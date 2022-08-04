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مقدمة إلى اضطرابات القرنية

حسبMelvin I. Roat, MD, FACS, Sidney Kimmel Medical College at Thomas Jefferson University
تمت مراجعته محرّم 1444

    القرنية هي طبقة رائقة تتوضع إلى الأمام من القزحية والحدقة.وهي تحمي القزحية والعدسة، وتساعد على تركيز الضوء على الشبكية.تتألف القرنية من خلايا، وبروتين، وسوائل.قد تبدو القرنية هشة، إلا أنها صلبة مثل ظفر اليد تقريبًا.ولكنها حساسة جدًّا للمس.

    نظرة داخل العين

    وتشمل اضطرابات القرنية ما يلي:

    يمكن لاعتلال أو تضرر القرنية أن يسبب الألم، وسيلان الدموع، وتراجع حدة الرؤية.

    غالبًا ما يُستخدم المصباح الشِّقّي لفحص القرنية، وهو أداة تمكن الطبيب من فحص العين تحت تكبير عالٍ.في أثناء الفحص، قد يقوم الطبيب بتطبيق قطرات عينية تحتوي على صبغة صفراء مخضرة تُدعى الفلوريسئين.يساعد الفلوريسئين على صبغ المناطق المتضررة من القرنية بشكل مؤقت، مما يُمكّن الطبيب من رؤية تلك المناطق التي تكون غير مرئية في الحالة العادية.

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    محفوظة لشركة© 2024محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.