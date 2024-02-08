غالبًا ما تكون أعراض عدوى الكيس الدمعي خفيفة.ويمكن للعدوى في بعض الأحيان أن تكون شديدة وتسبب الحمى.قد يتشكل في بعض الأحيان تجمع قيحي ينفتح وتتصرف محتوياته عبر الجلد.

في حال الإصابة بحالة حادة من التهاب كيس الدمع، فإن المنطقة المحيطة بكيس الدمع تصبح مؤلمة وحمراء ومتورمة.كما يمكن للمنطقة المحيطة بالعين أن تصبح حمراء ورطبة وقد يرتشح القيح منها.كما يمكن للضغط الخفيف المطبق على الكيس الدمعي أن يدفع المواد السميكة من خلال النفطة (فتحة في الزاوية الداخلية للجفن بالقرب من الأنف).وبما أن التصريف يتأثر، فيكون هناك إدماع مفرط من العين.

التهاب كيس الدمع الحاد الصورة جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها James Garrity, MD.

التهاب كيس الدمع المزمن الصورة جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها James Garrity, MD.

يُسبب التهاب كيس الدمع المزمن انتفاخعندما يُطبق الضغط، فقد لا يكون الانتفاخ مؤلمًا، ولكن مادة تشبه القيح غالبًا ما تأتي من فتحة في الزاوية الداخلية للجفن بالقرب من الأنف.غالبًا ما يعاني المصابون بالتهاب كيس الدمع المزمن من التهاب الملتحمة المزمن أيضًا (العين الوردية).