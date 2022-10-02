التهاب النسيج الخلوي الحجاجي هو عدوى تؤثِّر في الأنسجة داخل الحجاج وحول العين وخلفها.

يمكن للعدوى أن تنتشر إلى الحجاج من مواقع قريبة، مثل الجيوب حول الأنف.

تشمل الأَعرَاض كلاً من الألم، والتورم، واحمرار العين، والحمى، وجحوظ العين، وضعف الرؤية، وضعف حركة العين.

ولتشخيص الحالة، عادة ما يُجرِى التصوير المقطعي المحوسب أو التصوير بالرنين المغناطيسي للحجاج.

وتعطى المضادَّات الحيوية عن طريق الوريد ويَجرِي إدخال الشخص إلى المستشفى.

(انظر أيضًا مدخل إلى اضطرابات الحجاج).

يكون كلٌ من الالتهاب الخلوي الحجاجي والالتهاب الخلوي خلف الحاجزي أكثر شُيُوعًا بين الأطفال.يُعد الالتهاب الخلوي خلف الحاجزي أكثر شُيُوعًا بكثير من الالتهاب الخلوي الحجاجي.ولكن الالتهاب الخلوي الحجاجي أكثر خطورة.

عادة ما ينجم الالتهاب الخلوي الحجاجي عن انتشار عدوى إلى الحجاج من الجيوب حول الأنف (الجيوب الأنفية)، وقد تنتشر العدوى أيضًا من الأسنان أو مجرى الدم.يمكن للدغة حيوان أو حشرة أو جرح آخر في الجفون أن تنشر العدوى وتؤدي إلى التهاب النسيج الخلوي الحجاجي.كما يمكن لجسم أجنبي في الحجاج، وخاصة إذا كان عضويًا (مثل الخشب)، أن يسبب أيضًا التهاب النسيج الخلوي الحجاجي.

وفي غياب المعالجة الكافية، يمكن أن يؤدي الالتهاب الخلوي الحجاجي إلى العمى والمرض الشديد.يمكن للعدوى أن تنتشر إلى الدماغ (التهاب السحايا) والحبل الشوكي.قد تتشكل جلطات دموية وتنتشر من الأوردة حول العين إلى الوريد الكبير في قاعدة الدماغ (الجيب الكهفي)، وهو ما يؤدي إلى اضطراب خطير يسمى خثار الجيب الكهفي.

أعراض الالتهاب الخلوي الحجاجي تتضمن أعراض التهاب الخلوي المداري كلاً مما يلي الألم

الجحوظ (تبارز العينين)

احمرار العين

تقلص مدى حركة العين

الرؤية المزدوجة

الألم عند تحريك العين

تورم الجفون

الحُمَّى الالتهاب الخلوي الحجاجي الصورة جرى استخدام الصور بعد موافقة أصحابها James Garrity, MD. وتعتل الرؤية في نهاية المطاف.

تشخيص الالتهاب الخلوي الحجاجي التصوير المقطعي أو التصوير بالرنين المغناطيسي

الزرع المخبري لعينات من الدَّم والجيوب الأنفية عادةً ما يتمكن الأطباء من تشخيص الالتهاب الخلوي الحجاجي دون اللجوء إلى الاختبارات التشخيصية.ومع ذلك، عادةً ما يُجرى التصوير المقطعي والتصوير بالرنين المغناطيسي لتأكيد التَّشخيص.كما إن تحديد السبب قد يتطلب المزيد من الفحوص، بما في ذلك فحص الأسنان والفم، والتصوير المقطعي، أو التصوير بالرنين المغناطيسي للجيوب الأنفية. في كثير من الأحيان يقوم الأطباء بأخذ عينات من الجيوب الأنفية بالإضافة إلى عينات دموية وإرسالها إلى المختبر لفحصها.وفي المختبر يجري زرع العينات في أطباق خاصة بهدف تحديد أنواع البكتيريا المسببة للعدوى، وما هي المناطق المصابة، وما هي المضادَّات الحيوية الأنسب للعلاج.يخضع الشخص المصاب بالالتهاب الخلوي الحجاجي لاختبارات مكثفة أكثر من قبل طبيب العيون.