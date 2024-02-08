الناميات الجفنية

يمكن للناميات غير السرطانية (الحميدة) والسرطانية (الخبيثة) أن تتشكل على الجفون.
اللويحة الصفراء
Image provided by Thomas Habif, MD.
تُعد اللويحة الصفراء xanthelasma واحدة من أكثر الناميات الحميدة في الجفن شُيُوعًا، وهي عبارة عن كتلة مسطحة من مواد دهنية متراكمة ذات لون أصفر مبيض.وفي الحقيقة، فهي ليست ورمًا حقيقيًا لأنها ليست نموًا غير طبيعي لأنسجة جديدة.وبما أن اللويحة الصفراء قد تشير إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، وخاصة عند الشباب، فيمكن للطبيب فحص مستوى الكوليسترول عند الشخص عن طريق سحب عَيِّنَة من الدم.ليس من الضروري إزالة اللويحة الصفراء إلا إذا أصبح مظهرها مزعجًا للمريض.
سرطان الخلايا القاعدية في العين
RALPH C.EAGLE, JR/SCIENCE PHOTO LIBRARY
سرطان الخلايا القاعدية هو نوع من السرطانات الجلدية، يحدث في كثير من الأحيان في حواف الجفن، وفي الزاوية الداخلية من العين، وأعلى الوجنتين.يستند الطبيب في التَّشخيص إلى نتائج الخزعة الجراحية.وعادة ما يَجرِي استئصال النامية جراحيًا.
هل تعلم...
الناميات السرطانية الأخرى على الأجفان
على الرغم من أنها تكون أقل شيوعًا، ولكن يمكن لسرطان الخلايا الحرشفية ، وسرطان غدة ميبوميوس (سرطان الغدد الدهنية في الجفن)، والسرطان الميلانيني أن تَحدُثَ على الجفن.إذا لم تتعافى النامية على الجفن من تلقاء ذاتها بعد عدة أسابيع، فيمكن للطبيب إجراء خزعة وإرسالها للفحص المخبري.عادة ما يَجرِي استئصال النامية جراحيًا.يمكن لأورام الجفن أن تتشابه أحيانًا مع اضطرابات العين الأخرى (مثل التهاب الجفن والبَرَدة، ولذلك فإن الطبيب يلجأ عادةً إلى أخذ خزعة لأي نامية لا تستجيب للمُعالجَات الأولية.