يُعرّف سوء الإطباق بأنه ارتصاف الأسنان بصورة غير طبيعية، وعدم انطباق الفك العلوي على الفك السفلي بطريقة صحيحة.
ففي الحالة الطبيعية تنطبق الأسنان العلوية بحيث تتبارز إلى الخارج قليلًا عن الأسنان السفلية.يسمح هذا التراكب الطبيعي لحدبات الأسنان أن تنطبق ضمن وهاد الأسنان المقابلة لها.يساعد الارتصاف الجيد للأسنان على جعل المضغ أكثر فعالية، كما يُساعد على توزيع القوى الماضغة بشكل متساوٍ في أنحاء الفكين.يطبق المضغ قوة تزيد عن 150 باوند (1,000 كيلوباسكال) على الأرحاء ويُطبق صرير الأسنان في أثناء النوم قوة تبلغ 250 باوند (1,700 كيلوباسكال).إذا سبب سوء الإطباق عدم توزيع هذه القوى بشكل متساوٍ، فيمكن أن تتآكل الأسنان بشكل غير طبيعي، وقد تتكسر أجزاء من التاج قد كسر، وقد يؤدي ذلك إلى فقدان السن بشكل كامل في نهاية المطاف.
تسمية الأسنان
MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
أسباب سوء الإطباق
هناك عدة أسباب لسوء ارتصاف الأسنان:
عدم الانسجام الحجمي بين الفك والأسنان
عادة مص الإبهام و/أو دفع اللسان
فقدان الأسنان
بعض العيوب الولادية في الفك
والسبب الأكثر شيوعاً لسوء ارتصاف الأسنان هو عدم الانسجام بين حجم الفك وحجوم الأسنان (عندما يكون حجم الفك أصغر من حجوم الأسنان).يمكن لعدم الانسجام البسيط بين حجم الفك وحجوم الأسنان أن يؤدي إلى ازدحامٍ سنيٍ شديد وبالتالي سوء ارتصاف الأسنان.
تؤدي عادة مص الإصبع أو عادة دفع اللسان باتجاه الأسنان الأمامية إلى تبارز الأسنان العلوية.
كما يمكن لفقد أحد الأسنان الدائمة أن يخلق فراغاً تنزاح نحوه الأسنان المجاورة، ممَّا يسبِّب سوء ارتصافٍ سنيٍ ما لم يُعالج ذلك الفراغ بتركيب جسر ثابت أو زرعة سنية أو تعويض متحرك.في الحالة العادية، تُستبدل الأسنان المؤقتة عند الأطفال سريعاً بالأسنان الدائمة.ولكن، في حال فقد الطفل أحد أسنانه المؤقتة في وقت مبكر جدًّا (بسبب إصابة مثلًا)، فقد تميل الأسنان المجاورة نحو الفراغ الناشئ عن فقدان السن، ممَّا قد يَتسبَّب في سوء الارتصاف السني.
كما يمكن للعيوب الخلقية في الفك وكسور الفك أن تسبب سوء الارتصاف السني.
علاج سوء الإطباق
الحاصرات أو قوالب رصف الأسنان tooth aligners
قلع الأسنان في بعض الأحيان
الجراحة في بعض الأحيان
غالبًا ما يكون الدافع الرئيسي لدى المريض لمعالجة سوء ارتصاف الأسنان هو تحسين مظهرها.ولكن علاج الحالات الشديدة من سوء الارتصاف يكون ضَروريًا للحيلولة دون تضَرّر الأسنان، بالإضافة إلى تحسين النطق والمضغ.
غالبًا ما يتطلب علاج سوء ارتصاف الأسنان استخدام أجهزة التقويم الثابتة، أو قوالب رصف الأسنان التي يصفها طبيب الأسنان لبعض الأشخاص.
حيث يقوم طبيب الأسنان بتركيب حاصرات على الأسنان.وتتصل الحاصرات ببعضها البعض بواسطة أسلاك وأربطة مرنة تطبق قوة على الأسنان تؤدي إلى سحبها تدريجيًا وببطء نحو المواقع الصحيحة.وعند تحريك الأسنان ببطء، يُعاد تشكيل العظام الداعمة لتلك الأسنان، ممَّا يؤدِّي إلى تعديل وضع الأسنان بشكل دائم.في بعض الأحيان يكون من الضروري قلع بعض الأسنان لتوفير المسافة الضرورية لإعادة ارتصاف الأسنان بشكل سليم.وفي أحيان أخرى يكون من الضروري سحل سن واحدة أو أكثر أو ترميمها بحشوات لتحسين الإطباق السني.بعد تصحيح ارتصاف الأسنان، تَجرِي إزالة جهاز التقويم الثابت ويرتدي الشخص جهاز تثبيت مكون من قطعة بلاستيكية وأسلاك معدنية، وذلك للحفاظ على الأسنان في موقعها ومنعها من العودة مجدداً إلى وضعيتها الأولى.في البداية يجري ارتداء جهاز التثبيت لمدة 24 ساعة في اليوم، ثم يَجرِي ارتداؤه في الليل فقط لمدة 2 أو 3 سنوات.
يُشار أحيانًا لقوالب رصف الأسنان على أنها حاصرات شفافة أو غير مرئية.قوالب رصف الأسنان هي مجموعة من الأجهزة البلاستيكية الشفافة (تُشبه قوالب التثبيت) التي تُستخدم بترتيب معين لتحريك الأسنان بشكل تدريجي (حتى 0.3 مم لكل قالب).يجري ارتداء كل قالب لمدة أسبوعين تقريبًا، ثم يجري استبداله بقالب جديد إلى أن يُصحح سوء الارتصاف.وكما هيَ الحال مع الحاصرات التقويمية التقليدية، يُستخدم قالب التثبيت لمنع الأسنان من الانزياح إلى موضعها السابق.
في بعض الأحيان يكون من الضروري تصحيح العيوب الولادية الفكية أو الكسور الملتئمة بصورة خاطئة، وذلك بواسطة الجراحة العظمية.
للمزيد من المعلومات
يمكن للمصدر التالي باللغة الإنجليزية أن يكون مفيدًا.يُرجى ملاحظة أن دليل MSD غير مسؤول عن محتوى هذا المصدر.
MouthHealthy.org: يوفر هذا المصدر العام معلومات عن صحة الفم، بما في ذلك التغذية والإرشادات حول اختيار المنتجات التي تحمل علامة الموافقة من الجمعية الأمريكية لطب الأسنان.كما يوفر نصائحٌ حول العثور على طبيب أسنان وكيفية وتوقيت زيارته.