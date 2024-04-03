التنكس البقعي المرتبط بالتقدم في السن (AMD أو ARMD)

هناك نوعان من التنكس البقعي المرتبط بالتقدم بالعمر:

الجاف (يُسمى أحيانًا الضموري أو غير النضحي)

الرطب (يُسمى أحيانًا النضحي أو حديث التوعّي)

تكون جميع حالات التنكس البقعي المرتبط بالتقدم بالعمر في بدايتها من النوع الجاف.ثم تتطور إلى النوع الرطب لدى بعض الأشخاص (حوالى 15% منهم).تشير الإحصائيات إلى أن حَوالى 85% من المصابين بالتنكس البقعي يعانون من الشكل الجاف من المرض فقط.وعلى الرغم من أن نسبة قليلة من الأشخاص يعانون من الشكل الرطب من التنكس البقعي المرتبط بالتقدم بالعمر، إلا أن حوالى 80-90% من الحالات الشديدة من فقدان الرؤية الناجم عن التنكس البقعي تنجم عن الشكل الرطب من المرض.

يُسبب التنكس البقعي الجاف ترقق نسج اللطخة بسبب تلاشي الخلايا المستقبلة للضوء (يُسمى أيضًا بالضمور).يمكن للفضلات الناجمة عن تموت العصي والمخاريط أن تتراكم على الشبكية (الطبقة الشفافة الحساسة للضوء في مؤخرة العين) وتُشكل رواسب يُطلق عليها اسم البراريق الشفافة drusen (البقع الصفراء).يمكن لكلا العينين أن تُصابا بنفس الوقت في الشكل الجاف من التنكس البقعي.ولا تترافق الحالة بتندب أو نزف أو تسرب سوائل في منطقة البقعة.

يحدث التنكس البقعي الرطب عندما تنمو الأوعية الدموية غير الطبيعية من المشيمية (طبقة الأوعية الدموية التي تقع بين الشبكية والطبقة البيضاء الخارجية للعين والتي تسمى الصلبة الصلبة) تحت البقعة وتسرب الدم والسوائل (ومن هنا جاء وصف "الرطب").وفي النهاية، تتشكل كتلة من النسج المتندبة تحت اللطخة.يحدث التنكس البقعي الرطب في عين واحدة في البداية، وقد يُصيب في النهاية العين الأخرى.