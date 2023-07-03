اضطراب الإحالة الشمِّية

في اضطراب الإحالة الشمّية olfactory reference disorder (كثيرًا ما يُسمى متلازمة الإحالة الشمية) يكون الأشخاصُ مشغولين بالاعتقاد أنَّهم يُصدِرون رائحة من الجسم كريهة، أو رائحة مزعجة، أو واخزة، بخلاف الواقع.

والأشخاصُ المصابون بها يعتقدون بأنَّ لديهم رائحة واخزة للجسم، على الرغم من أنَّها غير موجودة.ويسبِّب هذا الاعتقاد لهم الضيقَ، وقد يجعلهم عادةً أقلّ قدرة على العمل - عن طريق منعهم من الخروج إلى الأماكن العامة على سبيل المثال.يتشابه اضطراب الإحالة الشمية مع اضطراب تشوُّه صورة الجسم ويصنف على أنه أحد الوساوس القهرية والاضطرابات المرتبطة بها.

يقوم الأشخاص المصابون باضطراب الإحالة الشمية بأشياء معيَّنة عادة، مثل الاستحمام بشكلٍ مفرط، أو تنظيف أسنانهم، أو تحري الرائحة المنبعثة من أجسادهم (عن طريق شم أنفسهم مثلًا)، في استجابة لهذا الانشغال.غالبًا ما يستخدم هؤلاء الأشخاص كميات كبيرة من العطورَ، أو مزيلات التعرق، أو الغسول الفموية في محاولة للتغطية على الرائحة التي يعتقدون أنّها موجودة.كما قد يعتقدون أيضًا أن الآخرين يجلسون بعيدًا، أو يقومون بتغطية أنوفهم، أو يشيرون إليهم بطريقة سلبية بسبب الرائحة المتصوَّرة.

قد يفيد العلاجُ بمثبِّطات استِرداد السَّيروتونين الانتقائية أو كلوميبرامين (من أنواع مضادَّات الاكتئاب).يجري أحيانًا إضافة مضادات الذهان غير التقليدية إلى أحد هذه الأدوية.

وقد تفيد المُعالجة السُّلُوكية المعرفية مماثلة لتلك المستخدمة في: اضطراب تشوُّه صورة الجسم.