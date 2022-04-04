يحدث الذهان التشاركي عندما يكتسب الشخص وهمًا من شخص آخر تكون له علاقة شخصية وثيقة معه.

يشير الذهان إلى أعراض مثل الأوهام، والهلوسات، والتفكير المشوش والكلام غير المترابط، والسُّلُوك الحركي الغريب وغير اللائق (بما في ذلك الجمود) الذي يشير إلى الانفصال عن الواقع.(انظُر أيضًأ مقدمة عن الفصام والاضطرابات ذات الصلة)

حاليًا، يُعد الذهانُ التشاركي shared psychosis (الذي كان يُسمَّى سابقًا folie à deux) مجموعة فرعية من الاضطراب الوهامي.وهو اضطراب نادر يحدث عادة عند شخص أو مجموعة من الأشخاص (عائلة واحدة عادة) يرتبطون بشخص يعاني من اضطراب وهامي واضح.يعاني العضو المسيطر اجتماعيًا في العلاقة من الاضطراب الأوَّلي، ويفرض وهمه على الشخص (أو الأشخاص) الأقل سيطرة أو يقنعه/يقنعهم به فيما يتصل بالمعتقدات غير المألوفة.

يحاول الأطباء التعرُّف إلى الشخص في العلاقة الذي يعاني من الذهان الأوَّلي، وذلك لأنَّ الشخص المُصاب بالاضطراب الثانوي لا يحافظ عادةً على معتقداته الوهمية عندَ انفصاله عن الشخص المصاب بالاضطراب الأوَّلي.يمكن عادةً للاستشارة والعلاج أن يساعدا الأشخاص الذين يعانون من الذهان التشاركي.تُعالَج الأعراض الذهانية بواسطة الأدوية المُضادَّة للذهان وذلك بحسب الحاجة.