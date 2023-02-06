التعويضات السنية

من الممكن استبدال سن مقلوع بجسر أو زرعة سنية.كما يُستطب أحيانًا تتويج الأسنان إذا كانت متضررة بشكل كبير.

والجسر السني هو تعويض ثابت يجري فيه تحضير وتتويج السنين المجاورين لمنطقة الفقد بهدف تثبيت تاج في مكان السن المفقود.يتكون الجسر من أسنان صناعية ملتحمة ببعضها، ثم يَجرِي تثبيتها على تيجان الأسنان المحضرة بواسطة إسمنت لاصق.الجسر هو تعويض دائم وثابت، لا يمكن إزالته لغير الضرورة العلاجية.قد يلجأ الطبيب لعمل أكثر من جسر واحد بهدف التعويض عن عدة أسنان مفقودة.

التاج هو قلنسوة صناعية تحاكي شكل التاج الطبيعي وتغطيه.غالبًا ما يستلزم عمل تاج صناعي أكثر من زيارة واحدة لطبيب الأسنان (زيارتين أو أكثر).في الزيارة الأولى يقوم طبيب الأسنان بتحضير السن عن طريق برده بالقبضة التوربينية قليلاً، ثم أخذ طبعة للسن المُحضر، وإرسالها لمختبر الأسنان، ويمكن وضع تاج مؤقَّت على السن ريثما يجري تحضير التاج النهائي.يقوم فني الأسنان بتصنيع التاج في المختبر، وذلك بالاعتماد على الطبعة المرسلة من قبل الطبيب.في الزيارة التالية، يقوم طبيب الأسنان بإزالة التاج المؤقَّت وتثبيت التاج النهائي بشكل دائم على السن المحضر.يستخدم العديد من أطباء الأسنان حاليًا الماسحات الرقمية وأجهزة نحت التيجان التي تساعدهم على تصميم ونحت التاج لتركيبه في فم المريض في نفس اليوم.

تُصنع التيجان عادةً من الذهب، أو الخزف، أو الخزف الملتحم بهيكل معدني.تُستخدم الطبقة الخزفية لإخفاء اللون المعدني.على الرغم من أن الخزف أكثر قساوة من ميناء الأسنان الطبيعية، وقد يسبب اهتراءً في الأسنان المقابلة للتاج الخزفي، إلا أن الأنواع الحديثة من الخزف أقل تسببًا بذلك.تكون التيجان المصنعة بشكل كامل من الخزف أو المواد المشابهة له أكثر قابلية للكسر من تلك التي مصنوعة بالكامل من المعدن.

من الممكن اللجوء إلى الزرعات السنية للتعويض عن الأسنان المفقودة.إذا كان العظم السنخي عند الشخص غير كافٍ لإجراء الزرعة السنية، فقد يلجأ الطبيب إلى نقل طعوم عظمية للتعويض عن النسج العظمية لدى الشخص.والزرعة السنية عبارة عن قطعة معدنية تُشبه البرغي تُثبت في عظم الفك.تُصنع الزرعة السنية من خليطة معدنية خاصة يمكن للخلايا العظمية أن ترتبط بها.بعد مرور فترة من الزمن (2-6 أشهر) تلتحم الزرعة مع عظم الفك، ويجري بعدها تثبيت دعامة عليها لحمل التعويض النهائي.ثم يجري وصل سن اصطناعي (تاج) أو أسنان (من تعويض جزئي أو تعويض كامل) بالدعامة.يمكن للسن أو الأسنان الصناعية المزروعة أن تتحمل القوى الماضغة الطبيعية بشكل جيد.تُعد زراعة الأسنان من الحلول التعويضية المفضلة هذه الأيام، نظرًا لأنها لا تُصاب بالنخور، وتوفر بديلاً جيداً عن الحلول التعويضية الأخرى، الثابتة أو المتحركة.يجب على المريض العناية بنظافة المنطقة المحيطة بالزرعة بشكل جيد جدًّا للوقاية من العدوى.