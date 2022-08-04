في التهاب القرنية المنقط السطحي، عادة ما تكون العينان مؤلمتان، ودامعتان، وحساستان للضوء الساطع، وحمراوان، وقد تتراجع الرؤية فيهما قليلًا.يشعر المريض في كثير من الأحيان بإحساس حرقة أو وجود رمل أو جسم غريب في العين.

إذا نجمت الحالة عن التعرض للأشعة فوق البنفسجية، فإن الأَعرَاض لا تحدث عادةً إلا بعد عدة ساعات من التعرض للأشعة، وتستمر لمدة ليوم أو يومين.

إما إذا نجمت الحالة عن عدوى فيروسية، فقد تتورم العقدة اللِّمفاوِيَّة الواقعة أمام الأذن وتصبح مؤلمة بالجس.