تتنكس العصي في الشبكية، وهي الخلايا المستقبلة للضوء التي تمكّن الشخص من الرؤية ليلًا أو في ظروف الإضاءة المنخفضة.وبالنتيجة، تصبح الرؤية في الظلام أو ظروف الإضاءة المنخفضة صعبة.

تبدأ أعراض التهاب الشبكية الصباغي في أعمار مبكرة، وغالبًا في مرحلة الطفولة.ومع الوقت تتدهور الرؤية المحيطية بشكل تدريجي وقد تتحول إلى عمى قانوني.وفي النهاية قد يخسر المريض قدرته على الرؤية ليلاً أو في ظروف الإضاءة الخافتة.وفي المراحل المتأخرة من المرض تنحسر الرؤية إلى مساحة محدودة من الرؤية المركزية مع انعدام كامل ربما في الرؤية المحيطية (رؤية نفقية tunnel vision).قد يحدث في المراحل المتأخرة أحيانًا أن تتورم اللطخة، وهي منطقة الشبكية المسؤولة عن الرؤية المركزية.يسمى هذا التورم بالوذمة البقعية، وهي حالة تؤثر في الرؤية المركزية.