتوي حموضاً يمكن أن تزيد من خطر تسوس الأسنان.وبنفس الشكل، يمكن لاستهلاك المشروبات الحارة الخالية من السكر أو المحلاة بمحليات صناعية أن يساعد على الحدّ من النخور السنية، لا سيما على أسطح الجذور المكشوفة.
الفلور
يساعد الفلور على زيادة مقاومة الأسنان، وخاصة طبقة الميناء، تجاه الحموض المسببة للنخور السنية.يمكن لتناول الفلور عن طريق الجهاز الهضمي أن يكون فعالاً إذا جرى تناوله في أثناء نمو وتكلس الأسنان.تُعد فلورة المياه الطريقة الأكثر فعالية لتزويد الأطفال بالفلور، وتشير البيانات إلى أن أكثر من نصف سكان الولايات المتحدة يحصلون حاليًا على مياه شرب حاوية على الفلور.ولكن رغم ذلك، فإن الكثير من الأشخاص لا يستهلكون كمياتٍ من تلك المياه تكفي للوقاية من النخور السنية.ولكن بالمقابل، إذا احتوت مصادر المياه على مستويات عالية جدًّا من الفلور، فقد تتصبغ الأسنان أو تظهر بقع عليها، وهو ما يُعرف باسم (التسمم التصبغي بالفلور fluorosis).قد يتراوح التغير اللوني بين الخفيف إلى الشديد.
إذا لم تحتوي مصادر المياه المتوفرة لدى الطفل ما يكفي من الفلور، فيمكن للطبيب العام أو طبيب الأسنان وصف فلوريد الصوديوم بشكل قطرات، أو أقراص دوائية، أو معجون أسنان.يمكن وصف القطرات أو الأقراص الفلورية للأطفال بعمر 6 أشهر وأن يستمروا باستخدامها حتى عمر 16 سنة.بالنسبة للأشخاص في أي عمر، الذين يواجهون خطر النخر السني، كما يمكن تطبيق الفلور بشكل موضعي على الأسنان مباشرةً، أو وضعه ضمن وقايات فموية مصنعة خصيصاً للشخص وارتدائها في أثناء الليل.كما إنه من المفيد استخدام معجون الأسنان الحاوي على الفلور سواءً للبالغين أو الأطفال.ينبغي مضغ الأقراص أو السماح لها بالانحلال في الفم قبل بلعها.
المواد السادة للوهاد والميازيب
يمكن لأطباء الأسنان تطبيق مواد مانعة للتسرب لحماية الوهاد والشقوق التي يصعب لخيوط فرشاة الأسنان الوصول إليها وتنظيفها، وخاصة على السطوح الطاحنة للأرحاء والضواحك.حيث يقوم الطبيب أولًا بتنظيف المكان بشكل دقيق، ومن ثم تطبيق مادة حمضية لتخريش الميناء مما يساعد على ارتباط المادة السادة بشكل أكبر.وبعد ذلك يقوم الطبيب بتطبيق مادة بلاستيكية سائلة داخل وفوق وهاد وميازيب السن.وعندما تتصلب المادة السائلة، فإنها تشكل حاجزاً واقياً يمنع دخول الفضلات الطعامية إلى داخل الوهاد والميازيب في السن، وبالتالي يحرم البكتريا الموجودة ضمنه من العناصر الغذائية الضرورية لإنتاج الحمض الذي يسبب النخر السني.تشير الدراسات إلى أن المادة السادة للوهاد والميازيب تبقى في مكانها لمدة سنة في نَحو 90٪ من الحالات، وتبقى في مكانها لمدة 10 سنوات في 60% من الحالات.ويمكن لطبيب الأسنان إعادة تقييم أداء المادة السادة، ومدى الحاجة لإصلاحها أو تطبيقها من جديد من خلال الفحوص الدورية للأسنان.
العلاج المضاد للبكتيريا
قد يحتاج الأشخاص المؤهبين جدًّا للإصابة بالنخور السنية إلى استخدام علاج مضاد للبكتريا.يبدأ طبيب الأسنان أولًا بإزالة جميع النخور السنية في الفم، وختم جميع الوهاد والميازيب في الأسنان.ثم قد يصف طبيب الأسنان غسولاً فموياً مطهرًا قوياً (يحتوي على الكلورهيكسيدين) للاستخدام لمدة أسبوعين للقضاء على البكتيريا المسببة للتسوس المتبقية في اللويحة البكتيرية.كما يمكن أيضًا لطبيب الأسنان تطبيق شكل مديد المفعول من الكلورهيكسيدين.والهدف من هذا الإجراء هو التخلص من البكتريا المسببة للنخور على أمل أن تحل مكانها أصناف بكتيرية أقل ضرراً.ومع ذلك، فإن فعالية الكلورهيكسيدين في الوقاية من النخور لدى البالغين متباينة.ومن الطرق الأخرى للسيطرة على البكتيريا هي الطلب من الأشخاص المؤهبين للإصابة بالنخور السنية مضغ علكة محلاة بالإكسايليتول (مُحلّي صنعي يثبط البكتيريا المُسببة للنخور الموجودة في اللويحة البكتيرية).
يمكن استخدام العلاج المضاد للبكتيريا من قبل الأمهات الحوامل اللواتي لديهنّ تاريخ سابق للإصابة بالنخور السنية الشديدة.أما الأمهات الحوامل اللواتي لا يستطعن تحمل العلاج المضاد للبكتيريا فيمكنهنّ استخدام أنواع العلكة أو الحلوى المحلاة بالإكسايليتول.يمكن للأم استخدام الإكسايليتول منذ وضع مولودها وحتى استقلال الطفل غذائياً عنها.قد يساعد الإكسايليتول على منع انتقال البكتيريا الضارة من الأم إلى الطفل.
للمزيد من المعلومات
يمكن للمصدر التالي باللغة الإنجليزية أن يكون مفيدًا.يُرجى ملاحظة أن دليل MSD غير مسؤول عن محتوى هذا المصدر.
Mouth Healthy: يوفر هذا المصدر العام معلومات عن صحة الفم، بما في ذلك التغذية والإرشادات حول اختيار المنتجات التي تحمل علامة الموافقة من الجمعية الأمريكية لطب الأسنان.كما يوفر نصائحٌ حول العثور على طبيب أسنان وكيفية وتوقيت زيارته.