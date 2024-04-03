الغشاء فوق الشبكية هو تشكل طبقة رقيقة فوق الشبكية تؤثر سلبًا في الرؤية.

الغشاء فوق الشبكية هو غشاء رقيق أو طبقة من النسج المتندبة تتشكل فوق الشبكية (البنية الشفافة والحساسة للضوء في مؤخرة العين)، فيسبب تقلص وتجعد الشبكية أسفل منه.(انظر أيضًا لمحة عامة عن اضطرابات الشبكية).يحدث الغشاء فوق الشبكية عادة بعد سن الخمسين و يكون أكثر شيوعًا بين البالغين الأكبر سنًا الذين تزيد أعمارهم عن 75 عامًا.

هناك العديد من الحالات التي يمكن أن تُسبب أو تساهم في حدوث تجعد الشبكية، ومنها:

في معظم الحالات يصعب على الأطباء تحديد سبب واضح للغشاء فوق الشبكية.

أعراض الغشاء فوق الشبكية قد تتضمن أعراض الغشاء فوق الشبكية تشوش أو تشوه الرؤية (مثل رؤية الخطوط المستقيمة بشكل خطوط متعرجة).كما قد يصف الكثير من الأشخاص مشكلتهم وكأنهم ينظرون من خلال كيس بلاستيكي أو ورق سيلوفان.

تشخيص الغشاء فوق الشبكية الفحص السريري للعين من قبل الطبيب

من المحتمل إجراء تصوير فوتوغرافي ملون للعين، أو تصوير أوعية بالفلوريسئين، و/أو تصوير مقطعي للتماسك البصري يمكن للطبيب تأكيد تشخيص الإصابة بالغشاء فوق الشبكية عن طريق فحص مؤخرة العين بالمنظار العيني.قد يكون من المفيد أيضًا إجراء تصوير فوتوغرافي ملون للعين، أو تصوير أوعية بالفلوريسئين، و/أو تصوير مقطعي للتماسك البصري.

علاج الغشاء فوق الشبكية يُستطب استئصال الجسم الزجاجي في بعض الأحيان لا يحتاج معظم الأشخاص لأي علاج.إذا كان تشوش أو تشوه الرؤية مزعجًا للمريض، فقد يُستطب استئصال الجسم الزجاجي أو الغشاء جراحيًا، وذلك باستخدام إجراء يُدعى استئصال الجسم الزجاجي مع تقشير الغشاء.يمكن أن يُنفذ هذا الإجراء تحت التخدير الموضعي في غرفة العمليات، وعادة ما يستغرق حَوالى 30 دقيقة.