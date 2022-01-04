الساد (إعتام عدسة العين cataract) هو تغيّم أو تدنٍّ في شفافية عدسة العين، ينجم عنه فقدان تدريجي وغير مؤلم في الرؤية.

قد تؤدي الحالة إلى تشوش الرؤية، أو ضياع التباين، أو رؤية هالات مرئية حول الأضواء.

يمكن للأطباء تشخيص الساد العيني من خلال فحص العين بالمنظار العيني أو المصباح الشقّي slit lamp.

في معظم الحالات، يمكن استئصال عدسة العين المعتمة واستبدالها بعدسة صناعية.

(بالنسبة للساد النمائي أو الساد الخلقي، انظر السَّاد الخلقي Congenital Cataract.)

يُعدّ الساد العيني السببَ الرئيسي للعمى في جميع أنحاء العالم.يكون الساد العيني أكثر شيوعًا في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يُصيب المسنّين بشكل رئيسي.وتشير الإحصائياتُ إلى أن ما نسبته 20% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 65 و74 عامًا يُصابون بحالة شديدة من الساد العيني تكفي لإضعاف الرؤية لديهم، وأن حَوالى 50% من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 75 عامًا يعانون من الساد العيني.لحسن الحظ، غالبًا ما يمكن في الولايات المتحدة الأمريكية علاج الساد العيني قبل أن يُسبب العمى.

غالبًا ما يحدث الساد العيني مع التقدم في السن دون أي سبب واضح.ولكن، تشمل عواملُ الخطر الأخرى ما يلي:

إصابة في العين

الاستخدام المطوّل لبعض الأدوية (مثل الستيرويدات القشرية)

التعرّض لفترات طويلة للأشعة السِّينية (كما في المُعالجَة الشعاعيَّة للعين)

أمراض العيون الالتهابية والمعدية (مثل التهاب العنبية uveitis)

بعض الأمراض مثل داء السكَّري

سوء التغذية

التدخين

التعرّض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة

تناول المشروبات الكحولية

الحرارة الناجمة عن التعرض للأشعة تحت الحمراء

يكون المرضى الذين يعانون من ساد في عين واحدة أكثر عرضة للإصابة بالساد في العين الأخرى في وقت لاحق.ويمكن في بعض الحالات أن يحدث الساد في كلتا العينين في آنٍ معًا.يعاني بعضُ الأطفال من ساد عيني خلقي، كما يمكن أن يُصاب الأطفال بحالات مكتسبة من الساد نتيجة للتعرض لإصابة أو مرض.

هل تعلم...

الساد نموذج ثلاثيّ الأبعاد

أعراض الساد عادةً ما تحدث الإصابة بالساد العيني ببطء وعلى مدى سنوات.وبما أنّ الضوءَ الذي يدخل إلى العين يمر عبر العدسة، فإن الساد (تغيم عدة العين) قد يحجب الضوء ويبعثره، ممَّا يؤدِّي إلى إضعاف الرؤية.قد تشمل الأَعرَاضُ المبكرة كلًا من رؤية الهالات وخطوط نجمية حول مصادر الضوء (وهج)

صعوبة القراءة بسبب تراجع القدرة على تمييز التباين بين الإضاءة والظل للحروف المطبوعة

الحاجة إلى المزيد من الضوء للرؤية بشكل جيد

مشاكل في التمييز بين اللون الأزرق الداكن واللون الأسود

تشوّش الرؤية

تبدو الألوان بلون مائل إلى الصفرة وأقل حيوية

في حالات أقل شيوعًا، تضاعف رؤية خفيف (ويسمى أيضًا الصور الشبحية) على الرغم من أن الساد العيني لا يسبب الألم، إلا أنه يمكن في حالات نادرة جدًّا أن تتورم عدسة العين وتسبب زيادة الضغط في العين (الزَّرَق glaucoma)، وهو ما قد يكون مؤلمًا. كيف يؤثر السادّ العيني في الرؤية تعتمد شدة تغيّر الرؤية بسبب الساد العيني على كثافة الضوء الذي يتمكن من الدخول إلى العين وعلى موقع الساد. السادّ إخفاء التفاصيل تُظهر هذه الصورة حالة ساد كبير في العين اليمنى (يسار الصورة).والساد هو الكتلة ذات اللون الأزرق الفاتح خلف القزحية الداكنة. WESTERN OPHTHALMIC HOSPITAL/SCIENCE PHOTO LIBRARY إذا حدث السادُ العيني في وسط العدسة (ساد نووي nuclear cataract)، فتكون الأعراضُ التالية هي الأكثر شيوعًا: تدنّي القدرة على الرؤية البعيدة

في بداية حدوث الساد، تتحسّن القدرةُ على الرؤية القريبة، لأن الساد يعمل بمثابة عدسة مكبرة تُعيد تركيز الضوء قد يلاحظ الأشخاصُ في منتصف الأربعينيات من العمر، الذين يحتاجون لنظارات للقراءة، أنهم يستطيعون رؤية الأجسام القريبة مَرَّةً أخرى بوضوح دون الحاجة لنظاراتهم، وهي ظاهرة تسمى الرؤية الثانوية second sight. يكون هذا الأثرُ مؤقَّتًا، ويتلاشى مع ازدياد عتامة عدسة العين. عندما يكون موقعُ الساد العيني بالقرب من الجزء الخلفي من العدسة (الساد الخلفي تحت المحفظة posterior subcapsular cataract)، فتكون الأَعرَاض التالية هي الأكثر شيوعًا: تشوّش الرؤية (تراجع حدة البصر) عندما تتقلص الحدقة (كما يحدث في ظروف الإضاءة الساطعة على سبيل المثال أو في أثناء القراءة)

فقدان التباين

رؤية هالات وإشعاعات نجمية (وهج) عند النظر إلى الأضواء الساطعة أو المصابيح الأمامية للسيارات في أثناء القيادة ليلًا فقدان أشد في الرؤية عند الأشخاص الذين استخدموا أدوية تضيق حدقة العين (كما في حال بعض أنواع القطرات العينية المستخدمة في علاج الزرق). هل تعلم...

تشخيص الساد فَحص الطَّبيب بواسطة المنظار العيني

المصباح الشِّقّي slit lamp يمكن للطبيب عادة الكشف عن الساد في أثناء فحص العين بواسطة منظار العين (ضوء محمول باليد مزود بعدسة مكبرة يمكن أن تضيء الجزء الخلفي من العين). يمكن للطبيب تحديد الموقع الدقيق للسادّ ومدى حجبه للضوء باستخدام أداة تسمى المصباح الشقّي slit lamp (أداة تمكّن الطبيب من فحص العين تحت التكبير العالي).يسمح المصباحُ الشقّي بفحص العدسة وأجزاء أخرى من العين بمزيد من التفاصيل.

الوقاية من الساد هناك عدّةُ أشياء يمكن للناس القيام بها، وقد تساعد في الوقاية من الساد، بما في ذلك ما يلي: ارتداء نظارات عادية أو نظارات الشمسية مصممة لحجب الأشعَّة فوق البنفسجية (UV)

تجنّب التدخين

الحدّ من استهلاك الكحول

إذا كان الشخصُ مصابًا بالسكّري، ينبغي السيطرة على مستويات السكر في الدم بشكل جيد

اتباع نظام غذائي غني بالفيتامين C، والفيتامين A، والمواد التي تعرف باسم الكاروتينات (الموجودة في الخضروات الورقية الداكنة، مثل السبانخ واللفت) كما يمكن أن يتمتع الإستروجين الذي تستخدمه النساء بعد سن اليأس بخصائص وقائية من الساد، ولكن ينبغي تجنُّب استخدام الإستروجين بمفرده خصيصًا لهذا الغرض.وأخيرًا، يمكن للأشخاص الذين يتناولون الستيرويدات القشرية لمدة طويلة مناقشة أطبائهم بخصوص استخدام أدوية بديلة.