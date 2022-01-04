الساد (إعتام عدسة العين cataract) هو تغيّم أو تدنٍّ في شفافية عدسة العين، ينجم عنه فقدان تدريجي وغير مؤلم في الرؤية.
قد تؤدي الحالة إلى تشوش الرؤية، أو ضياع التباين، أو رؤية هالات مرئية حول الأضواء.
يمكن للأطباء تشخيص الساد العيني من خلال فحص العين بالمنظار العيني أو المصباح الشقّي slit lamp.
في معظم الحالات، يمكن استئصال عدسة العين المعتمة واستبدالها بعدسة صناعية.
(بالنسبة للساد النمائي أو الساد الخلقي، انظر السَّاد الخلقي Congenital Cataract.)
يُعدّ الساد العيني السببَ الرئيسي للعمى في جميع أنحاء العالم.يكون الساد العيني أكثر شيوعًا في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يُصيب المسنّين بشكل رئيسي.وتشير الإحصائياتُ إلى أن ما نسبته 20% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 65 و74 عامًا يُصابون بحالة شديدة من الساد العيني تكفي لإضعاف الرؤية لديهم، وأن حَوالى 50% من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 75 عامًا يعانون من الساد العيني.لحسن الحظ، غالبًا ما يمكن في الولايات المتحدة الأمريكية علاج الساد العيني قبل أن يُسبب العمى.
غالبًا ما يحدث الساد العيني مع التقدم في السن دون أي سبب واضح.ولكن، تشمل عواملُ الخطر الأخرى ما يلي:
الاستخدام المطوّل لبعض الأدوية (مثل الستيرويدات القشرية)
التعرّض لفترات طويلة للأشعة السِّينية (كما في المُعالجَة الشعاعيَّة للعين)
أمراض العيون الالتهابية والمعدية (مثل التهاب العنبية uveitis)
بعض الأمراض مثل داء السكَّري
سوء التغذية
التدخين
التعرّض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة
تناول المشروبات الكحولية
الحرارة الناجمة عن التعرض للأشعة تحت الحمراء
يكون المرضى الذين يعانون من ساد في عين واحدة أكثر عرضة للإصابة بالساد في العين الأخرى في وقت لاحق.ويمكن في بعض الحالات أن يحدث الساد في كلتا العينين في آنٍ معًا.يعاني بعضُ الأطفال من ساد عيني خلقي، كما يمكن أن يُصاب الأطفال بحالات مكتسبة من الساد نتيجة للتعرض لإصابة أو مرض.
هل تعلم...
أعراض الساد
عادةً ما تحدث الإصابة بالساد العيني ببطء وعلى مدى سنوات.وبما أنّ الضوءَ الذي يدخل إلى العين يمر عبر العدسة، فإن الساد (تغيم عدة العين) قد يحجب الضوء ويبعثره، ممَّا يؤدِّي إلى إضعاف الرؤية.قد تشمل الأَعرَاضُ المبكرة كلًا من
رؤية الهالات وخطوط نجمية حول مصادر الضوء (وهج)
صعوبة القراءة بسبب تراجع القدرة على تمييز التباين بين الإضاءة والظل للحروف المطبوعة
الحاجة إلى المزيد من الضوء للرؤية بشكل جيد
مشاكل في التمييز بين اللون الأزرق الداكن واللون الأسود
تشوّش الرؤية
تبدو الألوان بلون مائل إلى الصفرة وأقل حيوية
في حالات أقل شيوعًا، تضاعف رؤية خفيف (ويسمى أيضًا الصور الشبحية)
على الرغم من أن الساد العيني لا يسبب الألم، إلا أنه يمكن في حالات نادرة جدًّا أن تتورم عدسة العين وتسبب زيادة الضغط في العين (الزَّرَق glaucoma)، وهو ما قد يكون مؤلمًا.
كيف يؤثر السادّ العيني في الرؤية
على اليسار، عدسة عين طبيعية تتلقى الضوء وتركّزه على شبكية العين.على اليمين، ساد عيني يمنع بعضَ الضوء من الوصول إلى العدسة ويُسبب انحرافه بدلاً من أن يتركز بشكل حاد على شبكية العين.
تعتمد شدة تغيّر الرؤية بسبب الساد العيني على كثافة الضوء الذي يتمكن من الدخول إلى العين وعلى موقع الساد.
إذا حدث السادُ العيني في وسط العدسة (ساد نووي nuclear cataract)، فتكون الأعراضُ التالية هي الأكثر شيوعًا:
تدنّي القدرة على الرؤية البعيدة
في بداية حدوث الساد، تتحسّن القدرةُ على الرؤية القريبة، لأن الساد يعمل بمثابة عدسة مكبرة تُعيد تركيز الضوء
قد يلاحظ الأشخاصُ في منتصف الأربعينيات من العمر، الذين يحتاجون لنظارات للقراءة، أنهم يستطيعون رؤية الأجسام القريبة مَرَّةً أخرى بوضوح دون الحاجة لنظاراتهم، وهي ظاهرة تسمى الرؤية الثانوية second sight. يكون هذا الأثرُ مؤقَّتًا، ويتلاشى مع ازدياد عتامة عدسة العين.
عندما يكون موقعُ الساد العيني بالقرب من الجزء الخلفي من العدسة (الساد الخلفي تحت المحفظة posterior subcapsular cataract)، فتكون الأَعرَاض التالية هي الأكثر شيوعًا:
تشوّش الرؤية (تراجع حدة البصر) عندما تتقلص الحدقة (كما يحدث في ظروف الإضاءة الساطعة على سبيل المثال أو في أثناء القراءة)
فقدان التباين
رؤية هالات وإشعاعات نجمية (وهج) عند النظر إلى الأضواء الساطعة أو المصابيح الأمامية للسيارات في أثناء القيادة ليلًا
فقدان أشد في الرؤية عند الأشخاص الذين استخدموا أدوية تضيق حدقة العين (كما في حال بعض أنواع القطرات العينية المستخدمة في علاج الزرق).
هل تعلم...
تشخيص الساد
فَحص الطَّبيب بواسطة المنظار العيني
المصباح الشِّقّي slit lamp
يمكن للطبيب عادة الكشف عن الساد في أثناء فحص العين بواسطة منظار العين (ضوء محمول باليد مزود بعدسة مكبرة يمكن أن تضيء الجزء الخلفي من العين).
يمكن للطبيب تحديد الموقع الدقيق للسادّ ومدى حجبه للضوء باستخدام أداة تسمى المصباح الشقّي slit lamp (أداة تمكّن الطبيب من فحص العين تحت التكبير العالي).يسمح المصباحُ الشقّي بفحص العدسة وأجزاء أخرى من العين بمزيد من التفاصيل.
الوقاية من الساد
هناك عدّةُ أشياء يمكن للناس القيام بها، وقد تساعد في الوقاية من الساد، بما في ذلك ما يلي:
ارتداء نظارات عادية أو نظارات الشمسية مصممة لحجب الأشعَّة فوق البنفسجية (UV)
تجنّب التدخين
الحدّ من استهلاك الكحول
إذا كان الشخصُ مصابًا بالسكّري، ينبغي السيطرة على مستويات السكر في الدم بشكل جيد
اتباع نظام غذائي غني بالفيتامين C، والفيتامين A، والمواد التي تعرف باسم الكاروتينات (الموجودة في الخضروات الورقية الداكنة، مثل السبانخ واللفت)
كما يمكن أن يتمتع الإستروجين الذي تستخدمه النساء بعد سن اليأس بخصائص وقائية من الساد، ولكن ينبغي تجنُّب استخدام الإستروجين بمفرده خصيصًا لهذا الغرض.وأخيرًا، يمكن للأشخاص الذين يتناولون الستيرويدات القشرية لمدة طويلة مناقشة أطبائهم بخصوص استخدام أدوية بديلة.
علاج الساد
النظارات والعدسات اللاصقة لتحسين الرؤية
الجراحة لاستئصال الساد ووضع عدسة داخل الحجاج
وإلى أن تتأثر الرؤية بشكل ملحوظ بسبب الساد العيني، يمكن للنظارات والعدسات اللاصقة أن تحسّن من رؤية الشخص.يمكن لارتداء النظارات الشمسية في الضوء الساطع واستخدام المصابيح التي توفر إضاءة فوق الكتف أن تقلل من وهج وتعزز قدرة المريض على الرؤية.يمكن في حالات نادرة استخدامُ قطرات تحافظ على اتساع الحدقة لفترة طويلة للمساعدة في الرؤية إذا كان الساد صغيرًا، ويقع في الجزء المركزي من العدسة.
العملُ الجراحي
الحلّ الوحيد الذي يوفر علاجًا للساد العيني هو الجراحة.لا توجد قطراتٌ عينية أو أدوية يمكن أن تشفي من الساد.يمكن إجراءُ جراحة الساد عند شخص أيًا كان عمره، وهي عمومًا جراحة آمنة حتى بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من حالات قلبية أو السكّري.
في معظم الحالات، يجب أن يخضعَ الأشخاصُ لعملية جراحية فقط عندما تكون رؤيتهم ضعيفة بسبب إعتام عدسة العين بحيث يشعرون بعدم الأمان أو عدم الراحة أو عدم القدرة على أداء المهام اليومية.لا توجد فائدة من استئصال الساد قبلَ ذلك الحين.يمكن للساد في حالات نادرة جدًّا أن يسبب تغييرات مرضية في العين، مثل التهاب العين أو زيادة الضغط داخل العين (الزرق glaucoma)، والتي تستدعي في حال حدوثها استئصال الساد بأسرع وقت.
غالبًا ما تُجرى جراحة الساد باستخدام مخدر موضعي (بشكل حقن أو قطرات عينية) لتخدير سطح العين.كما يمكن إعطاءُ المرضى دواءً مهدئًا.يمكن في حالات نادرة اللجوءُ إلى التخدير العام عند الأطفال أو البالغين الذي لا يمكنهم المحافظة على هدوئهم وثباتهم في أثناء العمل الجراحي.
يقوم الطبيبُ في أثناء الجراحة بإجراء شق صغير في العين وإزالة الساد عن طريق تفتيته بالأمواج فوق الصوتية وإزالة الأجزاء المتفتتة من حجرة العدسة (استحلاب العدسة phacoemulsification).قد يستخدم الأطباءُ الليزر خلال مراحل معيّنة من جراحة الساد (تقنية يُطلق عليها اسم ليزر الفيمتو ثانية femtosecond lase)، وذلك بهدف إجراء الشقوق وتنعيم الساد بحيث يكون من الأسهل إزالته بالموجات فوق الصوتية.في الحالات التي لا يتوفر فيها استحلاب العدسة، يمكن للأطباء ببساطة إزالة العدسة في أثناء الجراحة دون استخدام الموجات فوق الصوتية.تُدعى هذه التقنية باستخلاص الساد التقليدي خارج المحفظة conventional extracapsular cataract extraction.
وبعد أن يتمكن الطبيبُ من إزالة جميع أجزاء الساد، يقوم عادة بوضع عدسة بلاستيكية أو سيليكونية (عدسة داخل العين) ضمن حجرة العدسة.ولكن قد لا يكون وضع العدسة داخل العين في مكانها إجراءً آمنًا دائمًا.إذا تعذّر على الطبيب وضع العدسة الجديدة في مكانها، فينبغي على الأشخاص ارتداء النظارات السميكة أو العدسات اللاصقة بعد إزالة الساد.
التعافي
تستغرق جراحةُ السادة عادة نَحو 30 دقيقة، ويمكن للشخص العودة إلى المنزل في اليوم نفسه.لا حاجة عادة إلى إجراء غرز (قطب) لأن الشق الجراحي في العين يكون صغيرًا ويلتئم من تلقاء نفسه.
يجب على المريض اتخاذ ترتيبات مسبقة للحصول على مساعدة إضافية في المنزل لبضعة أيام بعد الجراحة، لأن الطبيب قد يوصيه بتجنب بعض النشاطات، مثل الانحناء أو رفع الأجسام الثقيلة.قد يعاني المريض من تغيرات في الرؤية لفترة قصيرة بعد الجراحة، مثل تشوش الرؤية والانِزعَاج من الضوء الساطع.
يُستخدم قطرات عينية بشكل ستيرويد قشري، ومضاد التهاب غير ستيرويدي (NSAID)، ومضاد حيوي لبضعة أسابيع بعد الجراحة وذلك للتخفيف من الالتهاب، والوقاية من العدوى، وتعزيز الشفاء.في بعض الأحيان ، تُحقن المضادات الحيوية، أو الستيرويدات القشرية، أو الأدوية المضادة للالتهاب غير الستيرويدية في العين بعد الانتهاء من الجراحة، وهي خطوة تقلل من الحاجة إلى استخدام القطرة العينية بعد الجراحة.كما تُوصف نظارات أو واقيات بلاستيكية لارتدائها في أثناء النوم لحماية العين من الإصابة إلى أن تتعافى بشكل كامل، وهو ما يحدث عادةً في غضون بضعة أسابيع.ويُطلب من المريض تجنّب فرك العين، أو رفع الأشياء الثقيلة، أو الانحناء المفرط إلى الإمام.ينبغي على المريض زيارة الطبيب في اليوم التالي بعد الجراحة، وبعد ذلك بحوالى أسبوع واحد ثم شهر واحد.إذا كان الشخصُ يعاني من الساد في كلتا العينين، فكثيرًا ما ينتظر الطبيب عدة أشهر ريثما تتعافى العين الأولى لإزالة الساد من العين الأخرى.
يلاحظ الكثيرُ من الأشخاص تحسن الرؤية البعيدة في غضون أسابيع قليلة بعد جراحة الساد.يحتاج جميعُ الأشخاص تقريبًا إلى استخدام نظارات القراءة (الرؤية القريبة)، كما سيحتاج بعضُ الأشخاص إلى استخدام نظارات للحصول على أفضل رؤية بعيدة ممكنة.
يمكن للعدسات داخل العين متعددة البؤر الجديدة multi-focal lenses أن تعزز الرؤية البعيدة والقريبة بشكل جيد وأن تعفي الشخص من ارتداء النظارات، على الرغم من أن تلك العدسات قد تؤدي إلى فقدان التباين ورؤية خطوط نجمية وهالات ضوئية ليلاً.يقوم الطبيبُ بإجراء الحسابات قبل الجراحة لتحديد القوة المطلوبة للعدسة الاصطناعية.وهكذا، فمن الممكن أن ينتقلَ المريضُ من ارتداء نظارات سميكة جدًّا قبل الجراحة إلى ارتداء نظارات أرق بكثير بعد ذلك.يُساعد استخدامُ الأجيال الجديدة من العدسات متعددة البؤر على التخلص من النظارات نهائيًا أو اقتصار استخدامها على حالات محددة فقط، مثل قيادة السيارة في أثناء الليل أو القراءة في ضوء خافت أو استخدامها للرؤية متوسطة المدى مثل مشاهدة شاشة الكمبيوتر.يمكن لبعض العدسات الأخرى أن تُصحّح اللابؤرية astigmatism في العين، مما يُقلل أيضًا من الحاجة إلى النظارات بعد الجراحة.
المُضَاعَفات
من النادر حدوثُ مُضَاعَفات خطيرة بعد جراحة الساد.من شأن متابعة الحالة عند المريض أن تساعدَ على كشف أي مضاعفات غير مرغوبة وعلاجها.تتضمّن هذه المضاعفاتُ كلًا من:
قد يصاب الشخصُ بعدوى (التهاب باطن المقلة) أو نزف خطير في العين، ممّا قد يؤدي إلى فقدان البصر.
ارتفاع ضغط العين بدرجة كبيرة جدًّا، وهو ما قد يؤدي إلى الزرق أو انزياح العدسة في حال عدم علاجه.
انتفاخ شبكية العين أو انفصالها.
يمكن في حالات نادرة أن تتدهورَ الرؤية بعدَ الجراحة عند الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات في شبكية العين، مثل اعتلال الشبكية السكّري.
يمكن للطبقة الشفافة الرقيقة (المحفظة capsule) التي تُترك بعد استئصال العدسة أن تصبح متغيّمة، وتعيق الرؤية.تحدث هذه المشكلة، التي يطلق عليها الساد الثانوي (أو إعتام الكبسولة الخلفية posterior capsule opacification) في حَوالى 25% من حالات جراحة الساد، بعد أشهر أو حتى سنوات من زراعة العدسة الاصطناعية.وتُعالج الحالةُ بالليزر عادة، حيث يُجرى ثقب صغير في الكبسولة الضبابية للسماح للضوء بالدخول من خلاله.