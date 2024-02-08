جراحة أخطاء الانكسار

يمكن اللجوء إلى الإجراءات الجراحية والليزرية (جراحة الانكسار) بهدف تصحيح قصر النظر الناجم عن أخطاء الانكسار، ومد النظر، واللابؤرية.تستخدم هذه الإجراءات عادة لإعادة تشكيل القرنية بحيث تصبح أكثر قدرة على تركيز الضوء على شبكية العين.ينطوي نوع آخر من الجراحة الانكسارية للأشخاص الذين يعانون من قصر نظر شديد على إدخال عدسة رقيقة داخل العين.

تهدف الجراحة الانكسارية إلى تقليل الاعتماد على النظارات الطبية أو العدسات اللاصقة.قبل اتخاذ قرار بشأن هذا الإجراء، يجب على الشخص أن يناقش طبيب العيون (الطبيب البشري الذي تخصص في تقييم وعلاج الاضطرابات العينية بشكل جراحي أو غير جراحي) بشكل مستفيض، وأن تتضمن تلك المناقشة معرفة احتياجات الشخص وتوقعاته الخاصة، بالإضافة إلى مخاطر وفوائد كل إجراء.

الأشخاص الأكثر تأهيلًا لجراحة الانكسار هم الأصحاء الذين يبلغون من العمر 18 وأكثر، ويتمتعون بعيون سليمة، لكنهم غير راضين عن استخدام النظارات أو العدسات اللاصقة، وخاصة بسبب ممارسة أنشطة رياضية يصعب القيام بها مع وجود النظارات أو العدسات اللاصقة (مثل السباحة والتزلج).يخضع الكثير من الأشخاص لهذه الجراحة لأغراض الراحة والتجميل.ولكن، لا ينصح بإجراء الجراحة الانكسارية لجميع الأشخاص المصابين بأخطاء انكسارية.

الأشخاص الذين ينبغي عدم إجراء جراحة انكسارية لديهم، هم:

الأشخاص الذين وصف لهم الطبيب تعديلاً على النظارات أو العدسات اللاصقة في العام الماضي

المصابون بحالات مرضية تُضعف التئام الجروح، مثل أمراض المناعة الذاتية أو النسيج الضام

المصابون بأمراض عينية نشطة، مثل جفاف العين الشديد

المصابون بتمخرط القرنية (تأخذ القرنية شكلًا مخروطيًا)

عدوى الهربس البسيط المتكررة التي تُصيب القرنية

أشخاص إضافيون يجب عدم إجراء جراحة انكسارية لديهم:

الأشخاص الذين يتناولون أنواعًا محددة من الأدوية (مثل إيزوتريتينوين isotretinoin أو أميودارون amiodarone)

الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة (مع بعض الاستثناءات)

يحدد الطبيب الخطأ الانكساري بشكل دقيق قبل الجراحة (وصفة النظارة).يُجرى فحص العينين بدقة، ويولي الطبيب اهتمامًا خاصًا للخلايا السطحية للقرنية (بما في ذلك مدى ارتباط الطبقة السطحية للقرنية بها)، وشكل وثخانة القرنية (باستخدام اختبار يُدعى الطبوغرافيا topography، والتصوير المقطعي tomography، وقياس ثخانة القرنيةpachymetry)، وحجم بؤبؤ العين، وضغط العين، والعصب البصري، وشبكية العين.

عادةً ما تُجرى العمليات الجراحية الانكسارية في وقت قصير وتسبب القليل من الانزعاج فقط.تستخدم قطرات عينية لتخدير العين.يجب أن يحاول الشخص إبقاء عينه ثابتة على هدف محدد في أثناء الإجراء.غالبًا ما يتمكن الشخص من العودة إلى منزله بعد فترة وجيزة من الإجراء.

بعد الجراحة الانكسارية، تتحسن الرؤية البعيدة لدى معظم الأشخاص بحيث يصبحون قادرون على إنجاز معظم المهام اليومية بصورة جيدة (مثل قيادة السيارة أو الذهاب إلى السينما ومشاهدة الأفلام)، على الرغم من أنه لن يستعيد كل شخص الرؤية المثالية 20/20 بعد الإجراء.الأشخاص الأكثر احتمالاً للوصول إلى رؤية كاملة 20/20 بعد الجراحة هم أولئك الذين لديهم وصفة نظارات خفيفة إلى معتدلة قبل الجراحة.ولكن أكثر من 95٪ من الأشخاص لن يحتاجون إلى ارتداء العدسات التصحيحية للرؤية البعيدة.ولكن، حتى ولو ساعدت الجراحة الانكسارية على التخلص من نظارات الرؤية البعيدة، فإن معظم الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا سوف يبقون بحاجة لارتداء النظارات الطبية للقراءة بعد الجراحة الانكسارية.

تتضمن الآثار الجانبية للجراحة الانكسارية أعراضًا مؤقَّتة، مثل:

الشعور بوجود جسم غريب في العين

رؤية وهج وهالات حول الأضواء

جفاف العين

قد لا تزول هذه الأعراض من تلقاء نفسها.يمكن لجفاف العين أن يُسبب تشوش الرؤية.

تتضمن المُضَاعَفات المحتملة للجراحة الانكسارية حالاتٍ مثل:

فرط تصحيح الرؤية

قلة تصحيح الرؤية

العدوى

من الضروري إجراء عملية جراحية ذات جودة عالية من قبل طبيب جراح خبير في تصحيح مشاكل الانكسار للحد من المضاعفات.

تصحيح تحدب القرنية بالليزر في الموقع (الليزك LASIK) يستخدم الليزك لتصحيح قصر النظر، وبعد النظر، واللابؤرية.في الليزك، يقوم الطبيب بعمل شريحة رقيقة جدًّا في الجزء الأوسط من القرنية بواسطة الليزر أو جهاز قطع يسمى مبضع القرنية المجهري microkeratome.يجري رفع الشريحة، وتُستخدم نبضات مركزة من أشعة فوق بنفسجية صادرة عن جهاز ليزري يجري التحكم بها عن طريق الحاسوب، وذلك لتبخير كميات ضئيلة من أنسجة القرنية تحت شريحة القرنية بهدف إعادة تشكيل سطح القرنية.ثم تُعاد الشريحة إلى مكانها، وتتعافى في غضون بضعة أيام. يُسبب الليزك إزعاجًا قليلًا في أثناء وبعد الجراحة.تتحسن الرؤية بشكل سريع، ويتمكن معظم الأشخاص من العودة إلى العمل في غضون 1-3 أيام. تشمل المُضَاعَفات المحتملة المشاكل المتعلقة بترقق وانتفاخ القرنية على المدى الطويل (توسع ectasia).في حالة حدوث مشكلة في الشريحة في أثناء الجراحة، فتُوقف الجراحة وقد يُعاد إجراؤها أحيانًا بعد نَحو 6-9 أشهر.إحدى المشاكل المحتملة في الشريحة هي انزياحها عن مكانها، والذي يحدث عادةً بعد الأذية الشديدة في العين، ويُسبب تشوش الرؤية.يمكن حل هذه المشكلة غالبًا بالتداخل العلاجي الفوري.يمكن في حالات نادرة جدًا أن تحدث مشاكل الشريحة عندما تشفى الشريحة بحواف، مما يؤدي إلى تشوش الرؤية ومشاهدة أشعة نجوم وهالات.إذا تعذر تصحيح مشاكل الشريحة، فقد تؤدي إلى حدوث علة دائمة (مثل عدم القدرة على قيادة السيارة ليلاً) ما لم تُستخدم عدسات لاصقة صلبة.قد يُسبب التوسع ectasia تشوش الرؤية، وزيادة قصر النظر، واللابؤرية غير المنتظمة.تشمل المُضَاعَفات الأخرى تشوش الرؤية الشديد المتقطع الناجم عن جفاف العين، وفي حالات نادرة عدوى أو التهاب في القرنية مهدد للرؤية. قد لا تُستطب الجراحة الانكسارية عند المرضى الذين يعانون من حالات صحية معينة تمنعهم من إجراء الجراحة الانكسارية، أو الأشخاص الذين تكون سماكة القرنية متدنية لديهم، أو تكون الطبقة السطحية من القرنية لديهم رخوة أو غير مرتبطة بإحكام بالقرنية.

استئصال القرنية الضوئي الانكساري (PRK) يستخدم استئصال القرنية الضوئي الانكساري Photorefractive Keratectomy (PRK) بشكلٍ رَئيسيَ لتصحيح قصر النظر، واللابؤرية، وبعد النظر.يتطلب استئصال القرنية الضوئي الانكساري استخدام الليزر فوق البنفسجي excimer lazer لإعادة تشكيل القرنية.وعلى العكس من الليزك، لا يتطلب استئصال القرنية الانكساري الضوئي أي شرائح جراحية.تجري إزالة الخلايا الموجودة على سطح القرنية في بداية العملية.وكما هيَ الحال في الليزك، تُستخدم نبضات حاسوبية من الأشعَّة فوق البنفسجية عالية التركيز لإزالة كميات صغيرة من القرنية، بهدف تعديل شكلها لتحسين تركيز الضوء على الشبكية وتحسين الرؤية بدون النظارات أو العدسات اللاصقة.تُوضع عدسات لاصقة على العين بعد الجراحة لتكون بمثابة ضماد (تُدعى العدسات اللاصقة المضمّدة bandage contact lens).تُساعد هذه العدسات اللاصقة الخلايا السطحية على النمو مَرَّةً أخرى وتخفيف الألم.يستغرق هذا الإجراء عادة حَوالى خمس دقائق لكل عين. تشمل المُضَاعَفات تشكل طبقة ضبابية في حال إزالة كمية كبيرة من نسج القرنية (ممَّا يَتسبَّب في تشوش أو تغيّم الرؤية).قد يحتاج الأشخاص أيضًا إلى استخدام قطرات عينية تحتوي على الستيرويدات القشرية لعدة أشهر بعد الجراحة.قد يُسبب استخدام القطرات العينية الحاوية على الستيرويدات القشرية الإصابة بالزَرق glaucoma.لذلك، يوصي الأطباء بمراقبة الأشخاص الذين يستخدمون القطرات العينية الحاوية على الستيرويدات القشرية عن كثب.كما تُعد العدوى الشديدة في القرنية والمُهددة للرؤية من المُضَاعَفات النادرة. على الرغم من أن استئصال القرنية الضوئي الانكساري يُسبب إزعاجًا أكبر للشخص ويتطلب وقتًا أطول للشفاء بالمقارنة مع الليزك (لأن الخلايا السطحية المُستأصلة تحتاج إلى النمو مَرَّةً أخرى)، إلا أنه من الممكن إجراء استئصال القرنية الضوئي الانكساري عند الأشخاص الذين لا يمكنهم إجراء عملية الليزك، مثل أولئك الذين تكون طبقة القرنية السطحية لديهم رخوة أو تكون القرنية لديهم رقيقة.