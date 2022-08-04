اعتلال القرنية الفقاعي

يؤدي التورم إلى تشكل فقاعات مملوءة بسائل على سطح القرنية.الحساسية عند النظر إلى الأضواء الساطعة وقد ينجم عن ذلك تشوش واضح في الرؤية.قد تتمزق الفقاعات، مما يسبب ألمًا شديدًا، وهو ما يترافق في كثير من الأحيان مع الإحساس بوجود جسم غريب في العين، قد يزيد من تشوش الرؤية.

عادةً ما تتفاقم الأعراض عند الاستيقاظ، لأن الرطوبة تتراكم عند إغلاق العينين.ومع تقدم ساعات النهار، تجف العين المصابة مع تبخر الرطوبة، مما يؤدي إلى زوال الأعراض.