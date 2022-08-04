هناك نوعان من الإجراءات:

رأب القرنية النافذ

رأب القرنية الخلالي النازع لديسيميه أو رأب القرنية الخلالي الغشائي لديسيميه

في كلا الإجرائين، يستخدم الأطباء مجهرًا جراحيًا للقيام بهذه العملية في غضون ساعة إلى ساعتين.يُستخدم في هذا النوع من العمليات إما التخدير العام للشخص أو التخدير الموضعي للعين، كما يُستخدم دواء مُركن يُعطى للشخص عن طريق الوريد ويُسبب له النعاس الشديد.

في رأب القرنية النافذ penetrating keratoplasty، يجري قص القرنية المُتبرّع بها لكي تتلاءم مع حجم العين الجديد، ثم تُستأصل القرنية المتضررة بشكل كامل، وتوضع القرنية البديلة في مكانها.

تؤثر بعض أمراض القرنية على الطبقات الداخلية منها فقط.بالنسبة لهذه الأمراض، يقوم الأطباء بإجراء زرع جزئي للقرنية، في إجراء يُسمى رأب القرنية الخلالي النازع لديسيميه Descemet stripping endothelial keratoplasty (DSEK) أو رأب القرنية الخلالي الغشائي لديسميه Descemet membrane endothelial keratoplasty (DMEK).يقوم الطبيب بإزالة واستبدال الطبقات الداخلية من القرنية عوضًا عن كامل القرنية.يكون القطع الجراحي صغيرًا، ولا يحتاج سوى لغرزات قليلة، وبالتالي فإن شفاءه يكون أسرع، وتتحسن الرؤية بشكل أسرع مما يحدث عند استبدال كامل القرنية.ولكن تكون التقنية الجراحية أكثر صعوبة مما هي عليه في رأب القرنية النافذ، وقد تحتاج إلى معالجة بالليزر قبل الجراحة وعملية جراحية إضافية في عيادة الطبيب للحصول على أفضل النتائج.

تؤثر بعض أمراض القرنية على الطبقات الخارجية والوسطى منها فقط.ولتحقيق ذلك، يمكن للأطباء في بعض الأحيان القيام بإجراء يسمى رأب القرنية الصفائحي الأمامي العميق (DALK)، والذي يستبدل الطبقات الوسطى والخارجية للقرنية.يستغرق هذا الإجراء وقتًا أطول من إجراءات زرع القرنية الأخرى، وهو أكثر صعوبة من الناحية التقنية.بالنسبة للأشخاص الذين لديهم شكل معين من اعتلال القرنية الفقاعي الموروث، يمكن القيام بإجراء يسمى ديسميه النازع فقط (Descemet stripping only - DSO).في إجراء ديسيميه النازع فقط، لا توجد حاجة إلى نسيج من شخص آخر.

في جميع أنواع زرع القرنية، عادة ما يعود المريض إلى المنزل في نفس اليوم.بعد الزرع، ينبغي على الشخص استخدام مضادَّات حيوية بشكل قطرات عينية لعدة أسابيع، وستيرويدات قشرية بشكل قطرات عينية لعدة أشهر.كما ينبغي على المريض ارتداء واقٍ عيني، أو نظارات تقليدية، أو نظارات شمسية.لا تتحسن الرؤية بشكل كامل إلا بعد حوالى 18 شَهرًا من إجراء رأب القرنية النافذ، وبعد حوالى 2-6 أشهر بعد زرع القرنية الجزئي.