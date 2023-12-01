الومضات الضوئية والأجسام الطافية

تحدث الومضات الضوئية عندما تتحفز الشبكية بشيء ما يقع خلف مصدر الضوء في المشهد، والشبكية هي البنية الحساسة للضوء في مؤخرة العين.يدفع هذا التحفيز شبكية العين لإرسال إشارات إلى الدماغ.قد يفسر الدماغ الإشارة كومضة ضوئية مفاجئة بسيطة قد تبدو مثل البرق أو البقع أو النجوم (ترائي الومضات photopsia).قد يحدث ترائي الومضات عند فرك العينين.

تُشاهَد الأجسام الطافية عندما يُلقي جسم ما في كرة العين ظلّه على الشبكية، التي هي البنية الحساسة للضوء في مؤخرة العين.وغالبًا ما يفسر الدماغ هذا الإحساس على أنه جسم مرئي أو أشياء تطفو في المجال الخارجي للرؤية.قد يعتقد الشخصُ بأنَّه يشاهد سربًا من الذباب أو البعوض، أو مجموعة من البقع، ولكنه يدرك بعدها أنَّ ذلك غير موجود فعليًا.

نظرة داخل العين

السبب الأكثر شُيُوعًا للأجسام الطافية والومضات الضوئية هو

انكماش المادة الهلامية التي تملأ مقلة العين (الخِلط الزجاجي)

في المراحل المبكرة من الكهولة، قد يلاحظ الأشخاص من حين لآخر خيوطًا عائمة في مجال الرؤية لإحدى أو كلتا العينين، وهو ما يكون مرتبطًا بتقلص الخلط الزجاجي.نادرًا ما يشير هذا النوع من الأجسام الطافية (تُسمى العوائم الزجاجية التقلصية أو مجهولة السبب) إلى أي شيء ضار.ومع ذلك، يستمر الخِلط الزجاجي في الانكماش في عمر يتراوح بين نَحو 50 إلى 75 سنة، وقد ينفصل عن الشبكية من حين لآخر.يمكن لهذه الانفصالات الشبكية أن تحفز الشبكية، وتوهم بوجود ضوء، يُفسره الدماغ كومضات.ومع الوقت، ينفصل الخِلط الزجاجي بشكل كامل عن الشبكية (انفصال الخِلط الزجاجي vitreous detachment) كجزء طبيعي من الشيخوخة.

تشمل الأَسبَاب الأقل شُيُوعًا ولكن الأكثر خطورة

انفصال الشبكية

تمزق شبكية العين

النزف في الخِلط الزجاجي

التهاب الخِلط الزجاجي

يمكن لصداع الشقيقة أن يُسبب أعراضًا بصرية في بعض الأحيان.قد تكون هذه الأَعرَاض البصرية عبارة عن خطوط بيضاء وامضة خشنة تظهر في البداية في منتصف مجال الرؤية ومن ثم تنتشر في كامل مجال الرؤية (لا تبدو كأجسام مفردة كما هو حال الأجسام الطافية).ثم تتلاشى من تلقاء نفسها في غضون 20 دقيقة، حيث تختفي أولًا من مجال الرؤية المحيطي ثم من مركز مجال الرؤية.ليس من الضروري أن تترافق هذه الحالة مع صداع.تُدعى هذه الأَعرَاض بالشقيقة البصرية أو المرئية.كما قد يشتكي المرضى من أعراض مماثلة أو فقدان الرؤية في جزء من العين لمدة 10 إلى 60 دقيقة، وغالبًا ما يكون ذلك قبل بدء الصُّدَاع النصفي (تسمى أورة الشقيقة migraine aura).في هذه الحالات تكون الأَعرَاض ناجمة عن ظاهرة في الدماغ، وليس في شبكية العين.

وقد تنجم الومضات الضوئية أحيانًا عن ضربة على الجزء الخلفي من الرأس ("رؤية نجوم")، ربما بسبب تحفيز جزء الدماغ المسؤول عن تفسير الرؤية.

في حالات نادرة، يمكن للأورام العينية (مثل الورم اللمفي) والتهاب الخلط الزجاجي أن يكونا من أسباب الأجسام الطافية.يمكن للأجسام الغريبة في العين أن تسبب ظهور الأجسام الطافية، ولكن عادة ما تُسبب أيضًا أعراضًا أخرى، مثل فقدان البصر، أو الألم العيني، أو احمرار العين والتي تسبب إزعاجًا أكبر من إزعاج الأجسام الطافية.