اعتلال القرنية الفقاعي bullous keratopath هو اضطراب عيني يحدث فيه تورم يُشبه الفقاعة على القرنية.
تتضمن الأَعرَاض كلاً من الحساسية للضوء الساطع، وتشوش الرؤية، والشعور المتقطع بوجود جسم غريب في العين.
يُشخص الطبيب اعتلال القرنية الفقاعي بناءً على مظهر القرنية عند الشخص.
تتضمن الخيارات العلاجية كلاً من القطرات العينية لسحب السوائل الزائدة من القرنية، والأدوية الخافضة للضغط في العين، وزرع القرنية.
يكون اعتلال القرنية الفقاعي أكثر شُيُوعًا بين كبار السن.يمكن أن يحدث من تلقاء نفسه، وقد ينتشر في العائلات، وقد يحدث أحيانًا بعد الجراحة العينية، مثل إستئصال الساد.
أعراض اعتلال القرنية الفقاعي
يؤدي التورم إلى تشكل فقاعات مملوءة بسائل على سطح القرنية.الحساسية عند النظر إلى الأضواء الساطعة وقد ينجم عن ذلك تشوش واضح في الرؤية.قد تتمزق الفقاعات، مما يسبب ألمًا شديدًا، وهو ما يترافق في كثير من الأحيان مع الإحساس بوجود جسم غريب في العين، قد يزيد من تشوش الرؤية.
عادةً ما تتفاقم الأعراض عند الاستيقاظ، لأن الرطوبة تتراكم عند إغلاق العينين.ومع تقدم ساعات النهار، تجف العين المصابة مع تبخر الرطوبة، مما يؤدي إلى زوال الأعراض.
تشخيص اعتلال القرنية الفقاعي
تقييم الطبيب
يستند تشخيص اعتلال القرنية الفقاعي إلى المظهر النموذجي للقرنية المتورمة والضبابية مع وجود فقاعات على سطحها.يُستخدم المصباح الشِّقّي لفحص القرنية، وهو أداة تمكن الطبيب من فحص العين تحت تكبير عالٍ.في أثناء الفحص، قد يقوم الطبيب بتطبيق قطرات عينية تحتوي على صبغة صفراء مخضرة تُدعى الفلوريسئين.يساعد الفلوريسئين على صبغ المناطق المتضررة من القرنية بشكل مؤقت، مما يمكن الطبيب من رؤية تلك المناطق التي تكون غير مرئية في الحالة العادية.
علاج اعتلال القرنية الفقاعي
القطرات العينية المالحة
الأدوية لخفض ضغط العين
العدسات اللاصقة الطرية في بعض الأحيان
زرع القرنية في بعض الأحيان
يُعالَج اعتلال القرنية الفقاعي من قبل طبيب العيون (طبيب بشري متخصص في تشخيص وعلاج الاضطرابات العينية بطرق جراحية أو غير جراحية).
تُستخدم القطرات العينية المالحة (المحلول الملحي مفرط التوتر) والمراهم المالحة (الحاوية على كلوريد الصوديوم مفرط التوتر) لسحب السوائل الزائدة من القرنية.
تعطى في بعض الأحيان الأدوية التي تقلل من الضغط في العين.
يمكن أحيانًا استخدام العدسات اللاصقة الطرية كضمادة للقرنية لفترة قصيرة من الوقت لتقليل الانزعاج.
غالبًا ما يُجرى زرع القرنية إذا تراجعت الرؤية أو ازدادت شدة الانزعاج وطالت مدتها.