مقدمة إلى اضطرابات القرنية

القرنية هي طبقة رائقة تتوضع إلى الأمام من القزحية والحدقة.وهي تحمي القزحية والعدسة، وتساعد على تركيز الضوء على الشبكية.تتألف القرنية من خلايا، وبروتين، وسوائل.قد تبدو القرنية هشة، إلا أنها صلبة مثل ظفر اليد تقريبًا.ولكنها حساسة جدًّا للمس.

نظرة داخل العين

وتشمل اضطرابات القرنية ما يلي:

يمكن لاعتلال أو تضرر القرنية أن يسبب الألم، وسيلان الدموع، وتراجع حدة الرؤية.

غالبًا ما يُستخدم المصباح الشِّقّي لفحص القرنية، وهو أداة تمكن الطبيب من فحص العين تحت تكبير عالٍ.في أثناء الفحص، قد يقوم الطبيب بتطبيق قطرات عينية تحتوي على صبغة صفراء مخضرة تُدعى الفلوريسئين.يساعد الفلوريسئين على صبغ المناطق المتضررة من القرنية بشكل مؤقت، مما يُمكّن الطبيب من رؤية تلك المناطق التي تكون غير مرئية في الحالة العادية.