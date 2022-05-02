الحالات المرتبطة بالزرعات السنية

يمكن أن يُصاب مرضى زراعة الأسنان بحالاتٍ في الأنسجة الرخوة والصلبة التي تحتضن الزرعة السنية كنتيجة لتراكم البكتيريا في قاعدتها.تتميز الأشكال الخفيفة بالاحمرار، والتورم، والألم بالجس في اللثة، التي قد تنزف أحيانًا عند سبرها و/أو قد تحتوي على تجمع للقيح.يمكن للحالات المتقدمة أن تؤدي إلى خسارة العظم الداعم.

هناك ثلاثة أنواع من الأمراض المرتبطة بالزرعات السنية:

التهاب الغشاء المخاطي المرتبط بالزرعات

التهاب ما حول الزرعة

خسارة النسج اللثوية و/أو عظم الفك حول الزرعة

التهاب الغشاء المخاطي المرتبط بالزرعات يؤثر التهاب الغشاء المخاطي المرتبط بالزرعة السنية على النسج الرخوة لّلثة المُحيطة بالزرعة مباشرةً.ينجم هذا الالتهاب عن اللويحة البكتيرية ويتّسم بلثة متورمة تنزف عند سبرها.يعالج أطباء الأسنان هذه الحالة بنفس الطريقة التي يعالجون بها اللويحة البكتيرية.

التهاب ما حول الزرعة في التهاب ما حول الزرعة، يترافق التهاب النسج الرخوة المُحيطة بالزرعة بالفقدان المتزايد للعظم الداعم.يترافق التهاب ما حول الزرعة مع ضعف السيطرة على اللويحة البكتيرية، ويحدث عند الأشخاص الذين لديهم تاريخ سابق للإصابة بالتهاب شديد في النسج الداعمة.يُعالج أطباء الأسنان هذه الحالة بنفس طريقة علاج التهاب النسج الداعمة.