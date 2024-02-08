يحدث التهاب كيس الدمع بسبب انسداد في القناة الدمعية (الأنفية الدمعية).
الكيس الدمعي هو حجرة صغيرة تتجمع فيها الدموع.السبب المعتاد لالتهاب كيس الدمع هو انسداد القناة الأنفية الدمعية التي تصل بين الكيس الدمعي والأنف.
من أين تأتي الدموع
قد يحدث التهاب كيس الدمع بشكل مفاجئ (إصابة حادة) أو يحدث على مدى طويلة (إصابة مزمنة).
أعراض التهاب كيس الدمع
غالبًا ما تكون أعراض عدوى الكيس الدمعي خفيفة.ويمكن للعدوى في بعض الأحيان أن تكون شديدة وتسبب الحمى.قد يتشكل في بعض الأحيان تجمع قيحي ينفتح وتتصرف محتوياته عبر الجلد.
في حال الإصابة بحالة حادة من التهاب كيس الدمع، فإن المنطقة المحيطة بكيس الدمع تصبح مؤلمة وحمراء ومتورمة.كما يمكن للمنطقة المحيطة بالعين أن تصبح حمراء ورطبة وقد يرتشح القيح منها.كما يمكن للضغط الخفيف المطبق على الكيس الدمعي أن يدفع المواد السميكة من خلال النفطة (فتحة في الزاوية الداخلية للجفن بالقرب من الأنف).وبما أن التصريف يتأثر، فيكون هناك إدماع مفرط من العين.
جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها James Garrity, MD.
جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها James Garrity, MD.
يُسبب التهاب كيس الدمع المزمن انتفاخعندما يُطبق الضغط، فقد لا يكون الانتفاخ مؤلمًا، ولكن مادة تشبه القيح غالبًا ما تأتي من فتحة في الزاوية الداخلية للجفن بالقرب من الأنف.غالبًا ما يعاني المصابون بالتهاب كيس الدمع المزمن من التهاب الملتحمة المزمن أيضًا (العين الوردية).
تشخيص التهاب كيس الدمع
تحري الأَعرَاض وفَحص الطَّبيب
يضع الطبيب التَّشخيص استنادًا إلى الأَعرَاض ونتائج الفحص السريري.
علاج التهاب كيس الدمع
يُعالج التهاب الكيس الدمعي الحاد بالمضادَّات الحيوية ثم الجراحة
أما التهاب الكيس الدمعي المزمن فيُعالج بالجراحة
وعادة ما يُعالج التهاب الكيس الدمعي الحاد بالمضادَّات الحيوية التي تؤخذ عن طريق الفم.إذا كان المريض يشتكي من حُمَّى أو إذا كانت العدوى شديدة، فقد يتطلب الأمر استخدام المضادَّات الحيوية عن طريق الوريد.كما يُساعد أيضًا تطبيق الكمادات الدافئة على المنطقة عدة مرات في اليوم.وبعد تعافي العدوى الحادة، يوصي الأطباء الأشخاص بإجراء عملية جراحية لتجاوز الانسداد (مفاغرة كيس الدمع بالأنف dacryocystorhinostomy) لتجنب تكرار العدوى.تُعد مفاغرة كيس الدمع بالأنف العلاج الرئيسي أيضًا لالتهاب الكيس الدمعي المزمن.
يمكن للجِراحَة المبكِّرة أن تكون فعالة وتساعد على حلّ العدوى بسرعةٍ أكبر.