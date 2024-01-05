سوء الإطباق

هناك عدة أسباب لسوء ارتصاف الأسنان:

عدم الانسجام الحجمي بين الفك والأسنان

عادة مص الإبهام و/أو دفع اللسان

فقدان الأسنان

بعض العيوب الولادية في الفك

والسبب الأكثر شيوعاً لسوء ارتصاف الأسنان هو عدم الانسجام بين حجم الفك وحجوم الأسنان (عندما يكون حجم الفك أصغر من حجوم الأسنان).يمكن لعدم الانسجام البسيط بين حجم الفك وحجوم الأسنان أن يؤدي إلى ازدحامٍ سنيٍ شديد وبالتالي سوء ارتصاف الأسنان.

تؤدي عادة مص الإصبع أو عادة دفع اللسان باتجاه الأسنان الأمامية إلى تبارز الأسنان العلوية.

كما يمكن لفقد أحد الأسنان الدائمة أن يخلق فراغاً تنزاح نحوه الأسنان المجاورة، ممَّا يسبِّب سوء ارتصافٍ سنيٍ ما لم يُعالج ذلك الفراغ بتركيب جسر ثابت أو زرعة سنية أو تعويض متحرك.في الحالة العادية، تُستبدل الأسنان المؤقتة عند الأطفال سريعاً بالأسنان الدائمة.ولكن، في حال فقد الطفل أحد أسنانه المؤقتة في وقت مبكر جدًّا (بسبب إصابة مثلًا)، فقد تميل الأسنان المجاورة نحو الفراغ الناشئ عن فقدان السن، ممَّا قد يَتسبَّب في سوء الارتصاف السني.

كما يمكن للعيوب الخلقية في الفك وكسور الفك أن تسبب سوء الارتصاف السني.