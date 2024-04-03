التهاب الشبكية الصباغي هو حالة نادرة مترقية من تنكس الشبكية (البنية التشريحية الشفافة والحساسة للضوء في مؤخرة العين)، يُسبب في النهاية فقدانًا متوسطًا أو شديدًا في الرؤية.
غالبًا ما يكون التهاب الشبكية الصباغي حالة موروثة.ينطوي أحد أشكال التهاب الشبكية الصباغي على نمط وراثي سائد، ويتطلب جينًا واحدًا غير طبيعي من أحد الوالدين.تكون الأشكال الأخرى متنحية وتتطلب جينًا غير طبيعي من كلا الوالدين.يحدث الشكل المتنحي المرتبط بالكروموسوم X بشكل رئيسي عند الذكور الذين يرثون جينًا غير طبيعي من أمهم.قد يكون فقدان السمع موروثًا أيضًا عند بعض الأشخاص، وخاصة الذكور منهم (اضطراب يُسمى متلازمة آشر Usher syndrome).
(انظر أيضًا لمحة عامة عن اضطرابات الشبكية).
أعراض التهاب الشبكية الصباغي
تتنكس العصي في الشبكية، وهي الخلايا المستقبلة للضوء التي تمكّن الشخص من الرؤية ليلًا أو في ظروف الإضاءة المنخفضة.وبالنتيجة، تصبح الرؤية في الظلام أو ظروف الإضاءة المنخفضة صعبة.
تبدأ أعراض التهاب الشبكية الصباغي في أعمار مبكرة، وغالبًا في مرحلة الطفولة.ومع الوقت تتدهور الرؤية المحيطية بشكل تدريجي وقد تتحول إلى عمى قانوني.وفي النهاية قد يخسر المريض قدرته على الرؤية ليلاً أو في ظروف الإضاءة الخافتة.وفي المراحل المتأخرة من المرض تنحسر الرؤية إلى مساحة محدودة من الرؤية المركزية مع انعدام كامل ربما في الرؤية المحيطية (رؤية نفقية tunnel vision).قد يحدث في المراحل المتأخرة أحيانًا أن تتورم اللطخة، وهي منطقة الشبكية المسؤولة عن الرؤية المركزية.يسمى هذا التورم بالوذمة البقعية، وهي حالة تؤثر في الرؤية المركزية.
تشخيص التهاب الشبكية الصباغي
الفحص السريري للعين من قبل الطبيب
تخطيط كهربية الشبكية أحيانًا
فحص أفراد العائلة
قد يشتبه الطبيب بالتهاب الشبكية الصباغي عند الأشخاص الذين يعانون من ضعف شديد في الرؤية الليلية أو الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي للإصابة بالمرض.يمكن للطبيب مشاهدة تغيرات محددة تشير إلى الإصابة بالتهاب الشبكية الصباغي عند فحص شبكية العين بواسطة المنظار العيني.
يمكن لبعض الاختبارات، مثل تخطيط كهربية الشبكية الذي يُقيّم الاستجابة الكهربائية لشبكية العين تجاه الضوء، أن تُساعد على تأكيد تشخيص المرض وتقدير مدى تفاقمه أو تراجعه مع مرور الوقت.
ينبغي فحص أفراد العائلة، لعلّ الطبيب يتمكن من اكتشاف نمط وراثي لديهم.إذا كان المرض موجودًا لدى أفراد آخرين من العائلة، فينبغي إجراء استشارة وراثية قبل اتخاذ قرار بإنجاب الأطفال.
علاج التهاب الشبكية الصباغي
بالميتات الفيتامين A
مكملات اللوتين والزياكسانثين
في بعض الأحيان، مثبطات الأنهيدرازُ الكَربُونِيَّة
في بعض الأحيان، رقائق حاسوبية تجري زراعتها جراحيًا
لا توجد مُعالَجَة يمكنها عكس الأضرار الناجمة عن التهاب الشبكية الصباغي.قد تساعد بالمتات الفيتامين A على إبطاء تقدم الحالة عند بعض الأشخاص.كما يمكن للمكملات المحتوية على اللوتين والزياكسانثين أن تُبطئ من معدل فقدان الرؤية.بالنسبة للمرضى الذين يُعانون من تورم في الشبكية (وذمة بقعية)، تُوصف أدوية تُسمَّى مثبطات الأنهيدراز الكربونيَّة (عادةً أسيتازولاميد أو دورزولاميد)عن طريق الفم أو بشكل قطرات عينية.
قد يُساعد دواء جيني يُسمَّى فورتيجين نيباروفوفيك-ريزل (voretigene neparovovec-ryzl) على استعادة بعض الرؤية عند الأشخاص الذين لديهم طفرة معينة، شريطة أن تكون لديهم بعض الخلايا الشبكية القادرة على البقاء والتكاثر.
يمكن وصف رقاقة حاسوبية قابلة للزرع جراحيًا في العين عند المرضى الذين فقدوا الرؤية بشكل كبير أو كلي، وهو ما قد يساعدهم على استعادة بعض القدرة على إدراك الضوء والأشكال.
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المعهد الوطني للعين: مورِّد تثقيفي حول صحة العين (بالإنجليزية والإسبانيَّة) للبالغين والأطفال، بالإضافة إلى توفير الوصول إلى الحملات الإعلامية.ما عليك سوى كتابة مصطلحات البحث المناسبة.