سوف يقوم الطبيب في البداية بتوجيه بضعة أسئلة للاستفسار عن أعراض الشخص وتاريخه الطبي.ثم يقوم الطبيب بإجراء الفحص السريري.من شأن ما يجده الطبيب في أثناء تحري التاريخ المرضي والفَحص السَّريري أن يشير غالبًأ إلى سبب جحوظ العين، وتحديد الاختبارات الواجب إجراؤها (انظر جدول بعض أسباب وسمات جحوظ العينين).

من المفترض أن يوجه الطبيب الأسئلة التالية

منذ متى بدأ الجحوظ لدى المريض

هل جحظت عين واحدة أم كلتا العينين

هل يزداد الجحوظ العيني سوءًا مع مرور الوقت

هل يشكو الشخص من أعراض في العين الأخرى، مثل الجفاف، أو زيادة إفراز الدموع، أو الرؤية المزدوجة، أو فقدان الرؤية، أو تهيج، أو الألم

هل يعاني الشخص من أعراض فرط نشاط الغُدَّة الدرقية، مثل عدم القدرة على تحمل درجات الحرارة، وزيادة التعرق، والحركات الاهتزازية غير الإرادية (الارتجاف)، والقلق، وزيادة الشهية، والإسهال، وزيادة معدل ضربات القلب، ونَقص الوَزن

يشير الجحوظ الذي يتطور بسرعة (في غضون بضعة أيام) إلى أسباب مختلفة عن أسباب الجحوظ الذي يتطور على مدى عدة سنوات.أما الجحوظ السريع في عين واحدة فقط فيشير إلى نزف في الحجاج العيني، وهو ما قد يحدث عقب بعد جراحة أو إصابة أو عدوى أو التهاب في الحجاج.يشير الجحوظ الذي يتطور ببطء في كلتا العينين إلى داء غريفز، أما الجحوظ الذي يتطور ببطء في عين واحدة فقد يشير إلى ورم في الحجاج العيني.

سوف يركز الطبيب في الفَحص السَّريري على العينين.يقوم الطبيب بفحص العينين لتحري الاحمرار والقروح والتهيج باستخدام المصباح الشِّقّي (أداة تمكن الطبيب من فحص العين باستخدام التكبير العالي).وسوف يتحرى الطبيب أيضًا ما إذا كان الجفنان يتحركان بنفس سرعة مقلة العين عندما ينظر الشخص باتجاه الأسفل، ويتحرى علامة التحديق عند الشخص.قد يشير بطء حركة الجفون ووجود علامة التحديق عند المريض إلى الإصابة بداء غريفز.

ويمكن للأطباء أيضًا التحقق من وجود علامات أخرى يمكن أن تشير إلى فرط نشاط الغُدَّة الدرقية، مثل زيادة معدل ضربات القلب أو ضغط الدم، أو الارتجاف، أو تورم الغُدَّة الدرقية في الرقبة أو الإحساس بألم فيها عند الجس.