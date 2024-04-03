السرطانات التي تُصيب شبكية العين

تُعالج الأورام الصغيرة بالليزر، أو الأشعَّة، أو بزرعة مشعة

أما الأورام الكبيرة فتعالج باستئصال العين

إذا كان الورم الميلاني صغيرًا فإن العلاج بالليزر أو الأشعَّة أو الزرعات الحاوية على مواد مشعة قد يُساعد على تحسين البصر والحفاظ على العين.

إذا كان السرطان كبيرًا فقد يكون من الضروري استئصال العين.