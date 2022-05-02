يمكن القول بأن جميع حالات التهاب لثة تكون ناجمة عن تراكم اللويحة البكتيرية، وهي طبقة رقيقة تتكون بشكل رئيسي من البكتيريا، واللعاب، وبقايا الأطعمة، والخلايا المتموتة التي تترسب بشكل مستمر على الأسنان.القلح السني هو لويحة جرثومية متصلبة.وغالبًا ما تتراكم اللويحة البكتيرية على سطوح الأسنان بسبب

عدم العناية بنظافة الأسنان بصورة كافية، باستخدام الفرشاة والخيط السني

مع غياب التفريش المناسب، تبقى اللويحة البكتيرية على خط اللثة وتتراكم بين اللثة والأسنان (لا يحدث التهاب اللثة في الأماكن التي تكون فيها الأسنان مفقودة).كما تتراكم الترسبات أيضًا حول الترميمات السنية الرديئة، وحول الأسنان المجاورة لتعويضات سنية رديئة، وحول أجهزة تقويم الأسنان.عندما تتراكم اللويحة البكتيرية على سطوح الأسنان لأكثر من 72 ساعة، فيمكن أن تتصلب وتتحول إلى قلح، لا يمكن إزالته تماما بالفرشاة والخيط.

يؤدي تراكم اللويحة البكتيرية إلى تشكل جيوب بين اللثة والأسنان.يمكن للبكتيريا التي تعيش في هذه الجيوب أن تسبب التهاب اللثة بالإضافة إلى النخور في جذور الأسنان.تبدو اللثة حمراء ومتورمة وتصبح فضفاضة بدلًا من أن تكون ثابتة وملتصقة بشكل محكم بالعظم السنخي والأسنان.كما تصبح اللثة قابلة للنزف بسهولة، وخاصة في أثناء تنظيف الأسنان بالفرشاة أو عند تناول الطعام.الناس عادة لا يكون الألم.

يُعد التهاب اللثة الناجم عن تراكم اللويحة البكتيرية من الحالات التي يمكن الوقاية منها من خلال العناية الفموية الجيدة - وذلك بالاستخدام اليومي لفرشاة الأسنان والخيط السني.كما يمكن استخدام بعض أنواع الغسول الفموية للمساعدة في السيطرة على انتشار اللويحة البكتيرية.أما القلح الذي قد يتشكل على السطوح السنية، فلا يمكن إزالته إلا عند طبيب الأسنان أو اختصاصي الرعاية السنية dental hygienist.يحتاج الشخص العادي إلى تنظيف أسنانه في عيادة طبيب الأسنان أو اختصاصي الرعاية السنية (يُسمى تقليح وتنظيف وقائي) بمعدل مرة كل 6 إلى 12 شهراً.أما الأشخاص المصابين بحالات مرضية في الفم، أو بحالات أخرى تؤثر سلباً في صحة الفم فتزيد من خطر التهاب اللثة أو خطر النخور السنية، فيحتاج أولئك الأشخاص لتنظيف أسنانهم في عيادة طبيب الأسنان أو اختصاصي الرعاية السنية .تتمتع اللثة بقدرة مميزة على التعافي مجدداً، وذلك بسبب التروية الدموية الغزيرة فيها، شريطة إزالة تراكمات القلح واللويحة البكتيرية، واتباع الشخص لقواعد وشروط العناية الفموية الصحيحة.

بالإضافة إلى سوء العناية الفموية، يمكن لالتهاب اللثة الناجم عن تراكم اللويحة البكتيرية أن ينجم أو يتفاقم بسبب

التهاب اللثة الدوائي يمكن لتناول بعض الأدوية أن يؤدي إلى تضخم أنسجة اللثة (فرط تنسج hyperplasia)، مما يزيد من صعوبة إزالة اللويحة البكتيرية من على سطوح الأسنان، ويزيد بالتالي من خطر الإصابة بالتهاب اللثة.يمكن أن ينجم فرط التنسج اللثوي عن تناول الفينيتوين (الذي يُستخدم في السيطرة على الاختِلاجَات العصبية)، أو تناول السيكلوسبورين (الذي يُستخدم من قبل الأشخاص المقبلين على عمليات زرع الأعضاء)، أو تناول حاصرات قناة الكالسيوم، مثل نيفيديبين (الذي يُستخدم للسيطرة على ضغط الدَّم واضطراب النظم القلبي).كما يمكن لاستخدام موانع الحمل التي تؤخذ عن طريق الفم أو الحقن، أو التعرض للرصاص أو البزموت (الذي يستخدم على نطاق واسع في صناعة مستحضرات التجميل) أو المعادن الثقيلة الأخرى مثل النيكل (المستخدم في صناعة المجوهرات) أن تزيد جميعها من خطر التهاب اللثة. ينبغي السيطرة على الحالات الطبية التي تسبب أو تفاقم من التهاب اللثة.أما إذا كان من الضروري للأشخاص تناول الأدوية التي تُسبب تضخماً في اللثة، فقد يُستطب القطع الجراحي للنسج اللثوية الزائدة في هذه الحالة.ولكن، يمكن للعناية الفموية الجيدة، وإجراء تنظيف الفم الاختصاصي في عيادة طبيب الأسنان بشكل متكرر، أن يُبطئ من وتيرة تضخم الأنسجة، وتقليل الحاجة لإجراء العمل الجراحي.

التهاب اللثة الناجم عن العوز الفيتاميني يمكن للعوز الفيتاميني في حالاتٍ نادرة، أن يسبب التهاب اللثة.يمكن لـ عوز الفيتامين C (داء الاسقربوط) أن يؤدي إلى التهاب ونزوف في اللثة (انظر أيضًا التهاب النسج الداعمة للأسنان).وقد تظهر كدمات أو نقاط حمراء أو أرجوانية في الفم. كما يمكن لعوز النياسين (البلاغرا) أن يسبب أيضًا التهابًا ونزوفاً في اللثة، كما يؤهب لبعض أنواع العدوى الفموية، مثل السُلاق، أو التهاب اللسان.وفي هذا الحالة تبدو الشفاه متشققة وبلون أحمر، ويبدو اللسان أملساً وبلون أحمر فاتح، وقد تظهر قرحات على بطانة الفم أو سطح اللسان. من النادر حدوث هذه الأشكال من العوز الفيتاميني في الولايات المتحدة الأمريكية. يُعالج عوز الفيتامين C وعوز النياسين بتناول مكملات كل منهما، بالإضافة إلى اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات الطازجة.

التهاب اللثة الناجم عن التغيرات الهُرمونِيَّة يمكن للحمل أن يفاقم من التهاب اللثة الخفيف، وذلك بسبب التغيرات الهُرمونِيَّة المرافقة له.وقد تساهم بعض النساء الحوامل عن دون قصد في تفاقم المشكلة من خلال إهمالهن العناية الفموية بسبب الشعور بالغثيان والإرهاق في الصباح (وعكة الصباح).كما يمكن لأي تخريش بسيط في أثناء فترة الحمل، بسبب تراكم القلح أو ترميمات الأسنان ذات الحواف الخشنة، أن يسبب حالة تدعى الورم الحملي، حيث يبدو بشكل كتلة حمراء طرية ناجمة عن فرط نمو نسيج اللثة (الأورامُ الحُبيبيَّة القيحيَّة).يمكن لنسيج اللثة المتضخم أن ينزف بسهولة إذا تعرض لأذية، وكثيراً ما يتداخل الدم مع الطعام. إذا كانت المرأة الحامل تتجاهل نظافة الفم بسبب غثيان الصباح و / أو التعب ، يمكن لأطباء الأسنان اقتراح طرق للحفاظ على نظافة الأسنان واللثة دون زيادة الغثيان سوءًا.ويمكن لتنظيف الأسنان بفرشاة ناعمة وبدون معجون أسنان، أو شطف الفم بمياه مالحة بعد التفريش أن يساعد في هذا الصدد.أما الورم الحملي المزعج، فمن الممكن استئصاله جِراحيًا.إلا أن هذه الأورام تميل للنكس بعد الجراحة، ولا تشفى بشكل نهائي إلا بعد انتهاء الحمل. يمكن للدخول في سن اليأس أن يكون مسؤولاً عن الإصابة بالتهاب اللثة التوسفي، وهو حالة مؤلمة غير مفهومة بشكل كامل بعد، وتكون أكثر شُيُوعًا عند النساء اللواتي تجاوزن سن اليأس.في هذه الحالة، تنزف الطبقات الخارجية من اللثة بسهولة وتنفصل عن الطبقات التي تقع دونها (توسّف)، مما يؤدي إلى انكشاف النهايات العصبية الموجودة فيها.يمكن للطبقات الخارجية من نسيج اللثة أن تصبح فضفاضة بحيث يمكن قشطها باستخدام عود قطني أو باستخدام تيار هوائي. إذا تطورت الإصابة بالتهاب اللثة التقرحي أثناء انقطاع الطمث، فقد تساعد المعالجة المعيضة بالهرمونات على تدبير الحالة.خلاف ذلك، يمكن لطبيب الأسنان وصف الستيرويدات القشرية بشكل غسول فموية أو مراهم يَجرِي تطبيقها على المناطق الملتهبة مباشرةً.