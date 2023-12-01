الأعراض العينية الأخرى

قد يعجز الأشخاص الذين يعانون من عمى الألوان (dyschromatopsia) عن تمييز ألوان معينة، أو قد يرون ألوانًا معينة بدرجة كثافة لونية مختلفة عن الأشخاص العاديين.مثلًا، في الشكل الأكثر شُيُوعًا لعمى الألوان (عمى الأحمر-الأخضر)، يكون الأشخاص أقل قدرة على التمييز بين الأخضر الداكن والأخضر الفاتح، أو الأحمر الداكن والأحمر الفاتح، أو كليهما.عند إشارات المرور الضوئية، يمكن إرشاد الأشخاص الذين يعانون من عمى اللونين الأحمر والأخضر بإشارات أخرى غير لونية.

كثيرًا ما تكون التغييرات خفيفة، بحيث أن العديد من الأشخاص لا يدركون بأنهم يعانون من عمى الألوان.

عادة ما يكون عمى الألوان موجودًا منذ الولادة، ويُعزى في معظم الحالات إلى جينة متنحية مرتبطة بالصبغي X، ما يعني بأنها لا تصيب سوى الذكور.ولكن يمكن للنساء اللواتي لا يتأثرن عادة بهذه الجينة أن يمررنها إلى أطفالهن.

تنجم معظم حالات عمى الألوان عن عوز نسبي أو شذوذ في أحد أنواع الخلايا الشبكية المسؤولة عن استشعار الضوء (المستقبلات الضوئية).يُعد العمى اللوني أحمر-أخضر، أحد الأمثلة على عمى الألوان، وهو الشكل الأكثر شيوعًا منه.قد ينجم العمى اللوني أزرق-أصفر، عن اضطراب يُصيب العصب البصري، وعادًة ما يكون مكتسبًا وليس موروثًا.كما قد ينجم عمى الألوان في بعض الحالات عن مشكلة في كيفية تفسير الدماغ للألوان (وليس مشكلة في العينين).

قد يُجرِى اختبار عمى الألوان عند شخصٍ ما في حال كان أحد أفراد أسرته يعاني من اضطراب في رؤية الألوان.وقد يُجرِي الاختبار أحيانًا إذا كان الشخص يعاني من صعوبة في مطابقة الألوان.قد لا ينتبه بعض الأشخاص إلى إصابتهم بعمى الألوان إلا عندما يَجرِي اختبارهم للحصول على وظيفة أو شهادة تتطلب القدرة على التمييز بين الألوان (مثل قيادة الطائرة).

لا يتوفر حتى الآن أي علاج لعمى الألوان.