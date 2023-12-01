يُطلق على تبارز أو اندلاق إحدى العينين أو كلتيهما اسم الجحوظ.وعادة ما يستخدم مصطلح الجحوظ الصماوي Exophthalmos لوصف بروز العينين الناجم عن داء غريفز، وهو اضطراب يسبب زيادةً في نشاط الغُدَّة الدرقية (فرط نشاط الغُدَّة الدرقية hyperthyroidism).يختلف مصطلح العين الجاحظة عن مصطلح العين المتبارزة.يمكن لبعض الاضطرابات أن تغير مظهر الوجه والعينين، إلا أنها لا تُسبب جحوظاً حقيقياً للعينين، مثل داء كوشينغ والسمنة المفرطة.
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يمكن للجحوظ أن يُسبب أحيانًا أعراضًا أخرى.قد تبدو العينان جافتان ومتهيجتان (مما يسبب سيلان الدموع) وذلك لأن الجحوظ قد يمنع الجفون من الانغلاق بشكل صحيح.كما قد ترفرف عينا الشخص بشكل أقل من المعتاد، وقد يبدو الشخص كما لو كان يحدق بشيء ما.اعتمادا على سبب الجحوظ، قد تظهر لدى الشخص أعراض أخرى مثل الرؤية المزدوجة أو صعوبة التركيز على الأشياء.إذا استمر الجحوظ لفترة طويلة، فقد يتمدد العصب البصري، مما قد يؤدي إلى ضعف الرؤية.قد تضعف الرؤية أيضًا إذا أدى الاضطراب المُسبب للجحوظ للضغط أيضًا على العصب البصري.
أسباب جحوظ العين
إن السبب الأكثر شيوعًا لجحوظ العينين عند البالغين هو داء غريفز، والذي يسبب تورم النسج وراء وحول العين، ويدفع مقلة العين نحو الأمام.أما عند الأطفال، فالسبب الأكثر شُيُوعًا هو العدوى.
الأَسبَاب الأخرى غير الشائعة.تشمل الأَسبَاب الأخرى كلاً من الأورام، والنَزف، والعدوى (عند البالغين)، وفي حالات نادرة التهاب البنى التشريحية داخل الحجاج دون وجود عدوى (تسمى الحالة الورم الكاذب المداري).يمكن للزرق الولادي (الزرق الطُّفَليَّ الأولي) أن يسبب تضخم العينين، مما يجعلها تبدو مشابهة للعينين الجاحظتين.
بعض أسباب وسمات جحوظ العينين
السَّبب
السّمات الشائعة*
الاختبارات
الأعراض العينية: ألم، ودُماع (سيلان الدمع)، وجفاف، وتهيج، وحساسية للضوء، ورؤية مزدوجة، وفقدان الرؤية
عادة ما يؤثِّر في كلتا العينين
الأَعرَاض العامة: اضطراب نظم القلب، والقلق، وزيادة الشهية، ونَقص الوَزن، والإسهال، وعدم القدرة على تحمل الحرارة، وزيادة التعرق، والأرق
الاختبارات الدَّموية لتقييم وظيفة الغُدَّة الدرقية
في بعض الأحيان، تصوير الحجاجين المقطعي المُحوسَب أو بالرنين المغناطيسي
التهاب النسيج الخلوي الحجاجي (عدوى النسج داخل الحجاج العيني)
يؤثر في عين واحدة فقط
احمرار العين، ألم عميق داخل العين، ألم عند تحريك العين، وآلام في العين وما حولها
تورم الجفنان واحمرارهما
عدم القدرة على تحريك العين في جميع الاتجاهات بشكل كامل
ضعف الرؤية أو فقدانها
الحُمّى
يسبقه أحيَانًا أعراض التهاب الجيوب
تصوير الدِّماغ والحجاج بالرنين المغناطيسي أو بالتصوير المقطعي المحوسب
كتلة في الحجاج العيني مثل ورم (خبيث أو حميد) أو تشوه الأوعية الدموية
ضعف أو فقدان الرؤية والألم في عين واحدة
أحيَانًا ضعف الرؤية أو الصُّدَاع
تصوير الحجاج بالرنين المغناطيسي أو بالتَّصوير المقطعي المُحوسَب
النزف خلف الحجاج
عادة ما يؤثِّر في عين واحدة فقط
تبدأ الأعراض بشكل مفاجئ
فقدان الرؤية، والرؤية المزدوجة، والألم العيني
عند الأشخاص الذين خضعوا مؤخرًا لجراحة عينية، أو تعرضوا لإصابة في العين، أو الذين لديهم اضطراب النَّزف
التصوير المقطعي المحوسب للحجاج أو المعالجة الفورية
* تشمل السمات كلاً من الأعراض ونتائج الفحص السريري.إن السمات المذكورة هنا هي السمات النموذجية، وليس من الضروري أن تكون موجودة دائمًا.
CT = التصوير المقطعي المحوسب؛ MRI = التصوير بالرنين المغناطيسي.
تقييم العين الجاحظة
يمكن للمعلومات التالية أن تساعد الأشخاص على تحديد مدى الحاجة لزيارة الطبيب واستشارته، وتوقع ما الذي سيحصل في أثناء عملية الفحص والتقييم.
العَلامات التحذيريَّة
إذا ترافق جحوظ العينين بأعراض وسمات محددة عند الأشخاص، فقد يستدعي ذلك القلق.وتشتمل على
فقدان أو نقصان في الرؤية
الرؤية المزدوجة
الألم أو الاحمرار في العين
صداع الراس
حُمَّى
الإحساس بنبض في العين الجاحظة
جحوظ العين عند الطفل الصغير أو حديث الولادة
متى ينبغي زيارة الطبيب
ينبغي على المرضى الذين تظهر لديهم إحدى العلامات التحذيرية والمرضى الذين يعانون من الجحوظ الذي تطور خلال بضعة أيام أو أقل زيارة الطبيب واستشارته في أقرب وقت ممكن.أما المرضى الذين لا تظهر لديهم أي من العلامات التحذيرية فيمكنهم زيارة الطبيب عندما يكون ذلك متاحًا، وإن التأخر لأسبوع أو نحو ذلك من غير المرجح أن يكون ضارًا.
ما الذي سيقومُ به الطبيب
سوف يقوم الطبيب في البداية بتوجيه بضعة أسئلة للاستفسار عن أعراض الشخص وتاريخه الطبي.ثم يقوم الطبيب بإجراء الفحص السريري.من شأن ما يجده الطبيب في أثناء تحري التاريخ المرضي والفَحص السَّريري أن يشير غالبًأ إلى سبب جحوظ العين، وتحديد الاختبارات الواجب إجراؤها (انظر جدول بعض أسباب وسمات جحوظ العينين).
من المفترض أن يوجه الطبيب الأسئلة التالية
منذ متى بدأ الجحوظ لدى المريض
هل جحظت عين واحدة أم كلتا العينين
هل يزداد الجحوظ العيني سوءًا مع مرور الوقت
هل يشكو الشخص من أعراض في العين الأخرى، مثل الجفاف، أو زيادة إفراز الدموع، أو الرؤية المزدوجة، أو فقدان الرؤية، أو تهيج، أو الألم
هل يعاني الشخص من أعراض فرط نشاط الغُدَّة الدرقية، مثل عدم القدرة على تحمل درجات الحرارة، وزيادة التعرق، والحركات الاهتزازية غير الإرادية (الارتجاف)، والقلق، وزيادة الشهية، والإسهال، وزيادة معدل ضربات القلب، ونَقص الوَزن
يشير الجحوظ الذي يتطور بسرعة (في غضون بضعة أيام) إلى أسباب مختلفة عن أسباب الجحوظ الذي يتطور على مدى عدة سنوات.أما الجحوظ السريع في عين واحدة فقط فيشير إلى نزف في الحجاج العيني، وهو ما قد يحدث عقب بعد جراحة أو إصابة أو عدوى أو التهاب في الحجاج.يشير الجحوظ الذي يتطور ببطء في كلتا العينين إلى داء غريفز، أما الجحوظ الذي يتطور ببطء في عين واحدة فقد يشير إلى ورم في الحجاج العيني.
سوف يركز الطبيب في الفَحص السَّريري على العينين.يقوم الطبيب بفحص العينين لتحري الاحمرار والقروح والتهيج باستخدام المصباح الشِّقّي (أداة تمكن الطبيب من فحص العين باستخدام التكبير العالي).وسوف يتحرى الطبيب أيضًا ما إذا كان الجفنان يتحركان بنفس سرعة مقلة العين عندما ينظر الشخص باتجاه الأسفل، ويتحرى علامة التحديق عند الشخص.قد يشير بطء حركة الجفون ووجود علامة التحديق عند المريض إلى الإصابة بداء غريفز.
ويمكن للأطباء أيضًا التحقق من وجود علامات أخرى يمكن أن تشير إلى فرط نشاط الغُدَّة الدرقية، مثل زيادة معدل ضربات القلب أو ضغط الدم، أو الارتجاف، أو تورم الغُدَّة الدرقية في الرقبة أو الإحساس بألم فيها عند الجس.
الاختبارات
يقيس الأطباء أحيانًا، وعادةً أطباء العيون، درجة الجحوظ بأداة تُدعى مقياس الجحوظ exophthalmometry.غالبًا ما يلجأ الأطباء إلى إجراء التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) أو التصوير المقطعي المحوسب (CT) عندما يصيب الجحوظ عينًا واحدة فقط.وتُجرى اختبارات الدَّم التي تقيس كفاءة الغُدَّة الدرقية عند الاشتباه بالإصابة بداء غريفز.
معالجة جحوظ العين
عندما يؤدي الجحوظ إلى جفاف عيني شديد، فيكون من الضروري ترطيب العين بقطرات الدموع الاصطناعية لحماية القرنية (الطبقة الرائقة التي تتوضع أمام القزحية والحدقة).إذا لم يكن الترطيب كافيًا، فقد يستدعي الأمر في بعض الأحيان إجراء عملية جراحية لتوفير تغطية أفضل لسطح العين أو للحد من الجحوظ.
تعتمد المُعالجَات الأخرى على سبب الجحوظ.على سبيل المثال، تُوصف المضادَّات الحيوية لعلاج العدوى.لا يتحسن الجحوظ الناجم عن الإصابة بداء غريفز بمعالجة اضطراب الغُدَّة الدرقية، ولكنه قد يتراجع مع مرور الوقت.يمكن للستيرويدات القشرية (مثل بريدنيزون) أن تساعد على السيطرة على التورم الناجم عن داء غريفز أو الورم الكاذب الحجاجي.من الضروري استئصال الأورام جراحيًا.
النقاط الرئيسية
يُعد داء غريفز السبب الأكثر شُيُوعًا لجحوظ العينين عند البالغين.
ينبغي على المرضى الذين يعانون من الصُّدَاع، أو الحمى، أو ألم في العين، أو تغيرات في الرؤية زيارة الطبيب واستشارته بسرعة.
يكون جحوظ عين واحدة مثيرًا للقلق بشكل أكبر من جحوظ كلتا العينين.