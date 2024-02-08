الناميات الجفنية

على الرغم من أنها تكون أقل شيوعًا، ولكن يمكن لسرطان الخلايا الحرشفية ، وسرطان غدة ميبوميوس (سرطان الغدد الدهنية في الجفن)، والسرطان الميلانيني أن تَحدُثَ على الجفن.إذا لم تتعافى النامية على الجفن من تلقاء ذاتها بعد عدة أسابيع، فيمكن للطبيب إجراء خزعة وإرسالها للفحص المخبري.عادة ما يَجرِي استئصال النامية جراحيًا.يمكن لأورام الجفن أن تتشابه أحيانًا مع اضطرابات العين الأخرى (مثل التهاب الجفن والبَرَدة، ولذلك فإن الطبيب يلجأ عادةً إلى أخذ خزعة لأي نامية لا تستجيب للمُعالجَات الأولية.