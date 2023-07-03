اضطراب شدِّ الشعر (هَوَسُ النَّتْف)

يختلف مقدارُ شدِّ الشَّعر ومكانه من شخصٍ لآخر؛فبعضُ الأشخاص المصابين باضطراب شدّ الشعر يكون لديهم مناطق من الصلع الكامل.وقد تكون الرموشُ أو مناطق الحاجبين مفقودة؛بينما يكون لدى أشخاصٍ آخرين تَرقُّقٌ في الشعر فقط.وقد يُغيِّر الأشخاصُ البُقع التي يشدّون الشَّعر فيها مع مرور الوقت.

ويقوم بعضُهم بشدِّ شعرهم تلقائيًا إلى حدٍّ ما، دون التفكير في ذلك؛بينما يكون البعضُ الآخر أكثرَ وعيًا لذلك.

وفي هذا الاضطراب، لا يشدّ الأشخاصُ شعرَهم لأنَّهم يشعرون بالقلق إزاءَ مظهرهم ويحاولون تحسينه (كما في الذين يعانون من اضطراب تشوُّه صورة الجسم).ولكن، قد يشعرون بالتوتّر أو القَلَق قبلَ أن يفعلوا ذلك، وقد يخفِّف سحب الشعر من هذا الشعور.وبعدَ ذلك، قد يشعرون بالارتياح والرضا.

ويمكن أن تصاحبَ العديدُ من الأنشطة (الطقوس) سحبَ الشعر؛حيث قد يبحث الأشخاصُ جاهدين عن نوع معيَّن من الشعر لسحبه.كما يمكن أن يلفُّوا الشعرَ بين أصابعهم، أو يسحبوا الخُصَل بين أسنانهم، أو يعضون الشعر عندَ سحبه.ويقوم العديدُ منهم بابتلاع شعرهم.قد يُشكِّلُ الشعر المُبتَلع كتلةً تتراكم في المعدة أو أجزاء أخرى من السبيل الهضمي.قد تجعل هذه الكتل، التي تسمّى البازهر الشَّعري trichobezoars، الأشخاص يشعرون بالامتلاء قبل الأوان بعد تناول الطعام أو قد تُسبب الغثيان والقيء والألم وأعراضًا هضمية أخرى.

كما يقوم عددٌ من الأشخاص المصابين باضطراب نتف الشعر بنكش جلدهم مرارًا وتكرارًا أيضًا، أو يقضمون أظافرهم، أو يمضغون خدودهم، أو يقومون بأنشطةٍ أخرى متكرِّرة تركِّز على الجسم.ويمكن أن يكون لديهم اكتئاب أيضًا.

وقد يشعرون بالحَرج أو الخجل من الطريقة التي يبدون عليها أو من عجزهم عن السيطرة على سلوكهم.ويمكن أن يحاولوا تمويهَ فقدان الشعر عن طريق ارتداء الباروكات أو الأوشحة.وبعضُهم يشدّون الشَّعر من مناطق متناثرة على نطاقٍ واسع لإخفاء فقدانه.وقد يتجنَّبون الظروفَ التي قد يرى الآخرون فيها فقدانَ الشعر لديهم.ولذلك، فهم لا يشدُّون الشعر أمامَ الآخرين عادة، باستثناء أفراد الأسرة.وقد يشعرون بالضيق أيضًا بسبب فقدان السيطرة، وهم يحاولون مرارًا التوقّف أو التقليل من نتف شعرهم ولكنهم لا ينجحون.

يشدّ بعضُ الأشخاص الشَّعرَ من أشخاص آخرين أو من الحيوانات الأليفة، أو يشدّون الخيوطَ من الملابس أو البطَّانيات، أو غيرهما من المنسوجات.

وتختلف الأَعرَاضُ في شدَّتها عادة، ولكن قد تستمرّ طوالَ الحَياة.