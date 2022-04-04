يُسبب الاضطراب فصامي الشكل أَعرَاض الفصام ذاتها، ولكنها تدوم ما بين شهر إلى ستة أشهر فقط.

كما هو الحال في الفصام، يعاني الأشخاص المصابون بالاضطراب الفصامي الشكل من أعراض مثل الأوهام، والهلوسات، والتفكير المشوش والكلام غير المترابط، والسُّلُوك الحركي الغريب وغير اللائق (بما في ذلك الجمود) الذي يشير إلى الانفصال عن الواقع.(انظُر أيضًأ مقدمة عن الفصام والاضطرابات ذات الصلة.)

وبسبب هذا التشابه، يقيّم الأطباء فترة ظهور الأعراض الذهانية بعناية.إذا استمرَّت الحالة لأكثر من شهر ولكنَّها تعافت في غضون ستة أشهر بعد بدايتها، تُشخص الحالة على أنها اضطراب فُصامِيّ الشكل.ولكن، يجب على الأطباء استبعاد أي ذهان مؤقت قد يكون ناجمًا عن اضطراب تعاطي المواد أو حالة طبية أخرى.

إذا استمرت الأعراض الذهانية لأكثر من ستة أشهر، فغالبًا ما يكون الفصام هو التشخيص الأكثر احتمالاً، ولكن عوضًا عن ذلك قد يصاب بعض الأشخاص بالاضطراب ثنائي القطب أو الاضطراب الفصامي العاطفي.

يُعالج المرضى باستخدام الأدوية المُضادَّة للذهان والرعاية النفسية والاجتماعية الداعمة.بعد زوال الأَعرَاض، يستمر العلاج بالأدوية لمدة 12 شهرًا، ثمَّ يَجرِي إيقافها تدريجيًا مع مراقبة الشخص عن كثب لتحري أي عودة للأعراض الذهانية.