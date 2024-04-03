التنكس البقعي المرتبط بالتقدم في السن (AMD أو ARMD)

يُسبب التنكس البقعي المرتبط بالتقدم بالعمر (AMD) ضررًا تدريجيًا في البقعة أو اللطخة (المنطقة المركزية الأكثر حيوية في شبكية العين)، ممَّا يؤدِّي إلى فقدان تدريجي للرؤية المركزية.
تضعف الرؤية المركزية وتضيع منها التفاصيل، وقد تظهر الخطوط المستقيمة بشكل منحنٍ.
يمكن للطبيب تحري التغيرات التي تميز التنكس البقعي بواسطة أدوات خاصة في أثناء الفحص العيني.
يمكن للمكملات الغذائية أن تبطئ من تفاقم المرض.
وقد يستدعي الأمر العلاج بالليزر أو الحقن العينية عند بعض الأشخاص.
الشبكية هي البنية التشريحية الشفافة الحساسة للضوء في مؤخرة العين.يُدعى الجزء المركزي من الشبكية باللطخة أو البقعة، وتحتوي على تركيز عالٍ من الخلايا الحساسة للضوء.تنتج هذه الخلايا أدق الصور المرئية وتكون مسؤولة عن الرؤية المركزية والألوان.(انظر أيضًا لمحة عامة عن اضطرابات الشبكية).
يُعد التنكس البقعي المرتبط بالتقدم بالعمر السبب الأكثر شُيُوعًا لفقدان الرؤية المركزية غير العكوس عند البالغين الأكبر سنًا.وهو يُصيب الرجال والنساء بنفس النسبة.ويكون أكثَر شُيُوعًا بين الأشخاص من ذوي البشرة البيضاء.
أسباب التنكُّس البُقعيّ المُرتبِط بالتقدم بالعُمر
تعد العَوامِل التالية من عوامل الخطر للإصابة بالتنكس البقعي المرتبط بالتقدم بالعمر:
العمر
التاريخ العائلي
التدخين
وجود شذوذات بصرية محددة
بعض الاضطرابات الوعائية (مثل تصلب الشرايين)
التعرّض لأشِعة الشمس
النظام الغذائي الفقير بحموض أوميغا 3 الدسمة والخضراوات الورقية الداكنة
أنواع التنكس البقعي
هناك نوعان من التنكس البقعي المرتبط بالتقدم بالعمر:
الجاف (يُسمى أحيانًا الضموري أو غير النضحي)
الرطب (يُسمى أحيانًا النضحي أو حديث التوعّي)
تكون جميع حالات التنكس البقعي المرتبط بالتقدم بالعمر في بدايتها من النوع الجاف.ثم تتطور إلى النوع الرطب لدى بعض الأشخاص (حوالى 15% منهم).تشير الإحصائيات إلى أن حَوالى 85% من المصابين بالتنكس البقعي يعانون من الشكل الجاف من المرض فقط.وعلى الرغم من أن نسبة قليلة من الأشخاص يعانون من الشكل الرطب من التنكس البقعي المرتبط بالتقدم بالعمر، إلا أن حوالى 80-90% من الحالات الشديدة من فقدان الرؤية الناجم عن التنكس البقعي تنجم عن الشكل الرطب من المرض.
يُسبب التنكس البقعي الجاف ترقق نسج اللطخة بسبب تلاشي الخلايا المستقبلة للضوء (يُسمى أيضًا بالضمور).يمكن للفضلات الناجمة عن تموت العصي والمخاريط أن تتراكم على الشبكية (الطبقة الشفافة الحساسة للضوء في مؤخرة العين) وتُشكل رواسب يُطلق عليها اسم البراريق الشفافة drusen (البقع الصفراء).يمكن لكلا العينين أن تُصابا بنفس الوقت في الشكل الجاف من التنكس البقعي.ولا تترافق الحالة بتندب أو نزف أو تسرب سوائل في منطقة البقعة.
يحدث التنكس البقعي الرطب عندما تنمو الأوعية الدموية غير الطبيعية من المشيمية (طبقة الأوعية الدموية التي تقع بين الشبكية والطبقة البيضاء الخارجية للعين والتي تسمى الصلبة الصلبة) تحت البقعة وتسرب الدم والسوائل (ومن هنا جاء وصف "الرطب").وفي النهاية، تتشكل كتلة من النسج المتندبة تحت اللطخة.يحدث التنكس البقعي الرطب في عين واحدة في البداية، وقد يُصيب في النهاية العين الأخرى.
أعراض التنكس البقعي المرتبط بالتقدم بالعمر
التنكس البقعي الجاف
في التنكس البقعي الجاف، يحدث فقدان الرؤية المركزي بشكل تدريجي وغير مؤلم على مدى عدة سنوات.قد يشتكي المرضى من أعراض قليلة أو لا يشتكون من أية أعراض، ولكن في حال ظهور أعراض، فغالبًا ما تحدث في كلتا العينين.تبدو الأجسام المرئية باهتة، وقد تغيب التفاصيل الدقيقة، وتصبح القراءة أكثر صعوبة.ومع تفاقم المرض، تظهر بقع عمياء مركزية (بقع عاتمة scotomas) يمكن أن تلحق ضررًا شديدًا بالرؤية.يحتفظ معظم المصابين بالتنكس البقعي الجاف بقدرة بصرية تكفي للقراءة والقيادة.
التنكس البقعي الرطب
يميل فقدان الرؤية للتفاقم بشكل سريع عند مرضى التنكس البقعي الرطب، وغالبًا في غضون أيام أو أسابيع، وقد يحدث بشكل مفاجئ أكثر إذا حدث نزف أحد الأوعية الدموية الشاذة.قد تكون الأَعرَاض الأولى هي تشوش وضبابية وتموّج الرؤية المركزية.في الحالات العادية لا تتأثر الرؤية في الزوايا الخارجية للحقل البصري (الرؤية المحيطية).عادةً ما يُصيب التنكس البقعي الرطب عينًا واحدة.وتؤدي الإصابة إلى صعوبة في القراءة ومشاهدة التلفاز.
يمكن للتنكس البقعي الرطب أن يُلحق ضررًا كبيرًا بالرؤية وقد يؤدي إلى العمى القانوني في العين المصابة.
تشخيص التنكس البقعي المرتبط بالتقدم بالعمر
الفحص السريري للعين من قبل الطبيب
من المحتمل إجراء تصوير فوتوغرافي ملون للعين، أو تصوير أوعية بالفلوريسئين، و/أو تصوير مقطعي للتماسك البصري
غالبًا ما يتمكن الطبيب من تشخيص وعلاج التنكس البقعي المرتبط بالتقدم بالعمر (AMD) عن طريق فحص العينين بالتنظير العيني (إضاءة مؤخرة العين بواسطة حزمة ضوئية تمر عبر عدسة مكبرة).غالبًا ما يتمكن الطبيب من مشاهدة الضرر في شبكية العين حتى قبل ظهور الأَعرَاض.ولتأكيد تشخيص التنكس البقعي الرطب، قد يطلب الطبيب إجراء صور فوتوغرافية ملونة للشبكية أو إجراء تصوير الأوعية بالفلوريسئين.التصوير المقطعي للتماسك البصري هو دراسة شعاعية غالبًا ما تساعد على تأكيد تشخيص التنكس البقعي وتقييم مدى استجابة الشخص للعلاج.
علاج التنكس البقعي المرتبط بالتقدم بالعمر
المكملات الغذائية
الأدوية والإجراءات الليزرية
مُعينات الرؤية الضعيفة والاستشارة
لا تتوفر حتى الآن معالجة يمكنها عكس الأضرار الناجمة عن التنكس البقعي الجاف.كما لا يوصى حاليًا بأي معالجة للحالات الخفيفة من المرض.يمكن للإقلاع عن التدخين أن يساعد على الحدّ من خطر الإصابة بالتنكس البقعي المرتبط بالتقدم بالعمر (AMD).
المكملات الغذائية
يُوصى باستعمال المكملات الغذائية للأشخاص الذين يعانون من حالات متوسطة أو متقدمة من التنكُّس البُقعيّ في عينٍ واحدة.يمكن الحدّ من خطر الإصابة بالتنكس البقعي عن طريق تناول مكملات غذائية للعناصر التالية:
الزنك
النحاس
الفيتامين C
الفيتامين E
اللوتين والزياكسانثين Lutein plus zeaxanthin (للأشخاص الذين كانوا يدخنون في الماضي أو يدخنون حاليًا)
البيتا-كاروتين أو الفيتامين A (بالنسبة للأشخاص غير المدخنين والذين لم يسبق لهم التدخين من قبل)
يجب على المرضى الذين استخدموا منتجات التبغ خلال السنوات الـ 7 الماضية عدم تناول المكملات الغذائية البيتا-كاروتين أو الفيتامين A لأن هذه المكملات الغذائية قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة في هذه الحالة.ويمكن عوضًا عن ذلك استخدام اللوتين والزياكسانثين.يواجه الرجال الذين يتناولون هذه المكملات الغذائية خطرًا أعلى للإصابة بمشاكل بولية أو مشاكل في البروستات، أما النساء اللواتي يتناولن هذه المكملات فيواجهن خطرًا أعلى للإصابة بسلس الإجهاد.يمكن لمكملات البيتا-كاروتين أن تُسبب تحول الجلد إلى اللون الأصفر.
يمكن لضبط عوامل الخطر للإصابة بتصلب الشرايين (مثل ارتفاع ضغط الدم) وتناول المزيد من الخضار والفواكه والأطعمة الحاوية على حموض أوميغا 3 الدسمة والخضراوات الورقية الداكنة، أن يساعد بمجمله على إبطاء نهج تفاقم التنكس البقعي المرتبط بالتقدم بالسن.ولكن تناول المكملات الغذائية لحموض أوميغا 3 الدسمة لا يساعد على إبطاء التفاقم.
الأدوية والإجراءات الليزرية
في النوع الرطب من التنكس البقعي المرتبط بالتقدم بالسن، تُستخدم معالجات دوائية مثل رانييبيزوماب، أو بيفاسيزوماب، أو أفيلبيرسيبت، أو برولوسيزوماب حقنًا داخل العين (داخل الجسم الزجاجي) لوقف التسريب من الأوعية الدموية الجديدة.تعمل هذه الأدوية - التي تُسمَّى عوامل مُضادَّة لعامل النمو البطاني الوعائي (anti-VEGF) - عن طريق الحدّ من نمو الأوعية الدموية الجديدة والوذمة (التورُّم).ينبغي تكرار حقن العوامل مُضادَّة لعامل النمو البطاني داخل الجسم الزجاجي بمعدل 1 إلى 3 مرات شهريًا، وهي تساعد على الحدّ من خطر فقدان الرؤية واستعادة القدرة على القراءة عند ثلث الأشخاص.تُشير التقاريرُ المبكِّرة إلى أنَّ برولوسيزوماب قد يزيد من خطر الآثار الجانبية (مثل التهاب العين و/أو مشاكل الشريان الذي يغذي الشبكية) مقارنةً بالأدوية المماثلة الأخرى.قد لا يكون من الضروري تكرار المُعالجَات بنفس الكثافة إذا كان الدواء المُستَعمل هو جرعة أعلى من أفليبرسيبت أو فاريسيامب (دواء أحدث يعمل بنفس الطريقة).
في الآونة الأخيرة، جرى الاستدعاء الطوعي لنظام توصيل المنفذ القابل للزرع جراحيًا (surgically implantable port delivery system) الذي يهدف لتوصيل عقار رانيبيزوماب بشكل مستمر إلى الجسم الزجاجي (المادة الشفافة الشبيهة بالهلام في مقلة العين والتي تعطيه شكلًا دائريًا) وتجري الآن إعادة تصميمه.
ومن العلاجات الأخرى المتاحة العلاج الضوئي الديناميكي.في هذا العلاج، يَجرِي حقن مادة في أحد أوردة الذراع تُسبب تحسس الأوعية الدموية في شبكية العين لضوء الليزر، ثم يَجرِي استخدام شعاع ليزري لتخريب الأوعية الدموية الشاذة الجديدة.إذا لم تكن الأوعية الدموية الجديدة متوضعة تحت اللطخة، فيمكن استخدام العلاج الليزري الحراري لتخريبها قبل أن تسبب المزيد من الضرر.
نادرًا ما تُستطب الجراحة في علاج التنكس البقعي الرطب.
التأقلم مع ضعف الرؤية
يمكن لبعض الوسائل والأجهزة، مثل العدسات المكبرة، ونظارات القراءة المكبرة، والعدسات المقربة، وأجهزة تكبير الدارة التلفزيونية المغلقة أن تساعد الأشخاص المصابين بضعف رؤية.ويمكن لمستخدمي الكمبيوتر الاختيار من بين مجموعة متنوعة من الوسائل المعينة لضعف في الرؤية (انظر الشريط الجانبي ما هي الوسائل المعينة على انخفاض الرؤية؟).على سبيل المثال، يمكن لأحد الأجهزة عرض صورة معززة من الكومبيوتر إلى الجزء غير المتضرر من الشبكية.كما يمكن لأنواع محددة من البرامج طباعة البيانات الحاسوبية بمقاسات ضخمة أو قراءة البيانات بصوت صناعي.كما يمكن للكتب الإلكترونية أن تسهل من عملية القراءة لأنها تسمح للقارئ بضبط حجم الخط ومستوى التباين.أما بالنسبة للأشخاص المصابين بحالات شديدة دائمة من فقدان الرؤية المركزية الناجم عن التنكس البقعي المرتبط بالتقدم بالعمر، فقد يكون من المفيد زراعة تليسكوب صغير.
يمكن طلب استشارة حول الخدمات المتوفرة للأشخاص الذين يعانون من ضعف رؤية، وغالبًا ما تُقدم هذه الاستشارات من قبل اختصاصيي علاج الرؤية الضعيفة (طبيب عيون أو اختصاصي بصريات تخصص في علاج الأشخاص المصابين حالات شديدة من ضعف الرؤية).
للمزيد من المعلومات
يمكن للمصادر التالية باللغة الإنجليزية أن تكون مفيدة.يُرجى ملاحظة أن دليل MSD غير مسؤول عن محتوى هذه المصادر.
مؤسسة التنكس البقعي الأمريكية: أحدث المعلومات حول التنكُّس البقعي المرتبط بالعمر، بما في ذلك نصائح حول الحياة الصحية وفرص لدعم الأبحاث حول الوقاية والعلاج وشفاء التنكس البقعي.
معهد العين الوطني: مورِّد تثقيفي حول صحة العين (بالإنجليزية والإسبانيَّة) للبالغين والأطفال، بالإضافة إلى توفير الوصول إلى الحملات الإعلامية.ما عليك سوى كتابة مصطلحات البحث المناسبة.
الوقاية من العمى، وأمراض وحالات العين: معلومات وافرة عن التنكُّس البُقعيّ المُرتبِط بالعُمر وأمراض العين الأخرى، حيث تركز المعلومات على خيارات العلاج (بما في ذلك المكملات الغذائية التي قد تكون مفيدة في تدبير الحالة)، ونصائح حول التعايش مع ضعف الرؤية.