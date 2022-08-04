قرحة القرنية الجرثومية إخفاء التفاصيل تُظهر الصورة العلوية قرحة قرنية بكتيرية معتمة (عادة ما تكون رمادية-بيضاء، ولكنها صفراء في هذه الصورة لأنها كانت ملطخة بصبغة فلوريسئين—السهم الأسود) واحمرار الملتحمة.طبقة من القيح (السهم الأزرق) تتوضع داخل العين في الجزء السفلي من القزحية.تُظهر الصورة السفلية تحسناً بعد أسبوع واحد من استعمال قطرات المضاد الحيوي العينية. Images courtesy of Jonathan Ship, MD.

قد تحدث قرحة القرنية بسبب عدوى بكتيرية، أو فطرية، أو فيروسية، أو طيفيلية مثل الشوكميبة Acanthamoeba (التي تعيش في المياه الملوثة).قد تبدأ القرحة بأذية في القرنية، كما يحدث عند جفاف العين الشديد، إذا تعرضت العين لخدش أو وخز أو دخول جسم أجنبي إليها، كما إن العدسات اللاصقة كثيرًا ما تكون سببًا لقرحات القرنية إذا جرى ارتداؤها لفترات طويلة، أو في أثناء النوم، أو في حال عدم تعقيمها بشكل مناسب (انظر العناية والمضاعفات)تميل تقرحات القرنية الفيروسية (التي تنجم غالبًا عن العدوى بفيروس الهربس) إلى النكس نتيجة الإجهاد البدني، وقد تنكس بشكل عفوي دون سبب واضح.قد يؤدي عوز الفيتامين A والبروتين إلى تشكل قرحة القرنية.ولكن هذه الأنواع من القرحات نادرة في الولايات المتحدة الأمريكية.

عندما لا تغلق الجفون بشكل صحيح، فقد تصبح القرنية جافة ومتهيجة.قد يؤدي هذا النوع من التهيج إلى الإصابة وتطور قرحة القرنية.قد تنجم قرحات القرنية أيضًا عن نمو الرموش نحو الداخل (الشعرة trichiasis)، أو انقلاب الجفن نحو الداخل (الشتر الداخلي)، أو التهاب الجفن.