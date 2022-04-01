انسداد الأوردة الشبكية المركزية والأوردة الشبكية الفرعية

يمكن لأحد أوردة الشبكية (البنية التشريحية الشفافة والحساسة للضوء التي تتوضع في مؤخرة العين) أن يتعرض للانسداد، مما يُسبب فقدانًا مفاجئًا للرؤية غير مترافق بألم.

عادةً ما يضع الطبيب تشخيصه بعد فحص العين بواسطة المنظار العيني، وإجراء اختبارات تشخيصية أخرى في بعض الأحيان.

كثيرًا ما تساعد المعالجة على تحسين الرؤية.

الوريد الشبكي المركزي هو الوريد الرئيسي الذي يصرف الدَّم من الشبكية.قد يحدث الانسداد في هذا الوريد الرئيسي أو في أحد فروعه.

يحدث انسداد الوريد الشبكي المركزي بشكل رئيسي عند المسنّين.تنطوي عوامل الخطر على:

ارتفاع ضغط الدم

الزَرَق

داء السكَّري

زيادة لزوجة الدم

في بعض الأحيان يكون سبب الانسداد مجهولًا.

الأعراض يُسبب انسداد الوريد المركزي الشبكي فقدانًا شديدًا في الرؤية غير مترافق بأي ألم، كما يمكن أن يحدث فقدان الرؤية بشكل تدريجي على مدى بضعة أيام إلى بضعة أسابيع. قد يؤدي انسداد الوريد الشبكي المركزي أيضًا إلى نمو أوعية دموية غير طبيعية على شبكية العين أو القزحية.يمكن لبعض هذه الأوعية الدموية غير الطبيعية أن تنزف أو تُسبب نوعًا مؤلمًا من الزرق (يُدعى زرق التوعية المُستحدثة neovascular glaucoma)في زرق التوعية المستحدثة، تغلق الأوعية الدموية غير الطبيعية التي تكونت في القزحية الحيز بين القزحية والقرنية، مما يمنع تصريف السوائل من العين ويسبب زيادة الضغط فيها (الزرق).

التَّشخيص الفحص السريري للعين من قبل الطبيب

تصوير الأوعية الدموية بالفلوريسئين

التصوير المقطعي للتماسك البصري

اختبارات أخرى في بعض الأحيان يمكن للأطباء رؤية التغيرات في الأوعية الدموية للشبكية بواسطة التنظير العيني.في حال انسداد الوريد الشبكي المركزي، فقد يؤدي ذلك إلى احتقان الأوردة (تبدو متضخمة)، وقد تنتشر بقع نازفة في جميع أنحاء شبكية العين، وقد يتورم الجزء الأمامي من العصب البصري. يساعد تصوير الأوعية الدموية بالفلوريسئين على تحديد مدى الأضرار التي لحقت بشبكية العين، ووضع خطة علاجية مناسبة.في هذا الاختبار، يقوم الطبيب بحقن صبغة ضمن أحد أوردة الذراع، ومن ثم تصوير شبكية العين.تجعل الصبغة الأوعية الدموية في شبكية العين تظهر بشكل أفضل في الصورة.كما يمكن بواسطة التصوير المقطعي للتماسك البصري إظهار تورم الشبكية، وهي حالة شائعة. حالما يجري تشخيص انسداد الوريد الشبكي، فغالبًا ما سيقوم الطبيب بإجراء اختبارات عامة للكشف عن الأمراض التي يحتمل أنها زادت من خطر حدوث الانسداد.على سبيل المثال، وبالاعتماد على الاضطراب الذي يشتبه به الطبيب، فقد يُطلب من الشخص إجراء اختبار للسكري (عن طريق قياس نسبة السكر في الدَّم أو مستويات الهيمُوغلُوبين A1c)، وإجراء اختبار للزرق (عن طريق قياس ضغط العين)، واختبار لارتفاع ضغط الدَّم (عن طريق قياس ضغط الدم)، واختبار للاضطرابات التي قد تسبب زيادة كثافة الدم (اضطرابات فرط اللزوجة).

المآل يعتمد احتفاظ الأشخاص بقدرتهم على الرؤية على عاملين اثنين: ما إذا كان الانسداد أصاب الوريد الشبكي المركزي أو أحد الأوردة الفرعية

مدى حدة البصر عند حدوث الانسداد يحدث لدى معظم الأشخاص نوع من الفقدان الدائم للرؤية. إذا كانت حدة البصر جيدة عند الإصابة بانسداد الوريد الشبكي (عندما يقتصر الانسداد على وريد فرعي غالبًا)، فغالبًا ما ستبقى الرؤية جيدة، وقريبة من الحدود الطبيعية.أما إذا كانت حدة البصر سيئة (كأن تكون أقل من 20/200)، فستبقى الرؤية سيئة أو تزداد سوءًا عند 80٪ من الأشخاص.من النادر حدوث انسداد الوريد الشبكي المركزي.

المُعالجَة الأدوية التي تُحقن في العين

العلاج بالليزر للأوعية الدموية غير الطبيعية أو النازفة يمكن حقن أدوية معينة في العين، أو استخدام زرعة يمكن حقنها في العين وتقوم بتحرير الستيرويد القشري بوتيرة بطيئة ومستوى ثابت.يمكن لعلاج تسريب الأوعية الدموية بالليزر أن يساعد أيضًا على تحسين الرؤية عند بعض الأشخاص الذين لديهم انسداد في أحد فروع الوريد الشبكي.وعلى الرغم من أن المُعالجَات تساعد على استعادة الرؤية عند عدد من الأشخاص، فإن كثيرًا من الأشخاص سوف يعانون من درجة معينة من فقدان البصر الدائم.ولعل ذلك ما يعطي الأهمية الكبيرة للوقاية من حدوث مثل هذه الإصابات، عن طريق ضبط عوامل الخطر (مثل ارتفاع ضغط الدَّم، والسكّري، وعوامل الخطر الأخرى لتصلب الشرايين). قد يكون من الممكن استخدام العلاج بالليزر لتخريب الأوعية الدموية غير الطبيعية بهدف علاج زرق التوعية المُستحدثة neovascular glaucoma أو الوقاية منه، أو منع تفاقم فقدان البصر جراء النزف داخل العين.