قرحة القرنية هي قرحة مفتوحة تظهر على القرنية (الطبقة الشفافة أمام القزحية والحدقة) تحدث عادة بسبب عدوى عينية.
يمكن للعدسات اللاصقة، والإصابات، والأمراض، والأدوية، ونقص التغذية أن تُسبب أيضًا ظهور قرحات على القرنية.
ومن الأعراض الشائعة لقرحات القرنية: الألم والإحساس بوجود جسم غريب في العين (يمكن لهذين العّرَضين أن يكونا شديدين)، والاحمرار، وسيلان الدموع، والحساسية تجاه الضوء.
تُشخَّص القرحة بناءً على مظهر القرنية عند الشخص.
عادةً ما يُعطى المريض قطرات عينية تحتوي على مضادات حيوية، أو مضادات فيروسية، أو مضادات فطرية بأسرع وقت ممكن.
(انظر أيضًا التهاب القرنية بالهربس البسيط.)
أسباب قرحة القرنية
قد تحدث قرحة القرنية بسبب عدوى بكتيرية، أو فطرية، أو فيروسية، أو طيفيلية مثل الشوكميبة Acanthamoeba (التي تعيش في المياه الملوثة).قد تبدأ القرحة بأذية في القرنية، كما يحدث عند جفاف العين الشديد، إذا تعرضت العين لخدش أو وخز أو دخول جسم أجنبي إليها، كما إن العدسات اللاصقة كثيرًا ما تكون سببًا لقرحات القرنية إذا جرى ارتداؤها لفترات طويلة، أو في أثناء النوم، أو في حال عدم تعقيمها بشكل مناسب (انظر العناية والمضاعفات)تميل تقرحات القرنية الفيروسية (التي تنجم غالبًا عن العدوى بفيروس الهربس) إلى النكس نتيجة الإجهاد البدني، وقد تنكس بشكل عفوي دون سبب واضح.قد يؤدي عوز الفيتامين A والبروتين إلى تشكل قرحة القرنية.ولكن هذه الأنواع من القرحات نادرة في الولايات المتحدة الأمريكية.
عندما لا تغلق الجفون بشكل صحيح، فقد تصبح القرنية جافة ومتهيجة.قد يؤدي هذا النوع من التهيج إلى الإصابة وتطور قرحة القرنية.قد تنجم قرحات القرنية أيضًا عن نمو الرموش نحو الداخل (الشعرة trichiasis)، أو انقلاب الجفن نحو الداخل (الشتر الداخلي)، أو التهاب الجفن.
أعراض قرحة القرنية
يمكن لقرحة القرنية أن تسبب احمرارًا، أو ألمًا، أو شعورًا بوجود جسم غريب في العين، أو حساسية تجاه الضوء الساطع، وزيادة في إنتاج الدموع.غالبًا ما تظهر القرحة كبقعة بيضاء أو باهتة على القرنية.في بعض الأحيان، قد تتطور القرحة على القرنية بأكملها وتخترقها عميقًا.قد يتراكم القيح خلف القرنية، ويشكل طبقة بيضاء في الجزء السفلي من القرنية (تسمى الغمير القيحي hypopyon).عادةً ما تلتهب الملتحمة.وكلما كانت القرحة أكثر عمقًا، كلما كانت الأَعرَاض والمضاعفات أكثر شدة.
مُضَاعَفات قرحة القرنية
قد تلتئم قرحة القرنية مع العلاج، ولكنها قد تترك ندبة ضبابية تُسبب تشوش الرؤية.
تشمل المُضَاعَفات الأخرى العدوى العميقة، وانثقاب القرنية، وانزياح القزحية، وتخرب معظم أو جميع أنسجة تجويف العين.
تشخيص قرحة القرنية
فحص العين
الزرع المخبري في بعض الأحيان
لتقييم القرحة، يفَحص الطَّبيب العين بواسطة المصباح الشِّقّي (أداة تمكن الأطباء من فحص العين تحت التكبير العالي).ولرؤية القرحة بشكل واضح، قد يقوم الطبيب بتطبيق قطرة عينية تحتوي على صبغة صفراء مخضرة تُدعى الفلوريسئين.يصبغ الفلوريسئين المناطق المتضررة من القرنية بشكل مؤقت، مما يمكن الطبيب من رؤية تلك المناطق التي تكون في الحالة العادية غير مرئية.
قد يقوم الطبيب في بعض الحالات بأخذ عينة من سطح القرنية عن طريق كشطها، وذلك لفحصها مخبريًا.تزرع العينة في وسط مخبري لتحديد ماهية البكتيريا أو الفطريات أو الفيروسات أو الأَوَالي المسببة للعدوى.بعد أن يَجرِي تحديد الكائن الحي، يختار الطبيب أفضل دواء لمكافحة العدوى.
علاج قرحة القرنية
قطرات عينية تحتوي على مُضادّ حَيَويّ، أو مُضادّ للفَيروسَات، أو مُضادَّ للفطريات
قطرات موسعة لحدقة العين
زرع القرنية في بعض الأحيان
تُعد قرحة القرنية حالة طارئة ينبغي معالجتها على الفور.
غالبًا ما يكون من الضروري تطبيق القطرات العينية الحاوية على المُضادّ الحَيَويّ، أو مُضادّ الفَيروسَات، أو مُضاد الفطريات بشكل فوري ومتكرر، بمعدل مرة واحدة كل ساعة ولعدة أيام.
قد تساعد القطرات العينية الموسعة للحدقة، مثل الأتروبين أو السكوبولامين، على تقليل الألم والحدّ من خطر المُضَاعَفات.
قد يكون من الضروري زرع القرنية في بعض الأحيان.